ჩრდილოეთ კორეის სიტყვები და ქმედებები ჯერ კიდევ მტრული და საშიშია აშშ-თვის – დონალდ ტრამპი

აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი ქარიშხალ „ჰარვის" შედეგების აღმოსაფხვრელად, პირადი სახსრებიდან 1 მილიონ დოლარს გაიღებს. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა, სარა სანდერსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. თუ რომელი ორგანიზაციების ანგარიშებზე გადარიცხავს , სტიქიის ზონაში აღდგენითი სამუშაოებისთვის განკუთვნილ თანხებს პრეზიდენტი , ჯერ–ჯერობით უცნობია. სარა სანდერსის განმარტებით, ტრამპმა მას დაავალა გაიგოს, რომელ ორგანიზაციებს სჭირდება ყველაზე უფრო დახმარება. „როგორც უკვე განვაცხადე, დონალდ ტრამპი 1 მილიონ აშშ დოლარს გამოყოფს პირადი სახსრებიდან, რათა ტეხასისა და ლუიზიანის მოსახლეობას დაეხმაროს", - განაცხადა სარა სანდერსმა. „ჰარვი" ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ქარიშხალია უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში. ოფიციალური მონაცემებით, ქარიშხლით გამოწვეული წყალდიდობის გამო ტეხასის შტატში 33 ადამიანი დაიღუპა.,თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება დაღუპულთა რაოდენობის გაზრდას არ გამორიცხავს. რაც შეეხება, სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს, წინასწარი მონაცემებით, ის 90 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ტრამპი ტეხასის დასახმარებლად საკუთარ 1 მილიონ დოლარს გაიღებს

„აშშ-ის ტერიტორიაზე რუსეთის სამი დიპლომატიური ობიექტის დახურვის შესახებ გადაწყვეტილება პირადად პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მიიღო," - ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა, სარა სანდერსმა, განაცხადა. მისი თქმით, მიუხედავად ამისა, აშშ შეეცდება რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების შესაძლებლობების გამოძებნას. „ჩვენ მტკიცე და აწონილი ნაბიჯები გადავდგით რუსეთის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც სინანულს იწვევს. ჩვენ გვსურს, უკეთესი ურთიერთობებისკენ წავიდეთ და ამის შესაძლებლობებს ვეძებთ", - განმარტა თეთრი სახლის პრესმდივანმა. გუშინ აშშ-მა რუსეთს სან-ფრანცისკოში საკუთარი საკონსულოს, ასევე, ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში საკონსულო ობიექტების დახურვა მოსთხოვა. ამის შესახებ აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტში კრემლის გადაწყვეტილების საპასუხოდ განაცხადეს. როგორც ცნობილია, მოსკოვმა აშშ-ს რუსეთში დიპლომატიური მისიის შემცირება მოსთხოვა. გასულ თვეს მოსკოვმა აშშ-ს მოუწოდა, რუსეთში თავისი დიპლომატიური და ტექნიკური პერსონალი ნახევარზე მეტით, 455 ადამიანამდე შეამციროს, მას შემდეგ, რაც კონგრესმა ხმათა უმრავლესობით რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციები დააწესა. ტრამპმა რუსეთის სამი დიპლომატიური ობიექტის დახურვის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო

დონალდ ტრამპი ოფიციალურ ფხენიანთან მოლაპარაკებებზე უარს ამბობს. მისი თქმით, "საუბარი გამოსავალი არ არის!" შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ამის შესახებ ტვიტერზე დაწერა, ჩრდილოეთ კორეის მიერ იაპონიის მიმართულებით ბალისტიკური რაკეტის გაშვებიდან რამდენიმე დღეში. პრეზიდენტის განცხადების მიუხედავად, ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი ჩრდილოეთ კორეასთან დაძაბულობის დიპლომატიური გზებით მოგვარებაზე კვლავ საუბრობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან სატელეფონო საუბრისას ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს კონტრპროდუქტიული უწოდა. დონალდ ტრამპი ოფიციალურ ფხენიანთან მოლაპარაკებებზე უარს ამბობს ტრამპი ტეხასის დასახმარებლად საკუთარ 1 მილიონ დოლარს გაიღებს

ტრამპმა რუსეთის სამი დიპლომატიური ობიექტის დახურვის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო

დონალდ ტრამპი ოფიციალურ ფხენიანთან მოლაპარაკებებზე უარს ამბობს