ცუკერბერგის ეკონომიკური იდეა: შემოსავალი ყველას

"ფეისბუქის" ისტორია უამრავი ადამიანისთვის იქცა საკუთარი სტარტაპის შესაქმნის მოტივაციად, მისი შემქმნელი - ცუკერბერგი კი, დიდი ხანია ცნობილი ამერიკელი ტექნოლოგიური მეწარმეების უმაღლესი ლიგის წევრია ბილ გეიტსთან, სტივ ჯობთან, ილონ მასქთან ერთად. თავად დევიდ ფინჩერმაც კი მიუძღვნა ფილმი იმ საიტის ისტორიას, რომელმაც მილიონობით ადამიანის ცხოვრება შეცვალა, თავად ცუკერბერგი კი, მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ და გავლენიან ადამიანად აქცია. გთავაზობთ მარკ ცუკერბერგის რამდენიმე ცნობილ აფორიზმს: * მთავარი ის კი არაა, რა გვინდა ვიცოდეთ ადამიანებზე, მთავარი ისაა, რისი თქმა უნდათ ადამიანებს საკუთარ თავზე. * ყველაზე ნიჭიერი და უნიკალური უნარების პატრონიც კი ვერ შეძლებს თვითრეალიზაციას, თუ საკუთარი თავის რწმენა არ აქვს. * სოციალური ქსელი - არა მეგობრობის ალტერნატივა, არამედ მისი გაგრძელებაა. * ჭკვიან ადამიანს მორალური უფლება არ აქვს, იმუშავოს სხვაზე და საკუთარი დროისა და მიღწევების დიდი ნაწილი შესწიროს დამქირავებელს. * ვფიქრობ, ისეთი ბრწყინლავე იდეა, როგორც "ფეისბუქის" შექმნა იყო, აღარასოდეს მექნება. * ყველაფერი ძალიან მარტივია: ჩვენ არ ვქმნით სერვისებს ფულის საშოვნელად, ჩვენ ვშოულობთ ფულს საუკეთესო სერვისების შესაქმნელად. * ვშიშობ, იძულებული გავხდები უარი ვთქვა იმ საქმის კეთებაზე, რაც ყველაზე კარგად გამომდის. * ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა წუთითაც არ მოსწყდეთ ჩვენს საიტს. * ასაკის მატებასთან ერთად ვრწმუნდები, რომ ვუაიერისტების მომსახურება - ფულის შოვნის საუკეთესო საშუალებაა. * ღრმად ჩაისუნთქეთ და დამშვიდდით! ჩვენ თქვენი გვესმის! მარკ ცუკერბერგის 10 ყველაზე ცნობილი ფრაზა

„ფეისბუქის" დამფუძნებელი მოულოდნელად ესტუმრა ოჰაიოში მცხოვრებ ერთ-ერთ ამერიკელ ოჯახს. მარკ ცუკერბერგს სურდა გაეცნო ადამიანები, ვინც ხმას ყოველთვის აძლევდნენ „დემოკრატებს", თუმცა ბოლო არჩევნების დროს უპირატესობა რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს მიანიჭეს. ცუკერბერგის თანამშრომლებმა სტუმრობისთვის მურების ოჯახი შეარჩიეს. ქალაქ ნიუტონ ფოლსში მცხოვრებმა დენიელ მურმა განაცხადა, რომ მან და მისმა მეუღლე ლიზამ ცუკერბერგის სტუმრობის შესახებ 15 წუთით ადრე შეიტყეს. დენიელმა ბარაკ ობამას ხმა ორჯერ მისცა, ბოლო არჩევნებში კი ტრამპის აგიტაციას აქტიურად ეწეოდა. ცუკერბერგის ვიზიტამდე მურებს უთხრეს, რომ მათ „კალიფორნიიდან ძალიან მდიდარი ფილანტროპი ადამიანი ესტუმრებოდა, რომლის პროდუქტითაც ამერიკელების 90% სარგებლობდა". „ფეისბუქის" დამფუძნებელთან სადილობისას პოლიტიკის გარდა ისაუბრეს იმის შესახებაც, როგორ ეხმარება მურების ოჯახი უგანდაში მდებარე ბავშვთა სახლს. ცუკერბერგმა არაერთხელ განაცხადა, რომ აპირებს სულ მცირე 45 მილიარდი დოლარი დახარჯოს ქველმოქმედებისთვის, ამჯერად კი მურებს დაპირდა, თანხით დახმარებოდა. სადილის დასრულების შემდეგ მილიარდერმა „ფეისბუქის" საკუთარ გვერდზე დაწერა : „მადლობა დენ და ლიზა მურებს თბილი მიღებისა და არაჩვეულებრივი სადილისთვის!"

