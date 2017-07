ჩრდილოეთ კორეის ბალისტიკურ რაკეტებს შეუძლიათ აშშ-ს ტერიტორიის ნებისმიერ წერტილს მიაღწიონ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => balistikuri-raketa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149982 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => balistikuri-raketa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149982 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2121 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => balistikuri-raketa ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => balistikuri-raketa ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149982) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13081,2121) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143331 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-04 10:08:57 [post_date_gmt] => 2017-07-04 06:08:57 [post_content] => ჩრდილოეთ კორეამ ბალისტიკური რაკეტები გაისროლა, რომელიც იაპონიის ზღვაში, ქვეყნის ეკონომიკურ ზონაში ჩამოვარდა. ტოკიოში აცხადებენ, რომ რაკეტებმა მანძილი 40 წუთში დაფარეს. კიმ ჩენ ინის თავდაცვის უწყებამ ბალისტიკური იარაღი ადგილობრივი დროით 03.40-ზე გაუშვა ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე პროვინცია ფხენიან-პუკტოდან. საზღვაო უსაფრთხოების სამსახურმა იაპონიის ზღვაში გემები წინასწარ გააფრთხილა, რომ მათთან ახლოს, შესაძლოა, ბალისტიკური რაკეტა ჩამოვარდნილიყო. ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე ჩრდილოეთ კორეამ რაკეტების გამოცდის შემთხვევები მკვეთრად გაზარდა. მარტის დასაწყისში კიმ ჩენ ინის ხელისუფლებამ ოთხი ბალისტიკური რაკეტა გაუშვა და განაცხადა, რომ ეს იყო სწავლება, იაპონიაში ამერიკულ ბაზებზე თავდასხმის განსახორციელებლად. 16 აპრილს ფხენიანმა ბალისტიკური რაკეტები წარუმატებლად გაისროლა, რის შემდეგაც აშშ-მ რეგიონში სამხედრო გემები და წყალქვეშა ნავები გაუშვა, რაზეც ჩრდილოეთ კორეის რეაქცია ძალიან აგრესიული იყო. 21 მაისს ფხენიანმა განაცხადა, რომ გააგრძელებდნენ რაკეტების გაშვებას. ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრდება. ამის შესახებ გადაწყვეტილება გაერო-ს უშიშროების საბჭომ მიიღო. რეზოლუციას ჩინეთმაც დაუჭირა მხარი. ჩინეთს ოფიციალური ფხენიანის მიმართ ზეწოლის გამკაცრებისკენ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მოუწოდებდა. ჩრდილოეთ კორეამ კიდევ ერთი ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა. ამის შესახებ ინფორმაციას სამხრეთ კორეის სამხედრო სამსახური ავრცელებს. მათი ცნობით, რაკეტა ექსპლუატაციაში კვირას, ადგილობრივი დროით, დღის მეორე ნახევარში შევიდა. ჩრდილოეთ კორეის წარმომადგენლებმა, ერთი კვირის წინ განაცხადეს, რომ ახალი რაკეტა შექმნეს, რომელსაც დიდი ბირთვული იარაღის გადატანა შეუძლია. გასულ ორშაბათს, გაეროს უშიშროების საბჭომ კვლავ მოითხოვა, რომ ფხენიანმა ასეთი ტესტების ჩატარება შეწყვიტოს. ბოლო რაკეტა, რომელიც ჩრდილოეთ კორეამ გაუშვა, დაახლოებით 500 კილომეტრის სიმაღლეზე აფრინდა, ეს გასული კვირის შედეგებს ჩამოუვარდება. 