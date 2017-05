ჩრდილოეთ კორეაში კიდევ ერთი აშშ-ს მოქალაქე დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => chrdiloet-korea [2] => jashushoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128362 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => chrdiloet-korea [2] => jashushoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128362 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => chrdiloet-korea [2] => jashushoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => chrdiloet-korea [2] => jashushoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128362) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,2121,15472) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128366 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 17:18:53 [post_date_gmt] => 2017-05-07 13:18:53 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ევროპის დღეებში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც ევროკავშირის წარმომადგენლებისა და პარტნიორების ორგანიზებით რიყის პარკში გაიმართა. გიორგი მარგველაშვილმა ევროპის დღეებზე მისულ სტუმრებს სიტყვით მიმართა და საქართველოს ევროპული არჩევანის მნიშვნელობაზე და მის შედეგებზე ისაუბრა. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, საქართველომ დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანავე განსაზღვრა საკუთარი ევროპული არჩევანი, რომელ არჩევანსაც ჩვენი წინაპრები საუკუნეების განმავლობაში იცავდნენ. „ჩვენ კიდევ ერთხელ ძალიან ნათლად განვსაზღრვეთ ეს არჩევანი და ვთქვით, რომ საქართველო ევროპულ, ევროატლანტიკურ სივრცეზე ორიენტირებული ქვეყანაა. ამ პოლიტიკურ არჩევანს არ აქვს ალტერნატივა იმიტომ, რომ ეს არის პოლიტიკური არჩევანი, რომელსაც ქართული საზოგადოება აძლევს იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც მართავენ ქვეყანას. ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველო, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ლიდერი ქვეყანა, ყველაზე თამამ ნაბიჯებს დგამს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით“, - აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც საქართველოს მიერ ევროინტეგრაციის გზაზე მიღწეულ წარმატებებში დაასახელა ასოცირების შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ვიზალიბერალიზაცია, ნატო-სთან მჭიდრო თანამშრომლობა. ბოლო დღეებში ამ თვალსაზრისით მიღწეული წარმატებებისათვის საქართველოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს საგარეო უწყებას, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს, ამერიკაში და ევროსაბჭოში საქართველოს ელჩებს, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენელს საქართველოში იანოშ ჰერმანს, რომლებმაც დღევანდელი დღე, არა მხოლოდ პოლიტიკურ, არამედ სახალხო დღესასწაულად აქციეს. ბოლო წარმატებებს შორის გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს ოკუპაციასთან მიმართებაში ევროსაბჭოს კომიტეტის დასკვნა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიღებული კანონი დაასახელა. „არცერთი ქვეყანა, რომელიც საქართველოს ოკუპაციას აღიარებს არ იქნება ფინანსურად მხარდაჭერილი ამერიკის მიერ. ეს ის გამარჯვებებებია, რომელსაც ჩვენ დიპლომატიურ არენაზე ვზეიმობთ. ნათლად ჩანს, რომ რუსეთის ოკუპაციის მიმართ ქართული დიპლომატია და ქართული საზოგადოება, მხოლოდ გამარჯვებებს ზეიმობს“, - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. პარკში ევროპული ქვეყნების 18 სტენდია წარმოდგენილი. საელჩოს წარმომადგენლები მოსახლეობას ევროპული განათლებისა და სტუდენტური პროგრამების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას აწვდიან. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიესალმება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილ კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტს, რომელიც უკვე საკანონმდებლო დონეზე ადასტურებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. "ამ კანონით შეერთებული შტატები იცავს საქართველოს სუვერენიტეტს, ერთიანობას და განსაკუთრებულ სიძლიერეს მატებს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკას. აშშ- ს კონგრესის ორივე პალატამ, აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ და უშუალოდ პრეზიდენტმა ტრამპმა ამ გადაწყვეტილებით კიდევ უფრო გააძლიერეს საქართველოსა და აშშ-ს სტრატეგიული თანამშრომლობა. მადლობას ვუხდი ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორს ასეთი თანადგომისათვის. მსურს ასევე მადლობა გადავუხადო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს საელჩოს აშშ-ში აქტიური და ნაყოფიერი მუშაობისათვის", - აღნიშნულია საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაში. გიორგი მარგველაშვილი მიესალმება დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილ კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტს აშშ-ს პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილი საკანონმდებლო აქტით, დაწესდა შეზღუდვა ნებისმიერ აშშ დაფინანსებაზე იმ სახელმწიფოსი, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ხელმოწერილი კანონით, აშშ-ს წარმომადგენლებს საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებში აეკრძალათ მხარდაჭერა იმ პროგრამების, რომელიც არღვევს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. აშშ სახელმწიფო მდივანს დაევალა 90 დღის განმავლობაში კონგრესს მოახსენოს რუსეთის მიერ ოკუპაციის მიმართებით განხორციელებული ქმედებების შესახებ. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს გამოეყოთ დამატებითი დახმარება რუსეთის აგრესიის გასამკლავებლად და ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელშესაწყობად. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე „ფეისბუქის" გვერდზე წერს, პირველად მოხდა აშშ-ს კანონით საქართველოს ტერიტორიების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების, რუსეთის მიერ ოკუპირებულად აღიარება. აშშ-ს პრეზიდენტმა საკანონმდებლო აქტს ხელი გუშინ მოაწერა. კანონს ორი დღის წინ წარმომადგენელთა პალატამ, შემდეგ კი სენატმა დაუჭირა მხარი. 