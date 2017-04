ჩრდილოეთ კორეა ბირთვული თავდასხმისთვის მზადაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => chrdiloet-korea [2] => birtvuli-iaraghi [3] => birtvuli-omi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122859 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => chrdiloet-korea [2] => birtvuli-iaraghi [3] => birtvuli-omi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122859 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => chrdiloet-korea [2] => birtvuli-iaraghi [3] => birtvuli-omi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => chrdiloet-korea [2] => birtvuli-iaraghi [3] => birtvuli-omi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122859) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,5702,14804,2121) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122708 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-14 10:51:19 [post_date_gmt] => 2017-04-14 06:51:19 [post_content] => აშშ მზად არის ჩრდილოეთ კორეაზე პრევენციული დარტყმა განახორციელოს იმ შემთხვევაში, თუ ოფიციალური ფხენიანი ბირთვული იარაღის რიგით მეექვსე ცდას ჩაატარებს. ამის შესახებ NBC იუწყება და წყაროდ აშშ-ის სადაზვერვო სტრუქტურები მოყავს. კორეის ნახევარკუნძულის რეგიონთან ახლოს ორი ამერიკული ხომალდია დისლოცირებული, რომელიც „ტომაჰავკას“ ტიპის ფრთოსანი რაკეტებითაა აღჭურვილი. გარდა ამისა, აშშ-ის სამხედრო-საზღვაო ბაზაზე კუნძულ გუამზე ამერიკული მძიმე ბომბდამშენებია განლაგებული, რომლებიც, ბრძანების შემთხვევაში, ჩრდილოეთ კორეაზე ავიადარტყმებს განახორციელებენ. აღსანიშნავია, რომ პენტაგონმა კორეის ნახევარკუნძულისკენ უკვე გააგზავნა ავიამზიდების დამრტყმელი ჯგუფი. "მე ვთქვი, რომ ნატო იყო ძველმოდური, ახლა ასე აღარ არის. ახლა ნატო ბრძოლას უცხადებს ტერორიზმს, მე ამასთან დაკავშირებით, გენერალურ მდივანთან პროდუქტიული დისკუსია მქონდა", - განაცხადა ტრამპმა. აშშ-ს პრეზიდენტს ნატოს დანიშნულებაზე ბევრი კითხვა დაუსვეს, რადგან ის აცხადებდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ორგანიზაციის წევრობის უსამართლო წილს იხდიდა. "ჩრდილოეთ კორეა ეძებს პრობლემებს. თუ ჩინეთი გადაწყვეტს, რომ დაგვეხმაროს, არაჩვეულებრივი იქნება. თუ არა, მათ გარეშე გადავწყვეტთ ამ პრობლემას. აშშ", - ამის შესახებ აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელ "ტვიტერში" წერს. ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფხენიანი მკაცრად უპასუხებს პროვოკატორების ქმედებებს, რომელიც ქვეყნის ცენტალურ გაზეთებში გავრცელდა. აღნიშნული წარმოადგენს ოფიციალური ფხენიანის პასუხს აშშ-ის გადაწყვეტილებაზე კორეის ნახევარკუნძულისკენ სამხედრო ხომალდების ჯგუფის გაგზავნის თაობაზე. „ფხენიანი ნებისმიერი ომისთვის მზად არის, ხოლო ვაშინგტონს პასუხისმგებლობა დაეკისრება აღმაშფოთებელი ქმედებების კატასტროფულ შედეგებზე", -აღნიშნეს ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. 