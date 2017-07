WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-shotadze [1] => ganckhadeba [2] => saakashvilis-eqstradireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147611 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-shotadze [1] => ganckhadeba [2] => saakashvilis-eqstradireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147611 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1045 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-shotadze [1] => ganckhadeba [2] => saakashvilis-eqstradireba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-shotadze [1] => ganckhadeba [2] => saakashvilis-eqstradireba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147611) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1920,1045,17403) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147616 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-19 17:28:55 [post_date_gmt] => 2017-07-19 13:28:55 [post_content] => "პატრიოტთა ალიანსის" წარმომადგენელი, ემზარ კვიციანი, ვანო ჯავახიშვილის მკვლელობის დაანონსების გამო პროკურატურაში დაიბარეს. ამის შესახებ განცხადება მთავარმა პროკურორმა, ირაკლი შოთაძემ, ცოტა ხნის წინ გააკეთა და დასძინა, რომ კვიციანს უწყება უკვე გაეგზავნა. "ჩვენ უკვე დავინტერესდით, შესაბამისი უწყება ჩაბარებულია და ველოდებით ემზარ კვიციანის გამოცხადებას, რათა მოხდეს მისი გამოკითხვა. ის დაბარებულია გამოსაკითხად, რათა გავერკვეთ, რაზე და რა ინფორმაციაზე საუბრობს ის. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, მის განცხადებაში საუბარია ადამიანის შესაძლო ხელყოფაზე და ჩვენ აუცილებლად გავერკვევით ძალიან დეტალურად და ძალიან სწრაფად," - აღნიშნა ირაკლი შოთაძემ. დეპუტატმა სკანდალური ინფორმაცია Facebook-ის საკუთარ გვერდზე გუშინ გამოაქვეყნა, სადაც ის ამტკიცებს, რომ ვანო ჯავახიშვილის მკვლელობა გავლენიანი პირის დაგეგმილია. დეპუტატ ემზარ კვიციანის გაღიზიანებას ვანო ჯავახიშვილი მის ბოლო გადაცემას უკავშირებს, სადაც წამყვანის მონოლოგის დიდი ნაწილი პატრიოტთა ალიანსის რუსეთში შეხვედრებს დაეთმო. [post_title] => ემზარ კვიციანი ვანო ჯავახიშვილის მკვლელობის დაანონსების გამო პროკურატურაში დაიბარეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => emzar-kviciani-vano-javakhishvilis-mkvlelobis-daanonsebis-gamo-prokuraturashi-daibares [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 17:28:55 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 13:28:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147616 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 147405 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-19 10:30:49 [post_date_gmt] => 2017-07-19 06:30:49 [post_content] => "გადავამოწმე, უკრაინამ მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირებაზე უარყოფითი პასუხი გასცა და მოითხოვა დამატებითი ინფორმაცია," - ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა, პეტრო პოროშენკომ, "საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის" მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მანამდე კი მან სააკაშვილის ექსტრადირებაზე დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა, რომ უკრაინული მხარე მის ექსტრადირებაზე მას შემდეგ იმსჯელებდა, რაც ქართული მხარე ოფიციალურად მოითხოვდა. იმის გამო, რომ ქართულმა მხარემ სააკაშვილის ექსტრადირება ჯერ კიდევ 2015 წელს მოითხოვა და უკრაინამ უარი უთხრა, პოროშენკოს პირველ კომენტარს კრიტიკული შეფასებები მოჰყვა. პოროშენკოს განცხადებით, კარგია, რომ ეს საკითხი პრეზიდენტის ჩარევის გარეშე განიხილება. ”სამწუხაროდ, არ ვიცოდი ამის შესახებ, მაგრამ მოხარული ვარ, რომ ეს საკითხი პრეზიდენტის ჩარევის გარეშე განიხილება. ახლა გადავამოწმე ინფორმაცია და უკრაინამ გასცა ექსტრადირებაზე უარყოფითი პასუხი და მოითხოვა დამატებითი ინფორმაცია. ჩვენ არ განგვიხილავს ექსტრადირების საკითხი ვიზიტის დროს, მაგრამ თუ ეს მომავალში მოხდება, ეს იქნება ძალოვანი სტრუქტურების და გენერალური პროკურორის პრეროგატივა, რომელიც ძალიან ყურადღებით განიხილავს ნებისმიერი დამნაშავის ექსტრადირების მოთხოვნას და ჩვენ დიდი სიამოვნებით ვითანამშრომლებთ საქართველოსთან ნებისმიერი დანაშაულის