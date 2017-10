ჩვენზე ჭკვიანები რომ იყოთ, ჩვენ არ ვიჯდებოდით აქ 116 კაცი და თქვენ – 21 – ირაკლი კობახიძე გიგა ბოკერიას

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giga-bokeria [1] => parlamenti [2] => veto [3] => irakli-kobakhidze [4] => chkviani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175159 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giga-bokeria [1] => parlamenti [2] => veto [3] => irakli-kobakhidze [4] => chkviani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175159 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 959 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giga-bokeria [1] => parlamenti [2] => veto [3] => irakli-kobakhidze [4] => chkviani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giga-bokeria [1] => parlamenti [2] => veto [3] => irakli-kobakhidze [4] => chkviani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175159) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15239,959,8259,1013,5799) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175166 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-13 16:56:19 [post_date_gmt] => 2017-10-13 12:56:19 [post_content] => საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. თავდაპირველად კენჭი ეყარა საკონსტიტუციო ცვლილებების პრეზიდენტის მიერ შეთავაზებულ პროექტს, რომელსაც უმრავლესობამ მხარი არ დაუჭირა და შედეგით 6 მომხრე, 109 წინააღმდეგი - ჩააგდო. ამის შემდეგ კენჭისყრაზე საკონსტიტუციო ცვლილებების თავდაპირველი რედაქცია დადგა, რომელიც უმრავლესობამ 117 ხმით, 7-ის წინააღმდეგ მიიღო. ასევე კენჭი ეყარა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციურ კანონპროექტს, რომელზეც უმრავლესობამ პრეზიდენტის ვეტო დაძლია და პირვანდელი რედაქცია 117 ხმით 3-ის წინააღმდეგ მიიღო. [post_title] => პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parlamentma-sakonstitucio-cvlilebebis-proeqtze-prezidentis-veto-dadzlia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 16:58:14 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 12:58:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175166 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 175147 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-13 16:48:58 [post_date_gmt] => 2017-10-13 12:48:58 [post_content] => "წარმოიდგინეთ, რა ვითარებაა, დღეს ჩვენ მაინც გვგონია, რომ დოკუმენტი, რომელსაც მივიღებთ, არის კარგი და, თუ ვეტოს გადავლახავთ, მივიღებთ დოკუმენტს, რომელიც ჩვენც ცუდი გვგონია და ოპოზიციასაც ცუდი ჰგონია," - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე განაცხადა, სადაც საკონსტიტუციო პროექტზე პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს განიხილავენ. მისი თქმით, პრეზიდენტის ეს შეთავაზება რაციონალურ საფუძველზე დამყარებული არაა. "დღეს ჩვენ განვიხილავთ უპრეცედენტო ვეტოს. ვეტო გულისხმობს, ზოგადად, რომ პრეზიდენტის აზრით კანონპროექტი არ არის კარგი და შენიშვნების გაზიარების შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ კარგ კანონპროექტს. ეს არის პრეზიდენტის მიდგომა. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვეუბნებიან, რომ ვეტოს გაზიარების შემთხვევაში, კონსტიტუცია იქნება კარგი. რამდენჯერმე სცადა ამის დაზუსტება ფრაქციის თავმჯდომარემ, ბატონმა მამუკა მდინარაძემ, თუმცა, ჯერ პასუხი ვერ მიიღო საკომიტეტო მოსმენის დროს და დღეს მიიღო პასუხი იმის თაობაზე, რომ, თურმე, ეს დოკუმენტი იქნება არა კარგი, არამედ უარესზე უკეთესი, ანუ ტოლობის ნიშანი ცუდი," - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => დღეს უპრეცედენტო ვეტოს განვიხილავთ - ირაკლი კობახიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghes-uprecedento-vetos-ganvikhilavt-irakli-kobakhidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 16:48:58 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 12:48:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175147 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 175114 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-13 16:43:27 [post_date_gmt] => 2017-10-13 12:43:27 [post_content] => "აქ გამოყენებული იყო შეურაცხმყოფელი სიტყვები, ხუშტურები და ა.შ. არავის ხუშტურებს ეს არ ემსახურებოდა," - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე განაცხადა, სადაც საკონსტიტუციო პროექტზე პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს განიხილავენ. "ეს რომ იყოს ხუშტურები, ჩვენ გადავიდოდით არაპირდაპირ არჩევნებზე მომდევნო, 2018 წელს. თუ ვინმეს ეშინია საპრეზიდენტო არჩევნების, უნდა შეგვშინებოდა სწორედ ჩვენ 2018 წელს. 2014 წელს ანუ შვიდი წლის თავზე, საპრეზიდენტო არჩევნების, ბუნებრივია, ვერ შეგვეშინდება," - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => არავის ხუშტურებს არ ემსახურება პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევის წესზე გადასვლა - ირაკლი კობახიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aravis-khushturebs-ar-emsakhureba-prezidentis-arapirdapiri-archevis-wesze-gadasvla-irakli-kobakhidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 16:49:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 12:49:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175114 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 175166 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-13 16:56:19 [post_date_gmt] => 2017-10-13 12:56:19 [post_content] => საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. თავდაპირველად კენჭი ეყარა საკონსტიტუციო ცვლილებების პრეზიდენტის მიერ შეთავაზებულ პროექტს, რომელსაც უმრავლესობამ მხარი არ დაუჭირა და შედეგით 6 მომხრე, 109 წინააღმდეგი - ჩააგდო. ამის შემდეგ კენჭისყრაზე საკონსტიტუციო ცვლილებების თავდაპირველი რედაქცია დადგა, რომელიც უმრავლესობამ 117 ხმით, 7-ის წინააღმდეგ მიიღო. ასევე კენჭი ეყარა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციურ კანონპროექტს, რომელზეც უმრავლესობამ პრეზიდენტის ვეტო დაძლია და პირვანდელი რედაქცია 117 ხმით 3-ის წინააღმდეგ მიიღო. [post_title] => პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parlamentma-sakonstitucio-cvlilebebis-proeqtze-prezidentis-veto-dadzlia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 16:58:14 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 12:58:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175166 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 264 [max_num_pages] => 88 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 04ec3fed7d658c3d9ea83d2e699c9c19 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )