ჩინეთში პირველი „ტყის ქალაქი“ აშენდება

შენობა გამწვანების გარეშე ექსპლუატაციაში აღარ შევა, - თბილისის მერია ახალ ინიაციტივაზე მუშაობს, რომელიც სწორედ გამწვანების მოთხოვნას მოიცავს. როგორც გადაცემა "საქმის კურსს" თბილისის მერიის გამწვანების სამსახურის იურისტმა ლიკა ჭაჭუკაშვილმა განუცხადა, ინიციატივა დამუშავების ეტაპზეა და მასში სხვადასხვა სამსახურია ჩართული, მათ შორის არქიტექტურისა და ზედახედველობის სამსახურები, რომლებსაც უშუალოდ ევალებათ ექსპლუატაციაში შესვლის ნებართვის გაცემა. თუმცა, როდის ჩამოყალიბდება საბოლოოდ ახალი ინიციატივა, ჯერჯერობით უცნობია. ლიკა ჭაჭუკაშვილი ამბობს, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, როდის გაივლიან შესაბამისი უწყებები ყველა დეტალს. ახალი ინიციატივა: გაუმწვანებელი შენობა ფუნქციონირებას ვეღარ დაიწყებს

„ცინცაძე-კარტოზიას დამაკავშირებელი ესტაკადის პროექტის შეჩერების ერთადერთი მიზეზი არის 87 ხე-მცენარის შენარჩუნება", - ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. თბილისის მერის თქმით, სატრანსპორტო მოძრაობის დაბალი ინტენსივობიდან გამომდინარე, პირადად მიიღო გადაწყვეტილება, პროექტის შეჩერების შესახებ. როგორც დავით ნარმანიამ აღნიშნა, ქალაქის ცენტრში 87 ხე-მცენარის მოჭრას საზოგადოების მხრიდან კრიტიკა მოჰყვებოდა. „ესტაკადის მშენებლობის შეჩერების მიზეზი კერძო მესაკუთრე არ ყოფილა. გავრცელებული ინფორმაცია არის სიცრუე და მიზანმიმართულად საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. კერძოდ, საუბარია ცინცაძე-კარტოზიას ესტაკადის მშენებლობაზე. რომლის პროექტიც მერიას კერძო კომპანიამ წარმოუდგინა. სამუშაოების დაწყებამდე დაგეგმილი იყო ტერიტორიაზე არსებული ხე-მცენარეების მოჭრაც და გადარგვაც, თუმცა, სპეციალისტების აზრით, გადარგვის შედეგად დიდი ალბათობით მცენარეების უმრავლესობა გახმებოდა. უნდა გაგვეკეთებინა არჩევანი, მოგვეჭრა 87 ხე- მცენარე და აგვეშენებინა ესტაკადა, თუ შეგვენარჩუნებინა არსებული ნარგავები. მიუხედავად იმისა, რომ „ზიმოსთვის" ავანსად გადარიცხული იყო მილიონი ლარი, მაგრამ ეს იყო გაცემული შესაბამისი საბანკო გარანტიით, პირადად მე მივიღე გადაწყვეტილება ხეების შენარჩუნების მიზნით, ცინცაძე-კარტოზიას დამაკავშირებელი ესტაკადის პროექტის განხორციელება შეჩერებულიყო", - განაცხადა დავით ნარმანიამ. თბილისის მერის თქმით, პროექტის შეჩერებას კავშირი არ აქვს კერძო საკუთრებასთან. რაც შეეხება წინასწარ ავანსის გადარიცხვას, დავით ნარმანიას განცხადებით, ავანსი არის შესაბამისი საბანკო გარანტიით გაცემული, რაც საბიუჯეტო თანხის დაკარგვას გამორიცხავს და უახლოეს დღეებში თანხა კომპანია „ზიმოს" მიერ საბიუჯეტო ანგარიშზე დაბრუნდება. ნარმანია: ესტაკადის მშენებლობა 87 ხე–მცენარის გადასარჩენად შევაჩერეთ

ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, გზის გამყოფ ზოლზე მდებარე ხეივნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ერთკილომეტრიან გზის გამყოფ ზოლში, მოეწყობა საზაფხულო ფურნიტურები, დაიდგმება სკამები, მოეწყობა სასეირნო ბილიკები და საბავშვო გასართობი ატრაქციონები. მერიის ცნობით, ტერიტორიაზე ჩატარდება არსებული ხეების სხვლა-ფორმირება. მოეწყობა სარწყავი სისტემა, დაიგება რულონური გაზონი და დაირგვება 5800 ძირი დეკორატიული ბუჩქი. აღდგება განათების სისტემა, დამონტაჟდება ლამპიონები. ხეივნის რეაბილიტაცია მიმდინარე წლის აგვისტოს თვის პირველ ნახევარში დასრულდება. მიმდინარე სამუშაოებს თბილისის მერის მოადგილე გიგა ნიკოლეიშვილი, მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროს გოგა წერეთელთან დაესწრნენ. ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ერთკილომეტრიანი ხეივნის მოეწყობა აგვისტოში დასრულდება შენობა გამწვანების გარეშე ექსპლუატაციაში აღარ შევა, - თბილისის მერია ახალ ინიაციტივაზე მუშაობს, რომელიც სწორედ გამწვანების მოთხოვნას მოიცავს. როგორც გადაცემა "საქმის კურსს" თბილისის მერიის გამწვანების სამსახურის იურისტმა ლიკა ჭაჭუკაშვილმა განუცხადა, ინიციატივა დამუშავების ეტაპზეა და მასში სხვადასხვა სამსახურია ჩართული, მათ შორის არქიტექტურისა და ზედახედველობის სამსახურები, რომლებსაც უშუალოდ ევალებათ ექსპლუატაციაში შესვლის ნებართვის გაცემა. თუმცა, როდის ჩამოყალიბდება საბოლოოდ ახალი ინიციატივა, ჯერჯერობით უცნობია. ლიკა ჭაჭუკაშვილი ამბობს, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, როდის გაივლიან შესაბამისი უწყებები ყველა დეტალს.

ახალი ინიციატივა: გაუმწვანებელი შენობა ფუნქციონირებას ვეღარ დაიწყებს