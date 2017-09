ჩრდილოეთ კორეა ახალი ბალისტიკური რაკეტის გასაშვებად ემზადება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => balistikuri-raketa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169679 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => balistikuri-raketa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169679 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2121 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => balistikuri-raketa ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => balistikuri-raketa ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169679) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13081,2121) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168132 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-26 22:27:32 [post_date_gmt] => 2017-09-26 18:27:32 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების გენერალი აცხადებს რომ მიუხედავად დაძაბული რიტორიკისა, ვაშინგტონი ფხენიანის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას არ დაიწყებს. „ჩვენ ნათლად ვხედავთ დაძაბულ გარემოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის, ვხედავთ რიტორიკის ესკალაციას, თუმცა ვაშინგტონის პოლიტიკა ფხენიანის მიმართ უცვლელი დარჩება. არავითარი სამხედრო ოპერაცია, ამ ეტაპზე, დაგეგმილი არ არის“, - განაცხადა ჯოსეფ დანფორდმა კიმ ჩენ ინის რეჟიმმა , ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ბალისტიკური რაკეტა რამდენჯერმე წარმატებით გამოსცადა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს კი წყნარ ოკეანეში გუამის კუნძულზე მდებარე სამხედრო ბაზის განადგურებით დაემუქრა. საპასუხოდ, დონალდ ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი კიმ ჩენ ინის რეჟიმს გაანადგურებს. [post_title] => აშშ ჩრდილოეთ კორეაში სამხედრო ოპერაციას ამ ეტაპზე არ გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ashsh-chrdiloet-koreashi-samkhedro-operacias-am-etapze-ar-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 22:27:32 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 18:27:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168132 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 167547 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-25 22:38:51 [post_date_gmt] => 2017-09-25 18:38:51 [post_content] => ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრის რი იონ ჰოს შეფასებით, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალლდ ტრამპის ბოლო განცხადებები „ომის გამოცხადების“ ტოლფასია და ფხენიანს აქვს უფლება, ჩამოაგდოს აშშ-ის სტრატეგიული ბომბდამშენი მაშინაც კი, როცა ის არ იმყოფება ჩრდილოეთ კორეის საჰაერო სივრცეში. რი იონ ჰოს განცხადებით, ჩრდილოეთი კორეა განიხილავს „ყველა შესაძლებლობას“ აშშ-ს მოქმედებაზე საპასუხოდ. „მთელს მსოფლიოს უნდა ახსოვდეს, რომ აშშ-მა პირველმა გამოუცხადა ომი ჩვენს ქვეყანას,“- აღნიშნა ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. აშშ-ის სტრატეგიულმა ბომბდამშენებმა, რომლებსაც თან ახლდა საბრძოლო თვითმფრინავები, 23 სექტემბერს გაიფრინეს საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში, ჩრდილოეთ კორეის აღმოსავლეთით. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა „შეშლილი“ უწოდა კიმ ჩენ ინს გასულ კვირაში - მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე კიმ ჩენ ინმა ტრამპი მოიხსენია „არანორმალურ ამერიკელ ჭკუასუსტ ბებრად“. [post_title] => ჩრდილოეთ კორეა თვლის, რომ ტრამპის განცხადებები „ომის გამოცხადების“ ტოლფასია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chrdiloet-korea-tvlis-rom-trampis-bolo-ganckhadebebi-omis-gamockhadebis-tolfasia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 22:39:54 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 18:39:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167547 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 166979 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-23 14:36:01 [post_date_gmt] => 2017-09-23 10:36:01 [post_content] => ჩრდილოეთ კორეაში, ბირთვული პოლიგონის მახლობლად 3,4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ამის შესახებ ჩინეთის სეისმოლოგიური ცენტრი იტყობინება. ბიძგი 3 სექტემბერს ჩატარებული ბირთვული ცდის ადგილიდან 5 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობდა. ჩინეთის სეისმოლოგიური ცენტრის თანამშრომლები ვარაუდობენ, რომ მიწისძვრის მიზეზი შესაძლოა აფეთქება ყოფილიყო. [post_title] => ჩრდილოეთ კორეაში, ბირთვული პოლიგონის მახლობლად მიწისძვრა მოხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chrdiloet-koreashi-birtvuli-poligonis-makhloblad-miwisdzvra-mokhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-23 14:36:01 [post_modified_gmt] => 2017-09-23 10:36:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166979 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 168132 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-26 22:27:32 [post_date_gmt] => 2017-09-26 18:27:32 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების გენერალი აცხადებს რომ მიუხედავად დაძაბული რიტორიკისა, ვაშინგტონი ფხენიანის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას არ დაიწყებს. „ჩვენ ნათლად ვხედავთ დაძაბულ გარემოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის, ვხედავთ რიტორიკის ესკალაციას, თუმცა ვაშინგტონის პოლიტიკა ფხენიანის მიმართ უცვლელი დარჩება. არავითარი სამხედრო ოპერაცია, ამ ეტაპზე, დაგეგმილი არ არის“, - განაცხადა ჯოსეფ დანფორდმა კიმ ჩენ ინის რეჟიმმა , ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ბალისტიკური რაკეტა რამდენჯერმე წარმატებით გამოსცადა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს კი წყნარ ოკეანეში გუამის კუნძულზე მდებარე სამხედრო ბაზის განადგურებით დაემუქრა. საპასუხოდ, დონალდ ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი კიმ ჩენ ინის რეჟიმს გაანადგურებს. [post_title] => აშშ ჩრდილოეთ კორეაში სამხედრო ოპერაციას ამ ეტაპზე არ გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ashsh-chrdiloet-koreashi-samkhedro-operacias-am-etapze-ar-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 22:27:32 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 18:27:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168132 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 46 [max_num_pages] => 16 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d757aa4515fa9c8b10c992e7eb701d46 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )