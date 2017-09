„ჩვენ შეყვარებულები ვართ“- მეგან მარკლი ჟურნალ Vanity Fair-ის მთავარი გმირია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => megan-markli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160639 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => megan-markli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160639 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9959 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => megan-markli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => megan-markli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160639) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9959) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156507 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-24 11:55:27 [post_date_gmt] => 2017-08-24 07:55:27 [post_content] => მედია წერს, რომ აფრიკაში მოგზაურობის დროს, პრინცმა ჰარიმ თავის რჩეულს, მეგან მარკლს ხელი სთხოვა, მაგრამ წყვილი ამ ამბის აფიშირებისგან თავს იკავებს, თუმცა პრინცესა დიანას შეფ-მზარეულმა, დარენ მაკგრეიდიმ განაცხადა, რომ ისინი ნიშნობის შესახებ დეკემბერში განაცხადებენ. ”მე მართლაც დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი უკვე დანიშნულები არიან, თუმცა დიანას გარდაცვალებიდან 20 წლის თარიღთან დაკავშირებით, მათ ამ ამბის აფიშირება არ შეუძლიათ. ნოემბერში ელიზაბეტ II და პრინცი ფილიპი პლატინის ქორწილს აღნიშნავენ, ამიტომ დეკემბერი - ერთადერთი თვეა ამ ფაქტის ანონსისთვის. ვფიქრობ, რომ ისინი მომავალ წელს დაქორწინდებიან”, - განაცხადა მაკგრეიდიმ. [gallery link="file" ids="156510,156511,156512"] [post_title] => პრინცმა ჰარიმ მეგან მარკლს ხელი სთხოვა, თუმცა ამის შესახებ დეკემბერში განაცხადებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princma-harim-megan-markls-kheli-stkhova-tumca-amis-shesakheb-dekembershi-ganackhadeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 11:55:48 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 07:55:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156507 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 152411 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-09 09:03:07 [post_date_gmt] => 2017-08-09 05:03:07 [post_content] => უცნობია, სთხოვა თუ არა პრინცმა ჰარიმ მეგან მარკლს ცოლობა, თუმცა, წყვილის აფრიკული არდადეგების სხვა დეტალები ცნობილი ხდება, მათ შორის ერთობლივი ფოტოც, სადაც მსახიობი და პრინცი ხელჩაკიდებულები მიდიან. თუკი ინსაიდერებს დავუჯერებთ, პრინცმა გოგონას დაუვიწყარი დღეები აჩუქა. 36-ე დაბადების დღისთვის ბოტსვანაში მან სადღესასწაულო ვახშამი მოაწყო და მეგანი თავის მეგობრებს გააცნო. ამის შემდეგ წყვილი მდინარე ოკვანგის სანაპიროზე გაემგზავრა, სადაც ადგილობრივ ტრადიციებსა და ველურ ცხოველებს გაეცნენ. ყოველი დეტალი, დაწყებული კარვებიანი ლაშქრობითა და ტბაზე ნავით გასეირნებით, უშუალოდ ჰარიმ დაგეგმა, თუმცა კონკრეტული ინფორმაცია, რომელიც საზოგადოებას ყველაზე მეტად აინტერესებს, დაუსვა თუ არა მან საყვარელ ქალს საოცნებო კითხვა, ჯერ კიდევ უცნობია. [post_title] => პრინცი ჰარისა და მეგან მარკლის აფრიკული არდადეგების დეტალები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princi-harisa-da-megan-marklis-afrikuli-ardadegebis-detalebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 15:29:40 [post_modified_gmt] => 2017-08-09 11:29:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152411 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151862 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-08 13:00:48 [post_date_gmt] => 2017-08-08 09:00:48 [post_content] => მეგან მარკლის 36-ე იუბილეზე პრინცმა ჰარიმ მას აფრიკაში რომანტიკული მოგზაურობა მოუწყო. ფოტოები აეროპორტიდან პრესტიჟულ გამოცემებზე მოხვდა. ინსაიდერის თქმით, ჰარი დიდხანს გეგმავდა ამ დღეს. თავდაპირველად მათ ტბასთან გაისეირნეს, შემდეგ კი კენიაში, უჩვეულო პეიზაჟის ფონზე რომანტიკულ ვახშამი მოიწყვეს. არსებობს ვერსია, რომ პრინცმა საყვარელ ქალს ცოლობაც სთხოვა. შეგახსენებთ, რომ პრინცისა და მსახიობის რომანი 2016 წლის ზაფხულში დაიწყო. სამეფო ოჯახის წარმომადგენელმა თავისი რჩეული ოჯახის წევრებს უკვე გააცნო. [post_title] => პრინცჰმა ჰარიმ მეგან მარკლის ხელი სთხოვა? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princhma-harim-megan-marklis-kheli-stkhova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-08 13:00:48 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 09:00:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151862 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156507 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-24 11:55:27 [post_date_gmt] => 2017-08-24 07:55:27 [post_content] => მედია წერს, რომ აფრიკაში მოგზაურობის დროს, პრინცმა ჰარიმ თავის რჩეულს, მეგან მარკლს ხელი სთხოვა, მაგრამ წყვილი ამ ამბის აფიშირებისგან თავს იკავებს, თუმცა პრინცესა დიანას შეფ-მზარეულმა, დარენ მაკგრეიდიმ განაცხადა, რომ ისინი ნიშნობის შესახებ დეკემბერში განაცხადებენ. ”მე მართლაც დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი უკვე დანიშნულები არიან, თუმცა დიანას გარდაცვალებიდან 20 წლის თარიღთან დაკავშირებით, მათ ამ ამბის აფიშირება არ შეუძლიათ. ნოემბერში ელიზაბეტ II და პრინცი ფილიპი პლატინის ქორწილს აღნიშნავენ, ამიტომ დეკემბერი - ერთადერთი თვეა ამ ფაქტის ანონსისთვის. ვფიქრობ, რომ ისინი მომავალ წელს დაქორწინდებიან”, - განაცხადა მაკგრეიდიმ. [gallery link="file" ids="156510,156511,156512"] [post_title] => პრინცმა ჰარიმ მეგან მარკლს ხელი სთხოვა, თუმცა ამის შესახებ დეკემბერში განაცხადებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princma-harim-megan-markls-kheli-stkhova-tumca-amis-shesakheb-dekembershi-ganackhadeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 11:55:48 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 07:55:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156507 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 42 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7128d1227f7176efb9c1767515e14b05 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )