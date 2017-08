ჩვენ ამ სტანდარტით პოლიტიკურ პარადიგმას შევცვლით – გიორგი ვაშაძე პრაიმერზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iri [1] => giorgi-vashadze [2] => shekhvedra-praimerze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154804 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iri [1] => giorgi-vashadze [2] => shekhvedra-praimerze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154804 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5502 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => iri [1] => giorgi-vashadze [2] => shekhvedra-praimerze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => iri [1] => giorgi-vashadze [2] => shekhvedra-praimerze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154804) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5643,5502,18332) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154818 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-18 11:45:13 [post_date_gmt] => 2017-08-18 07:45:13 [post_content] => ერთობა "ახალი საქართველოს" წარმომადგენელი, გიორგი ვაშაძე , "ქართულ ოცნებას" მოუწოდებს, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მოლაპარაკებების დროს კონსტრუქციული იყოს. ამის შესახებ განცხადება გიორგი ვაშაძემ დღეს ჟურნალისტებთან გააკეთა. "მოვუწოდებ "ქართულ ოცნებას", იყოს რეალისტური და ნუ დაიწყებს ახლა უაზრო ინიციატივებზე საუბარს. აზრი აქვს სულ რამდენიმე საკითხზე მსჯელობას. ეს არის პრეზიდენტის არჩევის წესი, მთლიანდ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და ბლოკების საკითხი, რომელიც ბევრ პოლიტიკურ პარტიას აწუხებს. მათ თავად შეიყვანეს ჩიხში პროცესები და ახლა დროა, თავად გადადგან ნაბიჯები ამ პროცესების ნორმალიზებისთვის. ჩემთვის ნომერ პირველი საკითხია ოპოზიციის ერთიანობა და რომელიმეს გათიშვა ამ პროცესს დააზიანებს. მივდივართ შეხვედრაზე, რათა მოვისმინოთ, რისთვის არის მზად "ქართული ოცნება". იმედი მაქვს, ერთხელ მაინც აღმოაჩნდებათ რაციონალური მარცვალი და სწორ საკითხებზე იქნება მსჯელობა," - განაცხადა ვაშაძემ. მისივე თქმით, 3%-იანი ბარიერი აბსოლუტურად ნორმალურია და ამ საკითხზე მსჯელობას აზრი არა აქვს. [post_title] => გიორგი ვაშაძე ცესკოსგან საარჩევნო ნომრად ძველი ნომერის - 7-ის, დატოვებას ითხოვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-vashadze-ceskosgan-saarchevno-nomrad-dzveli-nomeris-7-is-datovebas-itkhovs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 17:40:22 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 13:40:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153748 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 152686 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-10 10:06:16 [post_date_gmt] => 2017-08-10 06:06:16 [post_content] => თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ყველა რეისი გადაიდო - ამის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში პარტია ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ გამთენიისას გაავრცელა. მისი თქმით, ეს ყველაფერი თურქული კომპანია TAV-ის ბრალია, რომელსაც "ქართული ავიაბაზარი ჩაკეტილი აქვს". "სრული კოლაფსი თბილისის აეროპორტში! ყველა რეისი გადადებულია, აეროპორტის პროგრამა არ მუშაობს! ბარგს ავიაკომპანიის წარმომადგენლები ხელით ათრევენ! მგზავრების რეგისტრაცია ხელით მიმდინარეობს. პრობლემა: აეროპორტის პროგრამამ გაჭედა ესეც თურქული TAV ი გასაგდებია ეს კომპანია საქართველოდან! ისედაც ანკალავიზირებული და ჩაკეტილი აქვს ქართული ავია ბაზარი!", - წერს ვაშაძე. თბილისის აეროპორტში განმარტავენ, რომ ღამით მხოლოდ 8 რეისი შესრულად დაგვიანებით. მათი თქმით, პრობლემა შეექმნა ელექტრონულ სარეგისტრაციო პროგრამას. მის აღმოფხვრაზე უკვე მუშაობენ. აეროპორტში აღნიშნავენ, რომ არც ერთი რეისი არ გაუქმებულა. "მოვუწოდებ "ქართულ ოცნებას", იყოს რეალისტური და ნუ დაიწყებს ახლა უაზრო ინიციატივებზე საუბარს. აზრი აქვს სულ რამდენიმე საკითხზე მსჯელობას. ეს არის პრეზიდენტის არჩევის წესი, მთლიანდ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და ბლოკების საკითხი, რომელიც ბევრ პოლიტიკურ პარტიას აწუხებს. მათ თავად შეიყვანეს ჩიხში პროცესები და ახლა დროა, თავად გადადგან ნაბიჯები ამ პროცესების ნორმალიზებისთვის. ჩემთვის ნომერ პირველი საკითხია ოპოზიციის ერთიანობა და რომელიმეს გათიშვა ამ პროცესს დააზიანებს. მივდივართ შეხვედრაზე, რათა მოვისმინოთ, რისთვის არის მზად "ქართული ოცნება". იმედი მაქვს, ერთხელ მაინც აღმოაჩნდებათ რაციონალური მარცვალი და სწორ საკითხებზე იქნება მსჯელობა," - განაცხადა ვაშაძემ. მისივე თქმით, 3%-იანი ბარიერი აბსოლუტურად ნორმალურია და ამ საკითხზე მსჯელობას აზრი არა აქვს. 