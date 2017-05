“ჩინური ნაბეღლავი” გაუქმდა – დავა საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nabeghlavi [1] => nabeghlavi-chinetshi [2] => chinuri-nabeghlavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126649 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nabeghlavi [1] => nabeghlavi-chinetshi [2] => chinuri-nabeghlavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126649 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10425 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nabeghlavi [1] => nabeghlavi-chinetshi [2] => chinuri-nabeghlavi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nabeghlavi [1] => nabeghlavi-chinetshi [2] => chinuri-nabeghlavi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126649) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15310,10425,15309) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 102563 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-01-18 15:13:09 [post_date_gmt] => 2017-01-18 11:13:09 [post_content] => ”ნაბეღლავის” მწარმოებელი კომპანია ”წყალი მარგებელი” ავსტრიული ბრენდის ”რაუხის” წვენების წარმოებას იწყებს. ქარხანა, რომელიც აღნიშნული მიმართულებით იმუშავებს, უკვე აშენებულია და ამჟამად საწარმოო ხაზის მონტაჟი მიმდინარეობს. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიაში განუცხადეს, ქარხანაში გერმანიიდან ჩამოტანილი თანამედროვე და უმაღლესი ხარისხის მანქანა-დანადგარები მონტაჟდება. საწარმოს ექსპლუატაციაში შესვლის ვადად კი 2017 წლის პირველი ნახევარი განისაზღვრა. ”ნაბეღლავის” ახალი ქარხანა არსებულ პროდუქციასთან (ანუ მინერალური წყლები - ”ნაბეღლავი” და ”ბახმარო”) ერთად, ”რაუხის” ნატურალური წვენების წარმოებასაც უზრუნველყოფს. ავსტრიული ბრენდის ეს წვენები ამ ეტაპზე ქართულ ბაზარზე უკვე შემოდის, თუმცა მცირე რაოდენობით. როგორც კომპანიაში განმარტეს, ახალი ქარხნის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ, ”რაუხის” იმპორტირებული წვენები ადგილობრივით სრულად ჩანაცვლდება. კომპანია „წყალი მარგებელი“ 1997 წელს დაარსდა. გარდა ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაციისა, აქ წარმოებული პროდუქცია ექსპორტზე 30-ამდე ქვეყანაში გადის. "ნაბეღლავის" ახალ ქარხანაში გერმანული დანადგარები მონტაჟდება განაცხადა ”ფორტუნასთან” ”წყალი მარგებელის” საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა. კითხვაზე თუ რატომ არის წყაროს წყალსა და ბოთლში ჩამოსხმულს შორის განსხვავება, ჩვენთან საუბარში კომპანიის წარმომადგენლები ვარაუდობენ, რომ ამაზე გავლენას შესაძლოა დაგაზვის პროცესი ან ბოთლში შენახვის პირობები ახდენდეს. თუმცა, ისინი აღნიშნავენ, რომ განსხვავება გემოში უმნიშვნელოა. ბახმარო რაც შეეხება ბახმაროს წყალს - ბახმაროს წყაროს სათავე (მცირე კავკასიონის მთებში) ქარხნიდან 1,5 კმ მოშორებით მდებარეობს და წყალი მილსადენით მიეწოდება ქარხანას, სადაც სათანადოდ იფილტრება და სხვადასხვა მოცულობის ბოთლებში ისხმება. სს ”წყალი მარგებელს” წარმოების უმაღლესი ხარისხის დამადასტურებელია ISO 9001:2008 და ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობის სერტიფიკატი აქვს. ბორჯომი ვინც ბორჯომის პარკში ყოფილა და იქ არსებული ბიუვეტიდან გაუსინჯავს წყალი, ყველა ამბობს, რომ ბოთლში ჩამოსხმულსა და ბუნებრივ გარემოში არსებული წყალი ერთმანეთისგან გემოთი საკმაოდ განსხვავდება. ბიუვეტიდან წყალი თბილი სახით ამოედინება, ხოლო ბოთლში გაციების შემდეგ ისხმება. კომპანია IDS ბორჯომის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ განსხვავებას სწორედ ეს განაპირობებს. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ჩამოსხმის პროცესში წყალი იგაზება (ბუნებრივი ნახშიროჟანგა გაზით გაჯერება ხდება). კომპანიაში ამბობენ, რომ ისინი მხოლოდ მხოლოდ ბუნებრივ, ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო წყლებს აწარმოებენ, რომელიც არანაერ ჩარევებს და დამატებებს არ განიცდის. თანამედროვე, ევროპული ჩამომსხმელი ხაზები, რომლებიც საწარმოო პროცესის უმაღლეს საერთაშორისო სტანდარტებს აკმაყოფილებს, მინერალური წყლის „ბორჯომის” ხარისხის გარანტიაა. ”ქარხნებში დანერგილი ხარისხის კონტროლის კომპლექსური სისტემები უზრუნველყოფს სტაბილურად მაღალი მაჩვენებლის შენარჩუნებას. ჩვენს კომპანიაში არსებული ხარისხის კონტროლის სისტემა სრულიად მიესადაგება საქართველოს კანონმდებლობის და ISO 22 000-ის მოთხოვნებს. რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ საბოლოო პროდუქტის ხარისხი და უსაფრთხოების მაჩვენებელი მუდმივად კონტროლდებოდეს - მისი მოპოვებიდან დაწყებული, მომხმარებლამდე ჩაბარების ეტაპამდე”, - აცხადებენ კომპანიაში. ლიკანი ლიკანიც სწორედ იმ ქარხანაში იწარმოება, რომელშიც ბორჯომი. „ლიკანის“ ბუნებრივი ნახშიროჟანგა გაზით გაჯერება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით უშუალოდ წყლის ჩამოსხმის პროცესში ხდება. როგორც კომპანიაში ამბობენ, ქარხანაში მკაცრად დამტკიცებული პროცედურის შესაბამისად და გარკვეული პერიოდულობით მიმდინარეობს პროდუქციის ხარისხისა და წყაროს წყლის შემოწმება. ამისთვის კი ადგილზე თანამედროვე ლაბორატორიებია შექმნილი. ბაკურიანი წყაროს წყალი ბაკურიანი N2 ქარხანაში იწარმოება, რომელიც ყვიბისში მდებარეობს. “ბაკურიანი” ოპტიმალური რაოდენობის მინერალური კომპლექსებით გაჯერებული, დაბალმინერალიზებული, ნატურალური წყაროს წყალია. ის კალციუმის, კალიუმის, ნატრიუმისა და მაგნიუმის მინიმალური კონცენტრაციით ხასიათდება. „ბაკურიანი“ შეიცავს მცირე ოდენობით ფტორის და იოდის იონებს. ქარხანაში დანერგილი ხარისხის კონტროლის კომპლექსური სისტემები უზრუნველყოფს სტაბილურად მაღალი მაჩვენებლების შენარჩუნებას. წყლის სინჯები რეგულარულად იგზავნება თბილისსა და იმპორტიორი ქვეყნების შესაბამის სერტიფიცირებულ ლაბორატორიებში. საბადოს ჰიდროგეოლოგიური შეფასებისათვის და მისი განვითარებისათვის კომპანია რეგულარულად იღებს ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების მომსახურებას, ისეთების, როგორებიცაა Gamma (საქართველო), Zenith Consulting (დიდი ბრიტანეთი), Antea (საფრანგეთი), SGS – Institut Fresenius (გერმანია). სნო სნოს წყლის სათავე მთებშია, თუმცა წყლის აუზს მუხრანის ველის ქვეშ, სოფელ მისაქციელში ქმნის. კომპანია „აქვა გეო“-ს ქარხანაც სწორედ აქ მდებარეობს. წყლის მოპოვება 150 მეტრის სიღმიდან ხდება. წყლის რესურსი მიწის ზედაპირიდან 4 წყალგაუმტარი შრით არის იზოლირებული და ამის გამო