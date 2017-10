ჩვენ ყველა ვერსიაზე ვმუშაობთ – გიორგი მღებრიშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-mghebrishvili [2] => yizilajlo [3] => archevnebi2017 [4] => tavdaskhma-yizilajloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177699 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-mghebrishvili [2] => yizilajlo [3] => archevnebi2017 [4] => tavdaskhma-yizilajloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177699 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-mghebrishvili [2] => yizilajlo [3] => archevnebi2017 [4] => tavdaskhma-yizilajloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-mghebrishvili [2] => yizilajlo [3] => archevnebi2017 [4] => tavdaskhma-yizilajloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177699) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19319,358,107,20470,9467) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177696 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-20 02:09:34 [post_date_gmt] => 2017-10-19 22:09:34 [post_content] => მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში, "ქართული ოცნების" შტაბთან, თავდასხმა მოხდა. დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღით, ოთხი ადამიანი დაჭრეს, მათ შორის, "ქართული ოცნების" მაჟორიტარობის კანდიდატი ჯეიხუნ ჩოვდაროვი და საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი. დაჭრილები კლინიკა „ჯეო ჰოსპიტალსში“ გადაიყვანეს, სადაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება უტარდებათ. ადგილზე იმყოფებიან, შინაგან საქმეთა მინისტრი, გიორგი მღებრიშვილი. დაჭრის ფაქტთან დაკავშირებით კი გამოძიება 117-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. „ორს მუცლის ღრუში შემავალი ჭრილობები აღენიშნება და ოპერაცია უტარდებათ, ხოლო ერთი ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაშია გადაყვანილი“, - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. "ქართული ოცნების" ოფისთან ცეცხლი გახსნეს: დაჭრილია ოთხი ადამიანი გორში შსს-ს თანამშრომელი გარდაცვლილი იპოვეს

გორში, შინდისის გზატკეცილზე, მანქანასთან ახალგაზრდა მამაკაცი გარდაცვლილი იპოვეს. მამაკაცს გულმკერდის არეში რამდენიმე ჭრილობა აქვს მიყენებული. ადგილზე მისულ სასწრაფოს ბრიგადას მამაკაცი უკვე გარდაცვლილი დახვდა. გარდაცვლილი შსს-ის შიდა ქართლის დეპარტამენტის ერედვის განყოფილების თანამშრომელია. ადგილზე კრიმინალისტები მუშაობენ. გამოძიება 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => suicidis-tamashebi-da-sashishi-onlainsivrce-vin-daicavs-mozardebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 14:31:24 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 10:31:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177436 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177696 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-20 02:09:34 [post_date_gmt] => 2017-10-19 22:09:34 [post_content] => მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში, "ქართული ოცნების" შტაბთან, თავდასხმა მოხდა. დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღით, ოთხი ადამიანი დაჭრეს, მათ შორის, "ქართული ოცნების" მაჟორიტარობის კანდიდატი ჯეიხუნ ჩოვდაროვი და საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი. დაჭრილები კლინიკა „ჯეო ჰოსპიტალსში“ გადაიყვანეს, სადაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება უტარდებათ. ადგილზე იმყოფებიან, შინაგან საქმეთა მინისტრი, გიორგი მღებრიშვილი. დაჭრის ფაქტთან დაკავშირებით კი გამოძიება 117-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. „ორს მუცლის ღრუში შემავალი ჭრილობები აღენიშნება და ოპერაცია უტარდებათ, ხოლო ერთი ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაშია გადაყვანილი“, - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. "ქართული ოცნების" ოფისთან ცეცხლი გახსნეს: დაჭრილია ოთხი ადამიანი