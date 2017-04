ციანიდი ჩამიდეს! ისიც ვიცი, ვინც ჩამიდო – მამა გიორგი მამალაძის პასუხები საპატიმროდან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriarqi [1] => cianidis-saqme [2] => mama-giorgi-mamaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123407 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriarqi [1] => cianidis-saqme [2] => mama-giorgi-mamaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123407 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 172 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => patriarqi [1] => cianidis-saqme [2] => mama-giorgi-mamaladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => patriarqi [1] => cianidis-saqme [2] => mama-giorgi-mamaladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123407) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13167,13559,172) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123411 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-19 00:36:16 [post_date_gmt] => 2017-04-18 20:36:16 [post_content] => მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატის, მიხეილ რამიშვილის განცხადებით, შორენა თეთრუაშვილმა დეკანოზ გიორგი მამალაძეს პირველად, 500$ გველის შხამის შესაძენად მისცა. როგორც ადვოკატი, დეკანოზზე დაყრდნობით ყვება, შორენა თეთრუაშვილს ფეხზე ტრავმა ჰქონდა და გველის შხამი მალამოს დასამზადებლად სჭირდებოდა. "მაშინ ტრავმა ჰქონდა ქალბატონ შორენას ფეხზე და თურმე, შეიძლებოდა, მას დაემზადებინა ტკივილგამაყუჩებელი მალამო, რომლის გამოყენებაც მას სურდა. შესაბამისად, მამა გიორგიმ, როდესაც მიმართა პარტნიორებს, მაშინ ოფიციალური პასუხი მოვიდა, თუ როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის შეძენა - მთელი რიგი პროცედურები იყო. როდესაც ეს ინფორმაცია მამა გიორგი მიაწოდა ქალბატონ შორენას, მან განუცხადა, რომ შხამი საჭირო აღარ იყო. სწორედ ამ შხამის შესაძენად მისცა 500$ ქალბატონმა შორენამ მას“ - განაცხადა მიხეილ რამიშვილმა გადაცემა "არჩევანის" ეთერში. ადვოკატი ამბობს, რომ ეს ფაქტი ციანიდის საქმეში გამოიყენეს და გველის შხამი ციანიდად მოიხსენიეს. თუმცა, როდესაც ფაქტების გადამოწმება მოხერხდა, მოწმემ თქვა, რომ "გველის შხამი და ციანიდი ერთი და იგივე მეგონაო." [post_title] => ვინ მისცა გიორგი მამალაძეს 500$ გველის შხამის შესაძენად? საპატრიარქოს იურისტი ედიშერ ქარჩავა ადასტურებს, რომ პატრიარქის დაცვის სამი წევრი სამსახურიდან დაითხოვეს. ქარჩავას ინფორმაციით, მათი დათხოვნა შსს-ს სტრუქტურულ ცვლილებებს უკავშირდება. „ვადასტურებ პატრიარქის დაცვის წევრებიდან სამი პიროვნება იქნა დათხოვილი. როგორც ვიცი, ეს დამოკიდებული იყო შსს დაცვის დეპარტამენტის სტრუქტურულ ცვლილებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან აღნიშნული დაცვის წევრები გადმოვიდნენ სახელმწიფო დაცვის სტრუქტურაში. რა მიზეზით და რა გარემოებებით იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, ამ საკითხებზე დასაბუთებული პასუხები შეგიძლიათ მიიღოთ სახელმწიფო დაცვის