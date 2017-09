ცხინვალის ე.წ. ხელისუფლების ინტერესების დამცველის ევროპარლამენტში წარდგენა ფორმალურ სახეს ვერ მიიღებს – ციხელაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qetevan-cikhelashvili [1] => evroparlamenti [2] => ckhinvalis-e-w-khelisufleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166020 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qetevan-cikhelashvili [1] => evroparlamenti [2] => ckhinvalis-e-w-khelisufleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166020 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2884 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qetevan-cikhelashvili [1] => evroparlamenti [2] => ckhinvalis-e-w-khelisufleba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qetevan-cikhelashvili [1] => evroparlamenti [2] => ckhinvalis-e-w-khelisufleba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166020) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19415,6290,2884) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160836 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-06 20:29:56 [post_date_gmt] => 2017-09-06 16:29:56 [post_content] => შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ეუთოს წარმომადგენლებს შეხვდა. ქეთევან ციხელაშვილმა მოლაპარაკებები ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯომარესთან ეუთოს მხრიდან გიუნტერ ბეხლერთან და ეუთოს მთავარ მრჩეველთან სამხრეთ კავკასიის საკითხებში არმინ რიზერთან გამართა. უწყების ინფორმაციით, სახელმწიფო მინისტრმა სტუმრებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და გამყოფ ხაზებზე შექმნილ ვითარებაზე ინფორმაცია მიაწოდა. ასევე, შეხვედრაზე აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი კრიმინოგენური და სოციალური მდგომარეობა განიხილეს. სახელმწიფო მინისტრმა სამშვიდობო პროცესში ეუთოს მნიშვნელოვან როლს გაუსვა ხაზი და სტუმრებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ქეთევან ციხელშვილი ეუთო-ს წარმომადგენლებს შეხვდა

ევროპარლამენტის პრეზიდენტი ანტონიო ტაიანი მიიჩნევს, რომ ევროპამ გამოძიების ფედერალური ბიუროს მსგავსი უწყება „ისლამურ სახელმწიფოსთან" ბრძოლისთვის უნდა შექმნას. ანტონიო ტაიანის თქმით, „ისლამური სახელმწიფო" მთელ ევროპაში ცდილობს თავდასხმების განხორციელებას". „საჭიროა ერთობლივად მუშაობა, ვინაიდან ზოგჯერ კოოპერაციის ნაკლებობას განვიცდით. ჩვენ შეგვიძლია, უფრო მეტი გავაკეთოთ პროკურატურას, პოლიციასა და სადაზვერვო სამსახურებს შორის თანამშრომლობის კუთხით. ვფიქრობ, ევროპაში აშშ-ს გამოძიების ფედერალური ბიუროს მსგავსი უწყება უნდა არსებობდეს „ისლამურ სახელმწიფოსთან" ბრძოლისთვის", - აღნიშნა ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ესპანური რადიოსადგური Onda Cero-ს ეთერში. მისი თქმით, ამჟამად არსებობს თანამშრომლობა, თუმცა უფრო ინტენსიური უნდა იყოს ყველა დონეზე ინფორმაციის გაცვლის კუთხით. ვფიქრობ, ევროპაში აშშ-ს გამოძიების ფედერალური ბიუროს მსგავსი უწყება უნდა არსებობდეს - ევროპარლამენტის პრეზიდენტი

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ქეთევან ციხელაშვილი, იმედოვნებს, რომ სამოქალაქო აქტივისტ თამარ მეარაყიშვილზე ზეწოლა დასრულდება. როგორც ციხელაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, მეარაყიშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით ინფორმირებული არიან საერთაშორისო პარტნიორები, მათ შორის, ევროკავშირის მონიტორინგის მისია. „თამარ მეარაყიშვილის ინფორმაციით, ის კვლავ არის დაბარებული ე.წ. პროკურატურაში დაკითხვაზე. იმედს გამოვთქვამთ, რომ ჩვენი საერთო ძალისხმევა შედეგს გამოიღებს, ამით ამოიწურება მის მიმართ ზეწოლის განხორციელება და თამარ მეარაყიშვილს, მის ოჯახს და საერთოდ ყველა ოჯახს მიეცემა საკუთარ სახლში უსაფრთხოდ ცხოვრების შესაძლებლობა," - განაცხადა ციხელაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე თამარ მეარაყიშვილი ახალგორში, მის ოჯახთან იმყოფება. „ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მსგავსი ქმედებები ხორციელდება მის მიმართ. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანის უფლებები არ ირღვეოდეს უხეშად ამ ტერიტორიებზე და სწორედ ამიტომ ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია იმისკენ, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ინსტრუმენტები ამოქმედდეს," - განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. სამოქალაქო აქტივისტი, თამარ მერაყიშვილი ოკუპირებულ ახალგროში გუშინ დააკავეს და გამთენიისას გაათავისუფლეს. მას დე ფაქტო პრეზიდენტ ბიბილოვის პარტიის წევრის, სპარტაკ დრიაევის, მიმართ ცილისმწამებლური ინფორმაციის გავრცელება ედება ბრალად. ვიმედოვნებთ, ჩვენი ძალისხმევის შედეგად, თამარ მეარაყიშვილზე ზეწლა შეწყდება - ქეთევან ციხელაშვილი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ეუთოს წარმომადგენლებს შეხვდა. ქეთევან ციხელაშვილმა მოლაპარაკებები ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯომარესთან ეუთოს მხრიდან გიუნტერ ბეხლერთან და ეუთოს მთავარ მრჩეველთან სამხრეთ კავკასიის საკითხებში არმინ რიზერთან გამართა. უწყების ინფორმაციით, სახელმწიფო მინისტრმა სტუმრებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და გამყოფ ხაზებზე შექმნილ ვითარებაზე ინფორმაცია მიაწოდა. ასევე, შეხვედრაზე აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი კრიმინოგენური და სოციალური მდგომარეობა განიხილეს. სახელმწიფო მინისტრმა სამშვიდობო პროცესში ეუთოს მნიშვნელოვან როლს გაუსვა ხაზი და სტუმრებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა.

ქეთევან ციხელშვილი ეუთო-ს წარმომადგენლებს შეხვდა