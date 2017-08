ჩვენ არ გვსურს რუსეთთან საქმიანი ურთიერთობების სრულად გაწყვეტა – ზიგმარ გაბრიელი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zigmar-gabrieli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158144 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zigmar-gabrieli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158144 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2465 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zigmar-gabrieli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zigmar-gabrieli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158144) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2465) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156850 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-25 11:09:26 [post_date_gmt] => 2017-08-25 07:09:26 [post_content] => გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ზიგმარ გაბრიელი, მიიჩნევს, რომ ვიდრე პრეზიდენტი რეჯეფ ტაიფ ერდოღანი ხელისუფლებაშია, თურქეთი ევროკავშირში ვერ გაწევრიანდება. ამის შესახებ ზიგმარ გაბრიელმა გამოცემა Bild-სთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. „ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გვსურს თურქეთის მიღება, მაგრამ თურქეთის მთავრობა ერდოღანის მმართველობისას ევროპისგან საპირისპირო მხარეს მიემართება. ცხადია, რომ თურქეთი დღევანდელ მდგომარეობაში ვერ გახდება ევროკავშირის წევრი“, - აღნიშნა გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. იგივე შინაარსის განცხადებას აკეთებს ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრიც. [post_title] => თურქეთი დღევანდელ მდგომარეობაში ვერ გახდება ევროკავშირის წევრი - გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი

[post_date] => 2017-08-19 09:19:24

თურქეთის პრეზიდენტმა, რეჯებ ტაიპ ერდოღანმა, გერმანიაში მცხოვრებ თურქებს მოუწოდა, გერმანიის არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადონ, რადგან გერმანიის მთავრობა მათი მტერია. „გერმანიის ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია, სოციალ-დემოკრატიული პარტია და მწვანეთა პარტია - ყველა მათგანი ჩვენი მტერია. ამიტომაც ისინი არ იმსახურებენ თქვენ ხმას", - ასე მოუწოდა რეჯებ ტაიპ ერდოღანმა გერმანიაში მცხოვრებ თურქ ემიგრანტებს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ზიგმარ გაბრიელი ერდოღანის განცხადებას გამოეხმაურა და მისი მოწოდება, გერმანიის არჩევნებში ჩარევისა და სუვერენიტეტის შელახვის მცდელობად შეაფასა. გერმანიაში არჩევნები 24 სექტემბერს გაიმართება. [post_title] => ერდოღანი: გერმანიის მთავრობა ჩვენი მტერია

[post_date] => 2017-04-13 21:17:33

გასული მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში ჩვენს ქვეყნებს შორის განსაკუთრებული ურთიერთობა ჩამოყალიბდა. ჩვენი თანამშრომლობა მჭიდრო და სანდოა, - ამის შესახებ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის ზიგმარ გაბრიელის წერილშია საუბარი, რომელიც მან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავთან დაკავშირებით გამოუგზავნა. ზიგმარ გაბრიელმა დადებითად შეაფასა ორ ქვეყნას შორის არსებული ურთიერთობები და განსაკუთრებით აღნიშნა წარმატებული თანამშრომლობა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით. წერილში აღნიშნულია ასევე ეკონომიკის, განვითარების, განათლების, კულტურის და სამეცნიერო მიმართულებებით მაღალი დონის თანამშრომლობა, რომლის მიზანსაც გერმანიაში საქართველოს ვაჭრობის, ინვესტიციებისა და ტურიზმის კუთხით ცნობადობის ამაღლება წარმოადგენს. [post_title] => ზიგმარ გაბრიელი: "გასული მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში ჩვენს ქვეყნებს შორის განსაკუთრებული ურთიერთობა ჩამოყალიბდა" [post_title] => თურქეთი დღევანდელ მდგომარეობაში ვერ გახდება ევროკავშირის წევრი - გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი