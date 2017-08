ჩინეთში მიწისძვრის შედეგად სასტუმრო დაინგრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra [1] => chineti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152243 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra [1] => chineti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152243 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 95 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra [1] => chineti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra [1] => chineti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152243) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1088,95) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150176 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-31 15:54:48 [post_date_gmt] => 2017-07-31 11:54:48 [post_content] => უსამართლო ვაჭრობა - ეს ის მთავარი ბრალდებაა, რომლის გამოც აშშ ჩინეთს სანქციებით ემუქრება. აღნიშნულის შესახებ კი ინფორმაციას რუსული სააგენტო rbc.ru, გამოცემა Politico-ზე დაყრდონით ავრცელებს. Politico-ს ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის უახლოესმა გარემოცვამ გასულ უქმეებზე განიხილა, როგორ დასაჯონ ჩინეთი. მოსალოდნელია, რომ სანქციების პაკეტი ამ კვირაში გახდება ცნობილი. Politico აღნიშნავს, რომ აშშ-ში ჯერ არ გადაუწყვეტიათ, პეკინის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები შემოიღონ, თუ მხოლოდ სავაჭრო შეზღუდვებით შემოიფარგლონ. აღსანიშნავია, რომ დონალდ ტრამპმა წინასაარჩევნო პერიოდიდან არაერთხელ დაადანაშაულა ჩინეთი უსამართლო ვაჭრობაში. Politico წერს, რომ ტრამპის უახლოესი გარემოცვა - პოლიტიკური მრჩეველი სტივენ მილერი და ვაჭრობის საკითხებში მრჩეველი პიტერ ნავარო, მას დიდი ხანია ჩინეთთან უფრო ხისტი პოლიტიკის გატარებას ურჩევს. [post_title] => ჩინეთს საკუთარი ბრინჯი აღარ ჰყოფნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chinets-sakutari-brinji-aghar-hyofnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 15:42:22 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 11:42:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148556 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 148068 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-21 12:43:33 [post_date_gmt] => 2017-07-21 08:43:33 [post_content] => საბერძნეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპული ორი პირი შვედი და თურქი ტურისტები იყვნენ. ამის შესახებ ინფორმაცია საბერძნეთის სახანძრო სამსახურის წარმომადგენელზე დაყრდნობით ვრცელდება. არსებული ინფორმაციით, ტურისტები ძველ ქალაქში კედლის ჩამონგრევის შედეგად დაიღუპნენ. დაშავებულია 100-ზე მეტი პირი, აქედან ხუთი დაშავებული მძიმე მდგომარეობაშია. Politico-ს ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის უახლოესმა გარემოცვამ გასულ უქმეებზე განიხილა, როგორ დასაჯონ ჩინეთი. მოსალოდნელია, რომ სანქციების პაკეტი ამ კვირაში გახდება ცნობილი. Politico აღნიშნავს, რომ აშშ-ში ჯერ არ გადაუწყვეტიათ, პეკინის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები შემოიღონ, თუ მხოლოდ სავაჭრო შეზღუდვებით შემოიფარგლონ. აღსანიშნავია, რომ დონალდ ტრამპმა წინასაარჩევნო პერიოდიდან არაერთხელ დაადანაშაულა ჩინეთი უსამართლო ვაჭრობაში. Politico წერს, რომ ტრამპის უახლოესი გარემოცვა - პოლიტიკური მრჩეველი სტივენ მილერი და ვაჭრობის საკითხებში მრჩეველი პიტერ ნავარო, მას დიდი ხანია ჩინეთთან უფრო ხისტი პოლიტიკის გატარებას ურჩევს. 