გამოძიებაში. თუმცა, მე ამაში არ ვერევი. პერსონალურად არავინ განგვიხილავს, მათ შორის არც სააკაშვილი. ზოგადად სახელებს და გვარებს არ აქვს მნიშვნელობა, თუ დადასტურდება კრიმინალი, ცხადია, მოვიქცევით შესაბამისად,“ - განაცხადა პეტრო პოროშენკომ. [post_title] => გადავამოწმე, უკრაინამ მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირებაზე უარყოფითი პასუხი გასცა - პეტრო პოროშენკო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gadavamowme-ukrainam-mikheil-saakashvilis-eqstradirebaze-uaryofiti-pasukhi-gasca-petro-poroshenko [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 10:48:40 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 06:48:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147405 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 147107 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-18 15:02:12 [post_date_gmt] => 2017-07-18 11:02:12 [post_content] => "ვაშინგტონს არ გააჩნია გავლენის ბერკეტები, რაც საჭიროა თეირანში ხელისუფლების შესაცვლელად," - ეს განცხადება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მოჰამად ჯავად ზარიფმა, აშშ-ის სახელმწიფო მდივანის, რექს ტილერსონის, განცხადების კომენტარისას გააკეთა, სადაც ის ამბობს, რომ ვაშინგტონმა ირანში იმ პოლიტიკურ ძალებს უნდა დაუჭიროს მხარი, რომლებიც უზრუნველყოფენ ხელისუფლების შეცვლას. „აშშ ისტორიას არ სწავლობს. ამერიკამ 1953 წელს ირანში რეჟიმის შეცვლა განახორციელა. ნახეთ, რა მოუტანა ამან აშშ-ს,“ - აღნიშნა მან. მოჰამად ჯავად ზარიფის განცხადებით, „აშშ ისლამური რევოლუციის შემდეგ რეჟიმის შეცვლის პოლიტიკას ატარებდა, რომელიც ოფიციალურად ბარაქ ობამას ადმინისტრაციის დროს შეწყდა. თუმცა, ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ აშშ-მ სინამდვილეში შეწყვიტა ირანში ხელისუფლების შეცვლის პოლიტიკა“, როგორც ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განმარტა, „ირანში რეჟიმის შეცვლა არ მოხდება, ვინაიდან ირანს არ სჭირდება აშშ გადარჩენისთვის და ლეგიტიმურობისთვის“. [post_title] => ირანს არ სჭირდება აშშ გადარჩენისთვის და ლეგიტიმურობისთვის - ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 147107-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 15:05:01 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 11:05:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147107 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147616 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-19 17:28:55 [post_date_gmt] => 2017-07-19 13:28:55 [post_content] => "პატრიოტთა ალიანსის" წარმომადგენელი, ემზარ კვიციანი, ვანო ჯავახიშვილის მკვლელობის დაანონსების გამო პროკურატურაში დაიბარეს. ამის შესახებ განცხადება მთავარმა პროკურორმა, ირაკლი შოთაძემ, ცოტა ხნის წინ გააკეთა და დასძინა, რომ კვიციანს უწყება უკვე გაეგზავნა. "ჩვენ უკვე დავინტერესდით, შესაბამისი უწყება ჩაბარებულია და ველოდებით ემზარ კვიციანის გამოცხადებას, რათა მოხდეს მისი გამოკითხვა. ის დაბარებულია გამოსაკითხად, რათა გავერკვეთ, რაზე და რა ინფორმაციაზე საუბრობს ის. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, მის განცხადებაში საუბარია ადამიანის შესაძლო ხელყოფაზე და ჩვენ აუცილებლად გავერკვევით ძალიან დეტალურად და ძალიან სწრაფად," - აღნიშნა ირაკლი შოთაძემ. დეპუტატმა სკანდალური ინფორმაცია Facebook-ის საკუთარ გვერდზე გუშინ გამოაქვეყნა, სადაც ის ამტკიცებს, რომ ვანო ჯავახიშვილის მკვლელობა გავლენიანი პირის დაგეგმილია. დეპუტატ ემზარ კვიციანის გაღიზიანებას ვანო ჯავახიშვილი მის ბოლო გადაცემას უკავშირებს, სადაც წამყვანის მონოლოგის დიდი ნაწილი პატრიოტთა ალიანსის რუსეთში შეხვედრებს დაეთმო. [post_title] => ემზარ კვიციანი ვანო ჯავახიშვილის მკვლელობის დაანონსების გამო პროკურატურაში დაიბარეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => emzar-kviciani-vano-javakhishvilis-mkvlelobis-daanonsebis-gamo-prokuraturashi-daibares [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 17:28:55 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 13:28:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147616 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 40 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 60b4d5bb6744f1632ecc5ad7c6d2a5dd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )