ცნობილი ადამიანების სახლები – არქიტექტურული შედევრები

[gallery royalslider="1" ids="123661,123662,123663,123664"] * მიკი რუნი - ორგზის ოსკაროსანი მსახიობი ხშირად ისვენებს კალიფორნიულ სახლში, რომელმაც სახელი თავისი უნიკალური მდებარეობით გაითქვა. ვილა პლაჟთანაა ახლოს და ტოპანგას კანიონითაა გარშემორტყმული, თუმცა, თუ რუნის არჩევანს გაითვალისწინებთ, არა მხოლოდ ფანტასტიკური ბუნებით, არამედ ინტერიერის ვინტაჟური დეტალებითაც შეძლებთ დატკბობას, რომლებიც ძველი ჰოლივუდის ჯადოსნურ ატმოსფეროს ქმნიან. [gallery royalslider="1" ids="123665,123666,123667,123668,123669"] * მერაია ქერი - მუისკოსი, რომელმაც თავისი ექსტრაორდინალური მოთხოვნებით გაითქვა სახელი, სახლის შერჩევასაც განსაკუთრებული ყურადღებით ეკიდება. შვებულებას ქერი ყოველთვის მალიბუში ატარებს ხმელთაშუა ზღვის სტილით აშენებულ სახლში, სადაც მის განკარგულებაში ოთახი საძინებელი და ოთხი აბაზანა, უზარმაზარი სასტუმრო ოთახი ბუხრით და საკუთარი ქვიშის პლაჟია. [gallery royalslider="1" ids="123673,123674,123675,123676,123678,123679,123680,123682,123683,123684,123685,123686"] * დენზელ ვაშინგტონი - სამაგალითო მეოჯახე, რომელსაც ოჯახთან ერთად, მშვიდ გარემოში უყვარს დასვენება, უპირატესობას მალიბუს ვილას ანიჭებს, სადაც უზარმაზარი სასადილო ოთახიდან ოკეანის ბინადრების - ვეშაპებისა და დელფინების დანახვაც კი შეიძლება. [gallery royalslider="1" ids="123687,123688,123689,123690,123691,123692,123693"] * ემა სტოუნი - „ლა-ლა ლენდის“ ვასრსკვლავი ძირითადად ეგზოტიკურ ჰავაიზე ისვენებს „ჭკვიანი სახლის“ ფუნქციით აღჭურვილ ვილაზე, რომლის მართვაც კედლებში ჩამონტაჟებული პლანშეტით შეიძლება. [gallery royalslider="1" ids="123694,123695,123696,123697,123698,123699,123700,123701,123702,123703,123704,123705"] [post_title] => მდიდრული ვილები ვარსკვლავური შვებულებისთვის – სად ისვენებენ ვარსკვლავები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mdidruli-vilebi-varskvlavuri-shvebulebistvis-sad-isveneben-varskvlavebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 12:04:34 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 08:04:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123655 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 121565 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-11 11:13:58 [post_date_gmt] => 2017-04-11 07:13:58 [post_content] => სახლი, რომელიც ახალგაზრდა ოჯახისთვის იქნება ოპტიმალური ინტერიერის პროექტირებისას, რომელზეც ახალგაზრდა მამაკაცის მშობლები მისგან საიდუმლოდ მუშაობდნენ, მრავალი ასპექტი, მათ შორის, ინტერიერის დიზაინის თანამედროვე ტენდენციები, ახალგაზრდას ასაკი, ინტერესები და მის პირად ცხოვრებაში შესაძლო ცვლილებებიც იქნა გათვალისწინებული. სასტუმრო ოთახი - ბეტონიის იმიტაციით დეკორირებული ჭერი და კედლები სამზარეულოს ჭერისა და კედლების ფერს იმეორებს. იატაკზე მუხის მასიური ფიცრებია დაგებული ტალღოვანი რელიეფით. ავეჯი კი, რამდენიმე ნივთის გამოკლებით, იტალიურმა ფაბრიკამ Baxter-მ დაამზადა პროექტის ავტორის ეკიზებით. „ინტერიერზე მუშაობა ძალიან საინტერესო იყო, რადგან კონცეფცია ბინის მფლობელის გარეშე, მხოლოდ მისი მშობლების მონაწილეობით იქმნებოდა, თუმცა, დიზაინს სწორედ მისი გემოვნება უნდა დაეკმაყოფილებინა“, - აღნიშნა დიზაინერმა - „ერთი სიტყვით, ბინა მოდურიც უნდა ყოფილიყო და ბრუტალურიც, ესთეტიკურიც და ფუნქციონალურიც, რომელიც ჯერ სტუდენტის მოთხოვნებს მოერგებოდა, მერე კი, ზრდასრული მამაკაცისას. მართალია, ის ჯერ სტუდენტია და არ სჭირდება იზოლირებული ოთახები, თუმცა, ჩვენ მის მომავალზეც ვიზრუნეთ და ბინა სტუდიის სტილში მოვაწყვეთ, სადაც სასტუმრო ოთახი, კაბინეტი და სამზარეულო ერთიან სივრცეს ქმნიან, თუმცა, ორმხრივი ბუხრით ცალკეულ ფუნქციონალურ ზონებად იყოფა. სასტუმრო ოთახში სასადილო მაგიდაზე საერთოდ უარი ვთქვით და მისი როლი ქვის კუნძულს დავაკისრეთ, ასევე შესაძლებელია კაბინეტის იზოლირება და მის საძინებლად ან ბავშვის ოთახად გადაკეთება“. ინტერიერის ცენტრალურ ელემენტს Hakwood-ის საინჟინრო ანტიდეფორმირებული ფიცრებით მოპირკეთებული მასიური ბუხარი წარმოადგენს ორმხრივი საცეცხლურით. კაბინეტის მხრიდან ბუხრის დახურვა შეიძლება იმავე უჟანგავი მეტალის მოძრავი კარით, რომლისგანაც ბუხრის საცეცხლურია დამზადებული. კედელი საწოლის თავთან და კარადების ფასადი პანელებით და ხელოვნური ზამშითაა დეკორირებული. სარკე მასიურ ტყავის ჩარჩოში კი, პროექტის ავტორის ესკიზით გაკეთდა. სივრცის სტრუქტურაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დერეფანი, რომელიც დიზაინერმა ცალკე ოთახ-გარდერობად აქცია. კედლები სარკეებით, მოძრავი კარებები იატაკიდან ჭერამდე კი, პანელებითა და ზამშით მოაპირკეთა. დერეფანის ერთ-ერთი კედელი გრაფიტის ფერის, ხელოვნური ზამშითაა მოპირკეთებული, საძინებლის და კაბინეტის მოძრავი კარებები უფრო გამოკვეთილი ფერის პანელებითაა გაფორმებული, ცენტში, ბინაში შესასვლელი კარის პირდაპირ კი, სარკეა მოთავსებული. დერეფანი - ზამშის რბილი ფაქტურა მყუდროებას და სასიამოვნო კონტრასტს ქმნის სარკით მოპირკეთებულ გრაფიტისა და ბრიჯაოსფერ კედლებთან. „პროექტირებისას განსაკუთრებული ყურადღება ბინის დაგეგმვას დაეთმო, რომელიც ჯერ სტუდენტს ერგება, მერე კი ახალგაზრდა ოჯახისთვის იქნება ოპტიმალური. სწორედ ამიტომ, სივრცის ორგანიზებისას ძირითადი აქცენტი მობილურობასა და სივრცის შესაძლო ტრანსფორმირებაზე გავაკეთეთ“, - ამბობს პროექტის დიზაინერი. [gallery royalslider="1" ids="121666,121667,121668,121669,121670,121671,121672,121673,121674"] [post_title] => ინტერიერის დიზაინის თანამედროვე ტენდენციები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => interieris-dizainis-tanamedrove-tendenciebi-sakhli-romelic-akhalgazrda-ojakhistvis-iqneba-optimaluri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 11:24:39 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 07:24:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121565 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 119209 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-03 11:13:56 [post_date_gmt] => 2017-04-03 07:13:56 [post_content] => პრაქტიკული სამზარეულოს და ატმოსფერული სასატუმრო ოთახის ერთ სივრცეში გაერთიანება შეუძლებელია ინტერიერის ერთგვარი „შუამავლის“ - დემოკრატიული სასადილო ჯგუფის ან თუნდაც დივანის გარეშე. გთავაზებთ ზონირების რამდენიმე ვარიანტს, რომლებიც კომფორტსაც შეგიქმნიან და თქვენს ინდივიდუალურობასაც გაუსვამენ ხაზს. * მრგვალი მაგიდა პატარა ბინისთვის - თუ კომპაქტური ინტერიერის მფლობელი ხართ, მაშინ სამზარეულოსა და სასადილო ოთახს შორის დაბალი, მრგვალი მაგიდა დადგით პოლირებული ზედაპირით. მეტი სოლიდურობისთვის კი, მასიური სკამები შეარჩიეთ რბილი გადასაკრავით. [gallery royalslider="1" ids="119498,119499,119500,119501,119502"] * ბარის დახლი ან მართკუთხა მაგიდა (4 ადამიანისთვის) - ლაკონურ ინტერიერს ყველაზე მეტად მართკუთხა მაგიდა მოუხდება. მეტი პრაქტიკულობის და არაფორმალური ატმოსფეროს შესაქმნელად კი, შეგიძლიათ მაგიდა ბარის დახლთან გააერთიანოთ. ამგვარი გადაწყვეტილება ძვირფას მეტრებსაც დაგიზოგავთ და გრაფიკულადაც მონიშნავს ზონების საზღვარს. [gallery royalslider="1" ids="119505,119506,119507,119508,119509"] * დიდი მაგიდა ან სამზარეულოს კუნძული დიდი ბინისთვის - თუ მოცულობითი სივრცის ხაზგასმა გინდათ, მაშინ სამზარეულოს საზღვარი სამზარეულოს კუნძულით მონიშნეთ. იმ შემთხვევაში კი, თუ გაერთიანებული ლაუნჯ-ზონისთვის სადღესასწაული იერის შეძენას ცდილობთ, დადგით სამზარეულოსა და სასადილო ოთახს შორის მოცულობითი მაგიდა. [gallery royalslider="1" ids="119512,119513,119514,119515,119516"] * დივანი ან კონსოლი - დიდი სამზარეულოს ბედნიერ მფლობელებს, სადაც კუნძულის გაკეთებაც შეიძლება და სასადილო მაგიდის დადგმაც, შეუძლიათ მოხერხებული დივანი შეიძინონ, რომელიც ერთგვარი „მესაზღვრის“ როლს შეასრულებს სამზარეულოსა და სასტუმრო ოთახს შორის. დამატებითი ეფექტისთვის დივანის უკან კონსოლი მოათავსეთ, რომელსაც მაგიდის ლამფით ან დეკორის სხვა ელემენტებით მორთავთ. [gallery royalslider="1" ids="119519,119518,119517"] * არქიტექტურული ელემენტები - თუ ავეჯის ყველა ელემენტი თავის ადგილზეა, მაშინ ზონის დამყოფად კედლის და ჭერის შვერილები, პორტალები და სხვა არქიტექტურული ელემენტები გამოგადგებათ. [gallery royalslider="1" ids="119524,119525,119526,119527,119528"] [post_title] => რამდენიმე ვარიანტი სამზარეულოს და სასტუმრო ოთახის გასაერთიანებლად [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ramdenime-varianti-samzareulos-da-sastumro-otakhis-gasaertianeblad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-03 11:13:56 [post_modified_gmt] => 2017-04-03 07:13:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119209 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 123655 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-20 12:04:34 [post_date_gmt] => 2017-04-20 08:04:34 [post_content] => მდიდრული სახლები დახვეწილი ინტერიერით და ფანტასტიკური ხედებით - სწორედ ასე ისვენებენ ვარსკვლავები. თუმცა დღეს, ნებისმიერს შეუძლია თუნდაც ცოტა ხნით მაინც იცხოვროს მათი ცხოვრებით. * ჯასტინ ბიბერი - კანადელი მუსიკოსი დიდი ხანია შეეჩვია ფუფუნებაში ცხოვრებას. ერთ-ერთი ბოლო შვებულება ბიბერმა სან-ფრანცისკოს ყურესთან ახლოს, უზარმაზარ სახლში გაატარა, სადაც მის განკარგულებაში ხუთი საძინებელი, სპა-ცენტრი, სათამაშო ოთახი და აუზი იყო პანორამული ხედით. სხვათაშორის, რამდენიმე წლის წინ, იმავე სახლს ბიონსეც ქირაობდა. [gallery royalslider="1" ids="123661,123662,123663,123664"] * მიკი რუნი - ორგზის ოსკაროსანი მსახიობი ხშირად ისვენებს კალიფორნიულ სახლში, რომელმაც სახელი თავისი უნიკალური მდებარეობით გაითქვა. ვილა პლაჟთანაა ახლოს და ტოპანგას კანიონითაა გარშემორტყმული, თუმცა, თუ რუნის არჩევანს გაითვალისწინებთ, არა მხოლოდ ფანტასტიკური ბუნებით, არამედ ინტერიერის ვინტაჟური დეტალებითაც შეძლებთ დატკბობას, რომლებიც ძველი ჰოლივუდის ჯადოსნურ ატმოსფეროს ქმნიან. [gallery royalslider="1" ids="123665,123666,123667,123668,123669"] * მერაია ქერი - მუისკოსი, რომელმაც თავისი ექსტრაორდინალური მოთხოვნებით გაითქვა სახელი, სახლის შერჩევასაც განსაკუთრებული ყურადღებით ეკიდება. შვებულებას ქერი ყოველთვის მალიბუში ატარებს ხმელთაშუა ზღვის სტილით აშენებულ სახლში, სადაც მის განკარგულებაში ოთახი საძინებელი და ოთხი აბაზანა, უზარმაზარი სასტუმრო ოთახი ბუხრით და საკუთარი ქვიშის პლაჟია. [gallery royalslider="1" ids="123673,123674,123675,123676,123678,123679,123680,123682,123683,123684,123685,123686"] * დენზელ ვაშინგტონი - სამაგალითო მეოჯახე, რომელსაც ოჯახთან ერთად, მშვიდ გარემოში უყვარს დასვენება, უპირატესობას მალიბუს ვილას ანიჭებს, სადაც უზარმაზარი სასადილო ოთახიდან ოკეანის ბინადრების - ვეშაპებისა და დელფინების დანახვაც კი შეიძლება. [gallery royalslider="1" ids="123687,123688,123689,123690,123691,123692,123693"] * ემა სტოუნი - „ლა-ლა ლენდის“ ვასრსკვლავი ძირითადად ეგზოტიკურ ჰავაიზე ისვენებს „ჭკვიანი სახლის“ ფუნქციით აღჭურვილ ვილაზე, რომლის მართვაც კედლებში ჩამონტაჟებული პლანშეტით შეიძლება. 