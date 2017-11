დაადასტურეს, რომ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე მზე არ სუფევს ცის კამარაზე – ქანთარია რატიანს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sergo-ratiani [1] => nukri-qantaria [2] => mze [3] => napoleoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187419 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sergo-ratiani [1] => nukri-qantaria [2] => mze [3] => napoleoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187419 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 342 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sergo-ratiani [1] => nukri-qantaria [2] => mze [3] => napoleoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sergo-ratiani [1] => nukri-qantaria [2] => mze [3] => napoleoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187419) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8562,21198,3716,342) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187439 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-15 15:33:48 [post_date_gmt] => 2017-11-15 11:33:48 [post_content] => "ლარი ვიცით, რომ მცურავია, ხან აქეთ გაცურავს, ხან იქით, მაგრამ ახლა თავქუდმოგლეჯილად გარბის და ეს სახეზეა,"-ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნუკრი ქანთარიამ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. ქანთარია სებ-ის ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ განმარტებების გაკეთება საჭიროა. "ამბობენ, რომ ეროვნული ბანკის და ეკონომიკური ბლოკის საქმე ეს არ არის, კარგია რომ განცხადება გააკეთა სებ-ის წარმომადგენელმა დღეს. აქ იბადება წუხილი ყველა ჩვენგანის მხრიდან და ჩვენ განმარტებები გვჭირდება",-განაცხადა ნუკრი ქანთარიამ. საქართველოში კიდევ ერთი პოლიტიკური პატიმარი გაჩნდა - ეს პატიმარი გოგა ონიანია, - ამის შესახებ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე უმცირესობის დეპუტატმა სერგო რატიანმა განაცხადა. რატიანის თქმით, ქვეყანაში პოლიტიკური პატიმრების რაოდენობა იზრდება. "2012 წლიდან გოგა ონიანი იყო აქტიური პოლიტიკური ფიგურა, რომელსაც მიღებული აქვს მონაწილეობა არა ერთ საპროტესტო აქციაში და იყო პოლიტიკური პატიმრების ადვოკატი, მათ შორის აქციებზე დაპატიმრებული პოლიტიკური პატიმრების ადვოკატი. თქვენ გინდათ თქვათ, რომ სამართალის უზენაესობა განხორციელდა, როდესაც ამ საქმეში არც გამომძიებელი არ არის დაპატიმრებული და გასამართლებული, არც პროკურორი და არც ის პოლიციელები, რომლებიც საქმეში ”გადიოდნენ”. კარგად გესმით, თუ რანაირ სამართლის უზენაესობას აქვს ადგილი!”, - განაცხადა სერგო რატიანმა. ადვოკატი გოგა ონიანი სასამართლომ დამნაშავედ სცნო და მას 5-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ონიანს ბრალი რამდენიმე მუხლით ჰქონდა წაყენებული, მათ შორის უკანონო დაკავების, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის ბრალდებით. სერგო რატიანსა და საკრებულოს უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა

„ევროპული საქართველოს" ერთ-ერთ ლიდერს, სერგო რატიანსა და საკრებულოს უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს შორის მცირე სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. საკრებულოს ძირითად შესასვლელთან მყოფ სერგო რატიანს საკრებულოს უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა მიმართეს, გადასულიყო რკინის ჯებირის მეორე მხარეს, რასაც შეკამათება მოჰყვა. რატიანი ითხოვდა, განემარტათ, რატომ ეკრძალებოდა პარლამენტის დეპუტატს საკრებულოს შესასვლელთან ყოფნა. პოლიციის წარმომადგენლებმა სერგო რატიანი რკინის ბარიერის მიღმა გადაიყვანეს. „თქვენ ასრულებთ უკანონო ბრძანებას. ბიძინას სამზარეულო დაიცავით, მისი შიდა ეზო. უბედურ დღეში ხართ," - მიმართა რატიანმა პოლიციელებს. ლარი, ვიცით, რომ მცურავია, მაგრამ ახლა თავქუდმოგლეჯილი გარბის - ნუკრი ქანთარია

"ლარი ვიცით, რომ მცურავია, ხან აქეთ გაცურავს, ხან იქით, მაგრამ ახლა თავქუდმოგლეჯილად გარბის და ეს სახეზეა,"-ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნუკრი ქანთარიამ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. ქანთარია სებ-ის ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ განმარტებების გაკეთება საჭიროა. "ამბობენ, რომ ეროვნული ბანკის და ეკონომიკური ბლოკის საქმე ეს არ არის, კარგია რომ განცხადება გააკეთა სებ-ის წარმომადგენელმა დღეს. აქ იბადება წუხილი ყველა ჩვენგანის მხრიდან და ჩვენ განმარტებები გვჭირდება",-განაცხადა ნუკრი ქანთარიამ. 