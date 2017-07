“ჩვენ შევქმნით ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც არ იქნება არავის მონა”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartvelta-marshi [1] => erovnul-gamatavisuflebeli-modzraoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146308 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartvelta-marshi [1] => erovnul-gamatavisuflebeli-modzraoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146308 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 17077 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qartvelta-marshi [1] => erovnul-gamatavisuflebeli-modzraoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qartvelta-marshi [1] => erovnul-gamatavisuflebeli-modzraoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146308) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17283,17077) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146301 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-14 20:15:51 [post_date_gmt] => 2017-07-14 16:15:51 [post_content] => თბილისში, აღმაშენებლის გამზირზე, ქართველთა მარში მიმდინარეობს. აქცია-მსვლელობა აღმაშენებლის გამზირზე შეძახილებით მიმდინარეობს. აქციას ფონად ორგანიზატორების სკანდირების გარდა, ბაში-აჩუკიდან სიმღერა "მხედრული" გასდევს. მსვლელობა #24-ე სკოლისა და რკინიგზელთა სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყო და „მარჯანიშვილის“ მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე დასრულდება. ამ დროისთვის გზის აღნიშნული მონაკვეთი გადაიკეტა. აქციის მონაწილეები ითხოვენ საქართველოში საემიგრაციო კანონის სასწრაფოდ მიღებას, რომლის მიხედვითაც, მაქსიმალურად გამკაცრდება საქართველოში ბინადრობის უფლების მინიჭება და მოქალაქეობის მინიჭების პროცესი. მათი მოთხოვნის ნუსხაში უცხოელების საქართველოში შემოსვლის შეზღუდვის და მათი მკაცრად გაკონტროლების გარდა, "ნაციონალური მოძრაობის" აკრძალვაც შედის. ქართველთა მარში: აღმაშენებლის გამზირზე მსვლელობა შეძახილების ფონზე მიმდინარეობს

ემზარ კვიციანის თქმით, „ქართველთა მარში" არის ყველასთვის, ვისაც ქართველად მიაჩნია თავი". „პატრიოტთა ალიანსის" წევრი დღეს 19:00 საათზე მსვლელობაში მონაწილეობის მიღებას აპირებს. "მარში გამოიწვია ყველა იმ პროცესმა, რაც ბოლო წლებში მიდის ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოს მოსახლეობა იქნა ნახევრად განადგურებული და ხალხი ელოდებოდა სამართლიანობის აღდგენას, რაც ვერ აღდგა. არ აღდგა სამართლიანობა, შემოიყვანეს და მისცეს მოქალაქეობა ათეულობით ათას ადამიანს, ეს ჩვენი ერის მიზანმიმართული განადგურებაა. რაც ითქვა - „საქართველო ქართველების გარეშე“ - ზუსტად იქით მიდის საქმე. ქართული მარში არის ყველასთვის, ვისაც ქართველად მიაჩნია თავი", - განაცხადა კვიციანმა. ”ქართველთა მარში” თბილისში, აღმაშენებლის გამზირზე დღეს გაიმართება, ორგანიზატორი სანდრო ბრეგაძეა. მსვლელობა 20:00 საათზე დაიწყება. „ქართველთა მარში" არის ყველასთვის, ვისაც ქართველად მიაჩნია თავი - ემზარ კვიციანი

ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი, თბილისში, აღმაშენებელის გამზირზე დაგეგმილ "ქართველთა მარშს" ეხმაურება. მისი თქმით, ისინი, ვისაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები აწუხებს საქართველოში, საზღვრებს გარეთ არ უნდა გაუშვან. "უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ვისაც აწუხებს ქვეყანაში, ყველას სახელები და გვარები, ფოტოებით უნდა გადავცეთ საელჩოებს, რომ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში შესვლა აეკრძალოთ! მათ ოჯახის წევრებსაც. მერე ვნახოთ რა აქციებს ჩაატარებენ", - წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი. 14 ივნისს, "ქართველთა მარში" იმართება. აქციის ორგანიზატორები ითხოვენ, ამ დრომდე ყველა არალეგალმა უცხოელმა დატოვოს საქართველოს ტერიტორია. " 14 ივლისამდე ულტიმატუმი რომ ყველა არალეგალმა უცხოელმა(ირანელები,არაბები, აფრიკელები და ა.შ.)დატოვოს საქართველოს ტერიტორია! ეს არის ჩვენი პასუხი იმაზე,რომ 51 წლის ირანელმა ქართველი ბავშვები (ბიჭები)გააუპატიურა! ჩვენ გავწმინდავთ ჩვენს ქუჩებს უცხოელი კრიმინალებისგან! ქართული საქართველოსთვის!", - აცხადებენ ისინი. "იმ ქართველების ფოტოები უნდა გადავცეთ საელჩოებს, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში შესვლა აეკრძალოთ" ქართველთა მარში: აღმაშენებლის გამზირზე მსვლელობა შეძახილების ფონზე მიმდინარეობს