ნებისმიერი სახის დაბინძურებისგან ბუნებრივად დაცულია. როგორც კომპანიიდან ”ფორტუნას” აცნობეს, წყლის დამუშავების დროს გამოყენებულია ისეთი ტექნოლოგიები, რომელიც არ იწვევს წყლის მიკრობიოლოგიურ და ქიმიურ შემადგენლობის ცვლილებას. გაფილტვრა მექანიკურად ხდება და ეს პროცესი რამდენიმე საფეხურისგან შედგება, რომლის დროსაც წყალი აუცილებელ მინერალებს არ კარგავს. ”ქარხნის ლაბორატორია მუდმივად ამოწმებს წყლის ხარისხს, მკაცრად აკონტროლებს ჩამოსხმის პროცესს, რაც წყლის ხარისხს უზრუნველყოფს.ლაბორატორიაში დანერგილია კვლევის საერთაშორისო სტანდარტული მეთოდები - ISO. შექმნილია და უკვე დანერგვის პროცესშია სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემა - HACCP", - აცნობეს კომპანიიდან "ფორტუნას". თამთა უთურგაშვილი

რას ვსვამთ მინერალური წყლების სახით? "ნაბეღლავის" მწარმოებელი კომპანია "წყალი მარგებელი" ავსტრიული ბრენდის "რაუხის" წვენების წარმოებას იწყებს. ქარხანა, რომელიც აღნიშნული მიმართულებით იმუშავებს, უკვე აშენებულია და ამჟამად საწარმოო ხაზის მონტაჟი მიმდინარეობს. "ნაბეღლავის" ახალი ქარხანა ექსპლუატაციაში 2017 წლის პირველ ნახევარში შევა და არსებული პროდუქციის გარდა, ნატურალური წვენების წარმოებასაც უზრუნველყოფს. როგორც "ფორტუნას" კომპანიიდან აცნობეს, "რაუხის" წვენები ამ ეტაპზე ქართულ ბაზარზე უკვე შემოდის, თუმცა მცირე რაოდენობით. "შემოვიტანეთ "რაუხის" რამდენიმე ბრენდი, მათ შორის: "ჰეფი დეი", "ბრავო", საბავშვო წვენები "იპი" და სხვა. თითოეული ეს ბრენდი რამდენიმე შეფუთვით შემოდის. პროდუქცია სრულიად საქართველოს მასშტაბით დიდ სავაჭრო ქსელებში უკვე იყიდება, ფასები კი 2,50-დან 4 ლარამდე მერყეობს", - განაცხადეს "წყალი მარგებელში". მათივე ცნობით, ქართველი მომხმარებელი ავსტრიული ბრენდით უკვე დაინტერესდა. შესაბამისად, "რაუხის" წვენებზე მოთხოვნა მზარდია. როგორც კომპანიაში განმარტეს, ახალი ქარხნის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ, აღნიშნული ბრენდის იმპორტირებული წვენები ადგილობრივით სრულად ჩანაცვლდება. "ნაბეღლავი" წვენების ბიზნესში შევიდა "ნაბეღლავის" მწარმოებელი კომპანია "წყალი მარგებელი" ავსტრიული ბრენდის "რაუხის" წვენების წარმოებას იწყებს. ქარხანა, რომელიც აღნიშნული მიმართულებით იმუშავებს, უკვე აშენებულია და ამჟამად საწარმოო ხაზის მონტაჟი მიმდინარეობს. როგორც "ფორტუნას" კომპანიაში განუცხადეს, ქარხანაში გერმანიიდან ჩამოტანილი თანამედროვე და უმაღლესი ხარისხის მანქანა-დანადგარები მონტაჟდება. საწარმოს ექსპლუატაციაში შესვლის ვადად კი 2017 წლის პირველი ნახევარი განისაზღვრა. "ნაბეღლავის" ახალი ქარხანა არსებულ პროდუქციასთან (ანუ მინერალური წყლები - "ნაბეღლავი" და "ბახმარო") ერთად, "რაუხის" ნატურალური წვენების წარმოებასაც უზრუნველყოფს. ავსტრიული ბრენდის ეს წვენები ამ ეტაპზე ქართულ ბაზარზე უკვე შემოდის, თუმცა მცირე რაოდენობით. როგორც კომპანიაში განმარტეს, ახალი ქარხნის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ, "რაუხის" იმპორტირებული წვენები ადგილობრივით სრულად ჩანაცვლდება. კომპანია „წყალი მარგებელი" 1997 წელს დაარსდა. გარდა ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაციისა, აქ წარმოებული პროდუქცია ექსპორტზე 30-ამდე ქვეყანაში გადის.

"ნაბეღლავის" ახალ ქარხანაში გერმანული დანადგარები მონტაჟდება