ჩრდილოეთ კორეა თვლის, რომ ტრამპის განცხადებები „ომის გამოცხადების“ ტოლფასია

აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებით, შტატების ტერიტორიაზე 8 ქვეყნის მოქალაქეებს შესვლა აეკრძალათ. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია თეთრი სახლის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გადაწყვეტილებას ეროვნული უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებით ხსნის. შეზღუდვა შეეხო ჩადის, ლიბიის, ჩრდილოეთ კორეის, ირანის, სირიის, იემენის, სომალის და ვენესუელას მოქალაქებს. როგორც თეთრი სახლის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე გამოქვენყებულ განცხადებაშია აღნიშნული, დონალდ ტრამპს მიაჩნია, რომ აკრძალვა პოტენციურ ტერორისტებს აშშ-ის ტერიტორიაზე შესვლაში ხელს შეუშლის. აკრძალვა გავრცელდა ლტოლვილების მიღებასთან დაკავშირებითაც. აღნიშნული პოლიტიკის გატარებას აშშ-ის პრეზიდენტი ივნისის დასაწყისიდან აანონსებდა. ტრამპის გადაწყვეტილებით, შტატების ტერიტორიაზე 8 ქვეყნის მოქალაქეებს შესვლა აეკრძალათ ჩრდილოეთ კორეაში, ბირთვული პოლიგონის მახლობლად მიწისძვრა მოხდა

ჩრდილოეთ კორეაში, ბირთვული პოლიგონის მახლობლად 3,4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ამის შესახებ ჩინეთის სეისმოლოგიური ცენტრი იტყობინება. ბიძგი 3 სექტემბერს ჩატარებული ბირთვული ცდის ადგილიდან 5 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობდა. ჩინეთის სეისმოლოგიური ცენტრის თანამშრომლები ვარაუდობენ, რომ მიწისძვრის მიზეზი შესაძლოა აფეთქება ყოფილიყო. მაიკ პენსმა 21-ე საუკუნის ძირითადი საფრთხეები დაასახელა

ამერიკის ვიცეპრეზიდენტმა მაიკ პენსმა 21-ე საუკუნის ძირითადი საფრთხეებად რუსეთი, ჩრდილოეთ კორეა და ისლამისტი ტერორისტები დაასახელა. განცხადება ამერიკის ვიცეპრეზიდენტმა ნიუ-იორკში, გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. „როგორც დონალდ ტრამპმა გუშინ განაცხადა, ჩვენ კვლავ შევეჯახეთ მათ, ვინც გვემუქრება ქაოსითა და ტერორით, ვინც ეწინააღმდეგება სუვერენიტეტს, უსაფრთხოებას... აღმოსავლეთ ევროპაში რუსეთი კვლავინდებურად ხელყოფს მეზობლის სუვერენიტეტს. ცდილობს ძალით გადახატოს საზღვრები. რადიკალური ისლამური ტერორიზმი კვლავაც ახორციელებს ბარბაროსულ ქმედებებს ბარსელონაში, პარიზში, ლონდონსა და ახლო აღმოსავლეთში. ტერორიზმის მთავარი სპონსორი რეგიონის დესტაბილიზაციას ეწევა და თავხედურად ემუქრება სუვერენული სახელმწიფოების უსაფრთხოებას და როგორც ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვნახეთ, ჩრდილოეთ კორეის შეშლილი რეჟიმი თავისი ბირთვული და სარაკეტო პროგრამების რეალიზაციას ახდენს და ახლა მთელ მსოფლიოს ემუქრება ადამიანების სიკვდილით. აშშ მადლობელია, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთხმად მიიღო ორი რეზოლუცია ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციების შესახებ", - განაცხადა მაიკ პენსმა. ტრამპის გადაწყვეტილებით, შტატების ტერიტორიაზე 8 ქვეყნის მოქალაქეებს შესვლა აეკრძალათ

აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებით, შტატების ტერიტორიაზე 8 ქვეყნის მოქალაქეებს შესვლა აეკრძალათ. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია თეთრი სახლის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გადაწყვეტილებას ეროვნული უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებით ხსნის. შეზღუდვა შეეხო ჩადის, ლიბიის, ჩრდილოეთ კორეის, ირანის, სირიის, იემენის, სომალის და ვენესუელას მოქალაქებს. როგორც თეთრი სახლის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე გამოქვენყებულ განცხადებაშია აღნიშნული, დონალდ ტრამპს მიაჩნია, რომ აკრძალვა პოტენციურ ტერორისტებს აშშ-ის ტერიტორიაზე შესვლაში ხელს შეუშლის. აკრძალვა გავრცელდა ლტოლვილების მიღებასთან დაკავშირებითაც. აღნიშნული პოლიტიკის გატარებას აშშ-ის პრეზიდენტი ივნისის დასაწყისიდან აანონსებდა.