სამსახურიდან", - განაცხადა ედიშერ ქარჩავამ "მოამბესთან." სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსის ინფორმაციით, საპატრიარქოდან დაცვის 3 თანამშრომელი გაანთავისუფლეს. როგორც სოსო ოხანაშვილმა განაცხადა, დაცვის სამსახურის თანამშრომლების გათავისუფლების მიზეზი მისთვის უცნობია. „არ ვიცი რა მიზეზით გაუშვეს დაცვის წევრები, თუმცა მაქვს ინფორმაცია, რომ განთავისუფლებულია სამი ადამიანი. ვარკვევ დეტალებს" - განაცხადა სოსო ოხანაშვილმა​. პატრიარქის დაცვის წევრები სამსახურიდან დაითხოვეს "აქამდე ასე კარგად ვერ ვაცნობიერებდი მოსაზრებას, რომ განსაცდელი ადამიანს უფალთან აახლოებს. მეტიც, ასეთ მდგომარეობაში ყველა შენი მახასიათებელი უფრო მკვეთრი ხდება - მეტია თვითკრიტიკაც, საკუთარი თავის რწმენაც, უკომპრომისობაც. მრავალი ცოდვის თანმდები ვარ, მაგრამ არა მკვლელობის ან მკვლელობის მცდელობის. ვისთვისაც ასეთი რამ არ დაუბრალებიათ, ალბათ მისთვის რთული წარმოსადგენია ჩემი განცდები, რთული შესაფასებელია ჩემი გადაწყვეტილებები რატომ ვშიმშილობ? ამით ჩემ სულიერ ძმებს მინდა შევახსენო - "არა ერთითა პურითა ცხონდების კაცი" ... ასევე, როგორც ჯვარცმულმა მაცხოვარმა მიმართა მამას - რად მიმატოვეო და მყისიერი პასუხი მიიღო მისგან, მეც მივმართავ სულიერ მამას - რად მიმატოვე? არ მჯერა, რომ შენს სიყვარულს არ ძალუძს დასძლიოს ყველანაირი წნეხი და ზეწოლა! ღმერთმა უწყის - არანაირი თავდებობა და შუამდგომლობა არ მჭირდება, მხოლოდ შენი ნუგეშისმომგვრელი სიტყვა და ღიმილი, შენი მადლიანი ხელი. რაც შეეხება ჩემი სიმართლის დამტკიცებას, ამას თავადაც შევძლებ, ღვთის შეწევნით. მაცხოვარი ხომ ბრძანებს - "ოდეს შეგიყვანნეს შესაკრებელსა მთავართასა, ნუ ზრუნავთ, რა სიტყვა მიუგოთ ანუ რა სთქვათ,რამეთუ სულმან წმინდამან გასწაოს თქვენ მას ჟამსა შინა რა იგი სთქვათ რატომ გადადგა ირაკლი მამალაძემ ეს ნაბიჯი? ამასთან დაკავშირებით მრავალი ვერსია შეიძლება გამოითქვას. ჩემი აზრით კი, მან უბრალოდ არ გაუშვა ხელიდან შანსი წარმოჩენილიყო "გმირად" "საქართველოს მხსნელად". სამწუხაროდ, მისი ამბიცია და მავანთა მზაკვრული ინტერესები კარგად დაემთხვა ერთმანეთს. ღმერთმა შეგვინდოს ორივეს: მას მისი საქციელი, ხოლო მე ჩემი წინდაუხედაობა", - ნათქვამია წერილში. დეკანოზი საპატიმროდან წერილს აგზავნის: "მრავალი ცოდვის თანმდები ვარ" "მაშინ ტრავმა ჰქონდა ქალბატონ შორენას ფეხზე და თურმე, შეიძლებოდა, მას დაემზადებინა ტკივილგამაყუჩებელი მალამო, რომლის გამოყენებაც მას სურდა. შესაბამისად, მამა გიორგიმ, როდესაც მიმართა პარტნიორებს, მაშინ ოფიციალური პასუხი მოვიდა, თუ როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის შეძენა - მთელი რიგი პროცედურები იყო. როდესაც ეს ინფორმაცია მამა გიორგი მიაწოდა ქალბატონ შორენას, მან განუცხადა, რომ შხამი საჭირო აღარ იყო. სწორედ ამ შხამის შესაძენად მისცა 500$ ქალბატონმა შორენამ მას“ - განაცხადა მიხეილ რამიშვილმა გადაცემა "არჩევანის" ეთერში. ადვოკატი ამბობს, რომ ეს ფაქტი ციანიდის საქმეში გამოიყენეს და გველის შხამი ციანიდად მოიხსენიეს. თუმცა, როდესაც ფაქტების გადამოწმება მოხერხდა, მოწმემ თქვა, რომ "გველის შხამი და ციანიდი ერთი და იგივე მეგონაო." [post_title] => ვინ მისცა გიორგი მამალაძეს 500$ გველის შხამის შესაძენად? 