მარკ ცუკერბერგი ერთ-ერთ ოჯახს მოულოდნელად ესტუმრა

მშენებლობა

დამამუშავებელი მრეწველობა

სასტუმროები და რესტორნები

ვაჭრობა

ოპერაციები უძრავი ქონებით

ფეროშენადნობების ექსპორტი 201%-ით

ღვინის ექსპორტი 62.5%-ით

სამკურნალო საშუალებების ექსპორტი 60%-ით

სპილენძის მადნების და კონცენტრატების ექსპორტი 17%-ით

22%-ით გაიზარდა ფულადი გზავნილების მაჩვენებელი და მისმა მოცულობამ 290 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ფულადი გზავნილები შიდა მოთხოვნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, შესაბამისად, მისი ზრდა დადებითად აისახება ეკონომიკურ ზრდაზე.

2017 წლის მარტში ტურიზმიდან შემოსავლები გაიზარდა 28%-ით და 180 მლნ. აშშ დოლარი (39 მლნ. აშშ დოლარით მეტი) შეადგინა, ხოლო იანვარ-მარტში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების 23%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და 435 მლნ. აშშ დოლარსგაუტოლდა (83 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 2017 წლისიანვარ-მარტში 11.4%-ით გაიზარდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა და 1 266 125 ვიზიტორი შეადგინა.

მარტში მშპ-ს რეალურმა ზრდამ 5.3% შეადგინა

წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 2017 წლის მარტში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 5.3%-ს შეადგენს. 2017 წლის იანვარში რეალური ეკონომიკური ზრდა 5.2%-ს, თებერვალში კი 4.4%-ს შეადგენდა. 2017 წლის 1-ლიკვარტლის საშუალო რეალურმა ზრდამ 5% შეადგინა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ეს მონაცემები, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ, ნინო ჯავახაძემ შეაფასა. მისი განცხადებით, სექტორულ ჭრილში ზრდის გამომწვევი ფაქტორებია: დამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა - სასტუმროები და რესტორნები, უძრავი ქონება და ვაჭრობა. ნინო ჯავახაძის ინფორმაციით, ასევე ზრდაზე დადებითად მოქმედებს საგარეო ფაქტორების გაუმჯობესება, როგორიცაა ექსპორტი. „მოგეხსენებათ , 2017 წლის ამ თვეში ჩვენ გვქონდა ექსპორტის 30% - იანი ზრდა . ეკონომიკურ ზრდაზე დადებითად მოქმედებს ისეთი ფაქტორები , როგორიცაა - ფულადი გზავნილები (სამ თვეში 22% - იანი ზრდა), ზრდა ასევე კვლავ გრძელდება ტურიზმის მიმართულებით, რაც სასიხარულო ფაქტორია - კერძოდ , ვიზიტორების რაოდენობამ 2017 წლის იანვარ-მარტში 1 266 125 შეადგინა". როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა - „საქართველოს მთავრობა შემდგომშიც გააგრძელებს ზრდის ხელშემწყობ რეფორმებს და იმედი გვაქვს, რომ მომავალი პერიოდის ეკონომიკური ზრდაც დადებითი იქნება", - განაცხადა ჯავახაძემ. 2017 წელს საქართველოში რეგისტრირებულ საწარმოთა ბრუნვა (რომლებზე დაკვირვებაც ხდება ეკონომიკური ზრდის შესაფასებლად) გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით იანვარში 20.7%-ით, თებერვალში 14.6%-ით, ხოლო მარტში 16.7%-ით არის გაზრდილი. მიმდინარე წლის მარტში მშპ-ს მნიშვნელოვანი რეალური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სფეროებში:

მშენებლობა

დამამუშავებელი მრეწველობა

სასტუმროები და რესტორნები

ვაჭრობა

ოპერაციები უძრავი ქონებით

ფეროშენადნობების ექსპორტი 201%-ით

ღვინის ექსპორტი 62.5%-ით

სამკურნალო საშუალებების ექსპორტი 60%-ით

სპილენძის მადნების და კონცენტრატების ექსპორტი 17%-ით

22%-ით გაიზარდა ფულადი გზავნილების მაჩვენებელი და მისმა მოცულობამ 290 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ფულადი გზავნილები შიდა მოთხოვნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, შესაბამისად, მისი ზრდა დადებითად აისახება ეკონომიკურ ზრდაზე.

2017 წლის მარტში ტურიზმიდან შემოსავლები გაიზარდა 28%-ით და 180 მლნ. აშშ დოლარი (39 მლნ. აშშ დოლარით მეტი) შეადგინა, ხოლო იანვარ-მარტში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების 23%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და 435 მლნ. აშშ დოლარსგაუტოლდა (83 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 2017 წლისიანვარ-მარტში 11.4%-ით გაიზარდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა და 1 266 125 ვიზიტორი შეადგინა.

მაღალი ეკონომიკური ზრდა მნიშვნელოვანწილად განაპირობა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის გაუმჯობესებულმა მონაცემებმა და პროდუქციის ექსპორტის ზრდ