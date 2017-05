ჩვენმა ელჩმა აშშ-ში ნაყოფიერად იმუშავა – გიორგი კვირიკაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => mtavrobis-skhdoma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131902 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => mtavrobis-skhdoma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131902 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => mtavrobis-skhdoma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => mtavrobis-skhdoma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131902) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (333,1392) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130726 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-15 11:34:47 [post_date_gmt] => 2017-05-15 07:34:47 [post_content] => პრეზიდენტისა და პრემიერის საქმიანობას NDI-ს მიერ გამოკითხულთა უმრავლესობა თითქმის ერთნაირად აფასებს. პოლიტიკოსთა საქმიანობის შეფასების რეიტინგის მიხედვით, გიორგი მარგველაშვილის საქმიანობას ძალიან კარგად აფასებს - 3%, კარგად - 24%, საშუალოდ - 50%, ცუდად - 12%, ძალიან ცუდად - 3%; გიორგი კვირიკაშვილი: ძალიან კარგად - 3%, კარგად - 22%, საშუალოდ - 53%, ცუდად - 11, ძალიან ცუდად - 3%; ირაკლი კობახიძე: ძალიან კარგად - 1%, კარგად - 14%, საშუალოდ - 42%, ცუდად - 17%, ძალიან ცუდად - 4%; დავით ნარმანია: ძალიან კარგად - 1%, კარგად - 7%, საშუალოდ - 33%, ცუდად - 37%, ძალიან ცუდად - 15%. NDI-ის კვლევის საველე სამუშაოები 7-28 აპრილს, საქართველოს მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით) 2 493 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგელობითი შერჩევის საფუძველზე ჩატარდა. კვლევის საშუალო ცდომილების ზღვარი ±2,7%-ია. [post_title] => რომელი პოლიტიკოსი მუშაობს უკეთესად - NDI-ს კვლევის შედეგები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => romeli-politikosi-mushaobs-uketesad-ndi-s-kvlevis-shedegebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 11:34:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 07:34:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130726 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130436 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-12 18:52:47 [post_date_gmt] => 2017-05-12 14:52:47 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ესტონეთის რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარეს, ეიკი ნესტორს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივაზე, ამ პროცესში ესტონეთის მტკიცე მხარდაჭერასა და ორი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოებს შორის თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. ეიკი ნესტორმა ნორდიკულ-ბალტიური რვიანის წევრი ქვეყნების საპარლამენტო დელეგაციების ვიზიტის ფარგლებში საქართველოში სტუმრობა გაიხსენა და პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს ტალინში ვიზიტისთვის მადლობა გადაუხადა. საუბრისას აღინიშნა, რომ ორი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოებს შორის თანამშრომლობა წარმატებით ვითარდება და ამ პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება პარლამენთტაშორისი მეგობრობის ჯგუფების აქტიურობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა წარმატებები უსურვა ესტონეთს, როგორც ევროკავშირის საბჭოს მომავალ თავმჯდომარეს და იმედი გამოთქვა, რომ ესტონეთის თავმჯდომარეობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის გაძლიერებას შეუწყობს ხელს. მხარეებმა ისაუბრეს მთელ რიგ სფეროებში ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარების პოზიტიურ დინამიკაზე და აღნიშნეს, რომ სამაგალითო პარტნიორობასთან ერთად საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას 25-წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობები აკავშირებთ. შეხვედრისას, ყურადღება ასევე დაეთმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას. გიორგი კვირიკაშვილმა ესტონეთის პარლამენტის თავმჯდოომარეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. [post_title] => კვირიკაშვილი ესტონეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kvirikashvili-estonetis-parlamentis-tavmjdomares-shekhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 18:52:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 14:52:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130436 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130154 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-11 19:35:31 [post_date_gmt] => 2017-05-11 15:35:31 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 12 მაისს ოფიციალური ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკას ეწვევა. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, დაგეგმილია საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეხვედრა ესტონელ კოლეგა იური რატასთან. შეხვედრის შემდეგ, პრემიერ-მინისტრები მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ესტონეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ესტონეთის პრეზიდენტ კერსტი კალიულაიდს და პარლამენტის თავმჯდომარეს ეიკი ნესტორს შეხვდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად, ესტონეთის პრემიერი ოფიციალურ სადილზე უმასპინძლებს. საქართველოს დელეგაციაში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვახტანგ მახარობლიშვილი იმყოფებიან. [post_title] => გიორგი კვირიკაშვილი 12 მაისს ოფიციალური ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკას ეწვევა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-kvirikashvili-12-maiss-oficialuri-vizitit-estonetis-respublikas-ewveva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 19:35:42 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 15:35:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130154 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 130726 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-15 11:34:47 [post_date_gmt] => 2017-05-15 07:34:47 [post_content] => პრეზიდენტისა და პრემიერის საქმიანობას NDI-ს მიერ გამოკითხულთა უმრავლესობა თითქმის ერთნაირად აფასებს. პოლიტიკოსთა საქმიანობის შეფასების რეიტინგის მიხედვით, გიორგი მარგველაშვილის საქმიანობას ძალიან კარგად აფასებს - 3%, კარგად - 24%, საშუალოდ - 50%, ცუდად - 12%, ძალიან ცუდად - 3%; გიორგი კვირიკაშვილი: ძალიან კარგად - 3%, კარგად - 22%, საშუალოდ - 53%, ცუდად - 11, ძალიან ცუდად - 3%; ირაკლი კობახიძე: ძალიან კარგად - 1%, კარგად - 14%, საშუალოდ - 42%, ცუდად - 17%, ძალიან ცუდად - 4%; დავით ნარმანია: ძალიან კარგად - 1%, კარგად - 7%, საშუალოდ - 33%, ცუდად - 37%, ძალიან ცუდად - 15%. NDI-ის კვლევის საველე სამუშაოები 7-28 აპრილს, საქართველოს მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით) 2 493 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგელობითი შერჩევის საფუძველზე ჩატარდა. კვლევის საშუალო ცდომილების ზღვარი ±2,7%-ია. [post_title] => რომელი პოლიტიკოსი მუშაობს უკეთესად - NDI-ს კვლევის შედეგები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => romeli-politikosi-mushaobs-uketesad-ndi-s-kvlevis-shedegebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 11:34:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 07:34:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130726 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 448 [max_num_pages] => 150 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d48950f1aace8b870e2cf0f7a492d738 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )