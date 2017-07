ჭყონია: თბილისს მოდნი და ჯიგარი მერი სჭირდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => temur-chyonia [2] => tbilisis-meri [3] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145990 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => temur-chyonia [2] => tbilisis-meri [3] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145990 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] NOT IN (145990) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (202,8456,16891,3449) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145838 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-13 14:08:51 [post_date_gmt] => 2017-07-13 10:08:51 [post_content] => „მაკდონალდსი“ საქართველოს რეგიონებში გაფართოებას აგრძელებს: კომპანიის რუკას, რომელიც საქართველოს 5 ქალაქში 11 რესტორანს აერთიანებს, ქუთაისის კიდევ ერთი რესტორანი უერთდება: 14 ივლისს, 15:00 საათზე, აღმაშენებლის მოედნის #1-ში რიგით მეორე „მაკდონალდსი“ იხსნება. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, „მაკდონალდსის“ ახალი რესტორნის პროექტის შემუშავების პროცესში გერმანელ და ავსტრიელ არქიტექტორებთან ერთად ადგილობრივი მერიის წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩართულები. რესტორნის დიზაინი და პროექტის შესრულება ავსტრიულ კომპანია Schloffer-ს ეკუთვნის, სამზარეულო კი შვეიცარიული კომპანია Franke-ს დანადგარებით აღიჭურვა.ახალი რესტორანი სტანდარტულზე დიდი ზომისაა და სტუმრების დარბაზებთან ერთად, დაბადების დღის და ბავშვებისთვის განკუთვნილ ოთახებსაც აერთიანებს. რესტორნის ინფრასტრუქტურა თავიდან ბოლომდე შშმ პირებზეა ადაპტირებული, მისი მშენებლობისთვის გამოყენებული ეკოლოგიურად სუფთა, 100%-ით ბუნებრივი სამშენებლო მასალები კი სრულად აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს. კომპანიის ინფორმაციითვე, რესტორნის მასშტაბურობას მისი განსხვავებული ფუნქციური დატვირთვაც განაპირობებს: ნაგებობაში დასავლეთ საქართველოს რეგიონზე გათვლილი გადამზადების ცენტრი განთავსდება, რომელიც ქუთაისის, ბათუმის და ზუგდიდის ობიექტების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე იმუშავებს. სწორედ უპრეცედენტო მასშტაბის გამო, ქუთაისის მეორე „მაკდონალდსს“ გაორმაგებული ინვესტიცია მოხმარდა, რაც 6 171 000 ლარს შეადგენს.დღეისთვის მაკდონალდსის ქსელში საქართველოს მასშტაბით 876 ახალგაზრდაა დასაქმებული, რომელთა საშუალო ასაკი 20-22 წელია. კომპანიის მიერ გახსნის დღიდან საქართველოს ბიუჯეტში შენატანები 67 106 418 ლარს შეადგენს. შეგახსენებთ, საქართველოში „მაკდონალდსის“ პირველი რესტორანი 1999 წლის 5 თებერვალს გაიხსნა და მას შემდეგ სხვადასხვა რეგიონში გეგმაზომიერად ფართოვდება: თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში და რუსთავში მთლიანობაში 12 ობიექტს მოიცავს. "სერიოზული ინვესტიცია დაიხარჯება, 12-13 მლნ ევროზეა საუბარი. წარმოების ნატახტარში გადატანით ქარხნის სიმძლავრე 16 მილიონი ქილიდან 22 მილიონადე გაიზრდება”, - აცხადებს ბიზნესმენი. შეგახსენებთ, მიმდინარე წლის დასაწყიში თემურ ჭყონიამ ”ფორტუნას” განუცხადა, რომ ”კოკა-კოლას” ახალი ქარხანა იქნება სრულიად ინოვაციური, სადაც უმაღლესი ხარისხის საწარმოო ხაზები დამონტაჟდება. ”ჩვენ მოვახდენთ ტექნოლოგიურ სასწაულს”, - ასე შეაფასა მაშინ ბიზნესმენმა უკვე არსებული საწარმოს, რომელიც 90-იანი წლებიდან დიდუბეში მდებარეობს, ნატახტარში გადატანა. ”გადასვლის პროცესი რამდენიმე მიზეზმა განაპირობა. პირველი არის ის, რომ ამ ქარხანაში წარმოებული პროდუქცია რაოდენობრივად უკვე ვეღარ აკმაყოფილებს მოთხოვნას. ამ ეტაპზე წლიური წარმადობა 100 მილიონი ბოთლია და ნატახტარში გადასვლის შემდეგ ეს რაოდენობა 40%-ით გაიზრდება. ამასთან, იგეგმება ექსპორტის 15%-იან ზრდა”, – აცხადებდა მაშინ ჭყონია. მისივე ინფორმაციით, დიდუბიდან ნატახტარში გადასვლის პროცესი 2018 წელს დასრულდება. [post_title] => "პატარა რომ ვიყავი, მითხრეს, რომ ჩემგან ფეხბურთელი არ დადგებოდა, მაგრამ როცა გჯერა, მიაღწევ" - კალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => patara-rom-viyavi-mitkhres-rom-chemgan-fekhburteli-ar-dadgeboda-magram-roca-gjera-miaghwev-kaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-06 16:17:34 [post_modified_gmt] => 2017-07-06 12:17:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144163 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 145838 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-13 14:08:51 [post_date_gmt] => 2017-07-13 10:08:51 [post_content] => „მაკდონალდსი“ საქართველოს რეგიონებში გაფართოებას აგრძელებს: კომპანიის რუკას, რომელიც საქართველოს 5 ქალაქში 11 რესტორანს აერთიანებს, ქუთაისის კიდევ ერთი რესტორანი უერთდება: 14 ივლისს, 15:00 საათზე, აღმაშენებლის მოედნის #1-ში რიგით მეორე „მაკდონალდსი“ იხსნება. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, „მაკდონალდსის“ ახალი რესტორნის პროექტის შემუშავების პროცესში გერმანელ და ავსტრიელ არქიტექტორებთან ერთად ადგილობრივი მერიის წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩართულები. რესტორნის დიზაინი და პროექტის შესრულება ავსტრიულ კომპანია Schloffer-ს ეკუთვნის, სამზარეულო კი შვეიცარიული კომპანია Franke-ს დანადგარებით აღიჭურვა.ახალი რესტორანი სტანდარტულზე დიდი ზომისაა და სტუმრების დარბაზებთან ერთად, დაბადების დღის და ბავშვებისთვის განკუთვნილ ოთახებსაც აერთიანებს. რესტორნის ინფრასტრუქტურა თავიდან ბოლომდე შშმ პირებზეა ადაპტირებული, მისი მშენებლობისთვის გამოყენებული ეკოლოგიურად სუფთა, 100%-ით ბუნებრივი სამშენებლო მასალები კი სრულად აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს. კომპანიის ინფორმაციითვე, რესტორნის მასშტაბურობას მისი განსხვავებული ფუნქციური დატვირთვაც განაპირობებს: ნაგებობაში დასავლეთ საქართველოს რეგიონზე გათვლილი გადამზადების ცენტრი განთავსდება, რომელიც ქუთაისის, ბათუმის და ზუგდიდის ობიექტების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე იმუშავებს. სწორედ უპრეცედენტო მასშტაბის გამო, ქუთაისის მეორე „მაკდონალდსს“ გაორმაგებული ინვესტიცია მოხმარდა, რაც 6 171 000 ლარს შეადგენს.დღეისთვის მაკდონალდსის ქსელში საქართველოს მასშტაბით 876 ახალგაზრდაა დასაქმებული, რომელთა საშუალო ასაკი 20-22 წელია. კომპანიის მიერ გახსნის დღიდან საქართველოს ბიუჯეტში შენატანები 67 106 418 ლარს შეადგენს. შეგახსენებთ, საქართველოში „მაკდონალდსის“ პირველი რესტორანი 1999 წლის 5 თებერვალს გაიხსნა და მას შემდეგ სხვადასხვა რეგიონში გეგმაზომიერად ფართოვდება: თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში და რუსთავში მთლიანობაში 12 ობიექტს მოიცავს. 