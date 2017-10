ციტრუსის მოსავლის დაბინავების შტაბი 5-დან 10 ნოემბრამდე გაიხსნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => citrusi [1] => mosavali [2] => farosana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180137 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => citrusi [1] => mosavali [2] => farosana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180137 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1391 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => citrusi [1] => mosavali [2] => farosana ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => citrusi [1] => mosavali [2] => farosana ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180137) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1391,20085,11385) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177392 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-19 13:39:18 [post_date_gmt] => 2017-10-19 09:39:18 [post_content] => სოფლის მეურნეობის მინისტრის ლევან დავითაშვილის განცხადებით, გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მანდარინის მოსავალი სრულად განადგურდა და აღარ გვაქვს, სიცრუეა. როგორც ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, მანდარინის ძირითადი მოსავალი აჭარაშია, სადაც ღონისძიებებები ეფექტურად ტარდება და ძირითადი მოსავალი შენარჩუნებულია. „საქართველოს დანარჩენ ნაწილში არის მცირე დაზიანებები, თუმცა ყველაფერი ფაროსანას არ უკავშირდება და დაზიანებების 100%-იანი აცილება შეიძლება, თუ მოსახლეობა გამოიყენებს იმ საწამლ საშუალებებს, რომლებიც ჩვენ მათ სექტემბერში გადავეცით. მათ ჰქონდათ წამლობისთვის საჭირო წამლები, ყველაზე ეფექტური, რაც კი იდენტიფიცირებულია. თუ ადამიანები დავირაზმებით, მანდარინის მოსავალს სრულად გადავარჩენთ და კარგი სეზონიც გვექნება. მოლიდინი არის, რომ მანდარინის სეზონი ძალიან კარგი გვექნება“, - აღნიშნა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. [post_title] => სოფლის მეურნეობის მინისტრი უარყოფს, რომ მანდარინის მოსავალი განადგურდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => soflis-meurneobis-ministri-uaryofs-rom-mandarinis-mosavali-ganadgurda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 13:39:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 09:39:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177392 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 177335 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-19 13:16:37 [post_date_gmt] => 2017-10-19 09:16:37 [post_content] => "მავნე მწერი აზიური ფაროსანა აფხაზეთის ტერიტორიაზე ოკუპირებული აფხაზეთიდან გავრცელდა," - ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა, განაცხადა. მისივე თქმით, ოკუპირებულ რეგიონში ვითარება გაცილებით მძიმეა, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, საერთაშორისო დონორების დახმარებით აფხაზეთის მოსახლეობამდეც მიიტანოს ის საინფორმაციო კამპანია, რომელიც მავნებელი მწერის გამრავლების საწინააღმდეგოდაა მიმართული. სოფლის მეურნეობის მინისტრი განმარტავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა ამ მავნებელის წინააღმდეგ. "ყველა ღონისძიება იყო ადეკვატური. ამ მავნებელს ამერიკა 15 წელიწადზე მეტია, ებრძვის, ჩვენ კი გვქონდა ფაროსანასთან ბრძოლის 1-წლიანი გამოცდილება. ამ გამოცდილებამ მოგვცა ძალიან მდიდარი ბაზა, რომ მომავალში უფრო ეფექტიანად ვიმუშაოთ. სახელწმიფოს გააჩნია სერიოზული სტრატეგია, რომელიც დაფუძნებული იმ ინფორმაციაზე, რაც დაგვიგროვდა წლის განმავლობაში," - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. [post_title] => ფაროსანას ამერიკა 15 წელზე მეტია, ებრძვის - ლევან დავითაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => farosanas-amerika-15-welze-metia-ebrdzvis-levan-davitashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 13:25:45 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 09:25:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177335 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 177053 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-18 17:34:25 [post_date_gmt] => 2017-10-18 13:34:25 [post_content] => აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის მინისტრი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ აზიურმა ფაროსანამ ციტრუსის ბაღები დააზიანა. როგორც ავთანდილ მესხიძემ განაცხადა, აზიური ფაროსანას მიერ ციტრუსის დაზიანებასთან დაკავშირებით მათთვის არც მოსახლეობას მიუმართავს. მისივე თქმით, აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ პრეპარატი მეციტრუსეებს პრევენციის მიზნით დაურიგდა. ”ციტრუსის დაზიანებული ნაყოფი ერთიც არ მინახავს, საბედნიეროდ, არც მოსახლეობას მოუმართავს. ზოგადად, აზიური ფაროსანა ნებისმიერი კულტურის ნაყოფს აზიანებს, მათ შორის შესაძლებელია იყოს მანდარინზეც, ამიტომ ვახორციელებთ პრევენციას და ყველა მეციტრუსეს გადავეცით პრეპარატი”, - განაცხადა ავთანდილ მესხიძემ. გავრცელებული ინფორმაციით, აზიური ფაროსანა აჭარაში, ციტრუსის ბაღებშიც გამოჩნდა და ნაყოფი დააზიანა. [post_title] => აჭარის ა/რ მთავრობა: ფაროსანას ციტრუსის ბაღები არ დაუზიანებია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => acharis-ar-mtavroba-farosanas-citrusis-baghebi-ar-dauzianebia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 17:34:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 13:34:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177053 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177392 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-19 13:39:18 [post_date_gmt] => 2017-10-19 09:39:18 [post_content] => სოფლის მეურნეობის მინისტრის ლევან დავითაშვილის განცხადებით, გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მანდარინის მოსავალი სრულად განადგურდა და აღარ გვაქვს, სიცრუეა. როგორც ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, მანდარინის ძირითადი მოსავალი აჭარაშია, სადაც ღონისძიებებები ეფექტურად ტარდება და ძირითადი მოსავალი შენარჩუნებულია. „საქართველოს დანარჩენ ნაწილში არის მცირე დაზიანებები, თუმცა ყველაფერი ფაროსანას არ უკავშირდება და დაზიანებების 100%-იანი აცილება შეიძლება, თუ მოსახლეობა გამოიყენებს იმ საწამლ საშუალებებს, რომლებიც ჩვენ მათ სექტემბერში გადავეცით. მათ ჰქონდათ წამლობისთვის საჭირო წამლები, ყველაზე ეფექტური, რაც კი იდენტიფიცირებულია. თუ ადამიანები დავირაზმებით, მანდარინის მოსავალს სრულად გადავარჩენთ და კარგი სეზონიც გვექნება. მოლიდინი არის, რომ მანდარინის სეზონი ძალიან კარგი გვექნება“, - აღნიშნა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. [post_title] => სოფლის მეურნეობის მინისტრი უარყოფს, რომ მანდარინის მოსავალი განადგურდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => soflis-meurneobis-ministri-uaryofs-rom-mandarinis-mosavali-ganadgurda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 13:39:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 09:39:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177392 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 22 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1f6b0e311a07aa1f4c73c2a88d31f100 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )