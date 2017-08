ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებაში ყველა ვარიანტის გამოყენებაა შესაძლებელი – დონალდ ტრამპი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157937 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157937 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157937) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157629 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-29 11:08:32 [post_date_gmt] => 2017-08-29 07:08:32 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, რუსეთი ამერიკის უსაფრთხოებისთვის საფრთხედ არ მოიხსენია და აღნიშნა, რომ, ადრე თუ გვიან, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების დალაგდება. მისივე თქმით, იმის გათვალისწინებით, თუ რა ვითარება იქმნება მსოფლიოში, აშშ-ს შეუძლია, ყველა საფრთხე დაძლიოს. დონალდ ტრამპმა ასევე აღნიშნა, რომ აშშ მტკიცედ არის განწყობილი, ბალტიისპირეთში თავისი მოკავშირეები და პარტნიორები დაიცვას. „ბალტიისპირეთი მსოფლიოს მნიშვნელოვანი ნაწილია. ჩვენ უზრუნველვყოფთ ამ რეგიონის დაცვას. ჩვენ იქ შესანიშნავი მეგობრები გვყავს“, - განაცხადა აშშ-ის პრეზიდენტმა. დონალდ ტრამპმა რუსეთი ამერიკის უსაფრთხოებისთვის საფრთხედ არ მოიხსენია

მექსიკის მთავრობა არ აპირებს აშშ-ს საზღვარზე კედლის მშენებლობის დაფინანსებას, როგორც ამას აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მოითხოვს. აღნიშნულის შესახებ ოფიციალურ განცხადებას მექსიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. „მექსიკის მთავრობა ყოველთვის აღნიშნავდა, რომ ჩვენი ქვეყანა არავითარ შემთხვევაში არ დააფინანსებს კედლის ან სხვა ფიზიკური ბარიერის მშენებლობას აშშ-ს საზღვრის გასწვრივ", - ნათქვამია მექსიკის საგარეო უწყების განცხადებაში. გუშინ, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მექსიკა ის ქვეყანა, სადაც კრიმინალის დონე ძალიან მაღალია და შესაბამისათ, მექსიკასთან საზღვრის გასწვრივ კედლის მშენებლობაა საჭირო. შეგახსენებთ, მექსიკასთან საზღვრის გასწვრივ კედლის მშენებლობა დონალდ ტრამპის ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება იყო. ჯერ კიდევ 25 იანვარს, ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას კედლის მშენებლობის თაობაზე. დონალდ ტრამპს არაერთხელ განუცხადებია, რომ კედლის მშენებლობა მექსიკამ უნდა დააფინანსოს.

მექსიკა ტრამპს პასუხობს: აშენდება თუ არა ქვეყნებს შორის კედელი? აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, 29 აგვისტოს ტეხასის შტატში ჩასვლას გეგმავს, რომელიც რამდენიმე დღეა, სტიქიური უბედურების ზონადაა ქცეული. შტატში ქარიშხალი „ჰარვი" ბობოქრობს. ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესმდივნის, სარა სანდერსის, თქმით, დონალდ ტრამპის ვიზიტთან დაკავშირებულ საკითხებს კოორდინირებას გაუწევენ. ტრამპმა „ტვიტერშიც" დაწერა, რომ უახლოეს მომავალში ტეხასში ჩავიდოდა. ქარიშხალი „ჰარვი" შტატში 25 აგვისტოდან მძვინვარებს. დატბორილია მრავალი ქალაქი. სტიქიას ხუთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დონალდ ტრამპი ქარიშხალ „ჰარვის" ეპიცენტრში ჩადის აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, რუსეთი ამერიკის უსაფრთხოებისთვის საფრთხედ არ მოიხსენია და აღნიშნა, რომ, ადრე თუ გვიან, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების დალაგდება. მისივე თქმით, იმის გათვალისწინებით, თუ რა ვითარება იქმნება მსოფლიოში, აშშ-ს შეუძლია, ყველა საფრთხე დაძლიოს. დონალდ ტრამპმა ასევე აღნიშნა, რომ აშშ მტკიცედ არის განწყობილი, ბალტიისპირეთში თავისი მოკავშირეები და პარტნიორები დაიცვას. „ბალტიისპირეთი მსოფლიოს მნიშვნელოვანი ნაწილია. ჩვენ უზრუნველვყოფთ ამ რეგიონის დაცვას. ჩვენ იქ შესანიშნავი მეგობრები გვყავს", - განაცხადა აშშ-ის პრეზიდენტმა.

დონალდ ტრამპმა რუსეთი ამერიკის უსაფრთხოებისთვის საფრთხედ არ მოიხსენია