დაჭრილი სპეცრაზმელი ინგოროყვას კლინიკაში გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ingoroyvas-klinika [1] => dachrili-specrazmeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189802 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ingoroyvas-klinika [1] => dachrili-specrazmeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189802 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 19538 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ingoroyvas-klinika [1] => dachrili-specrazmeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ingoroyvas-klinika [1] => dachrili-specrazmeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189802) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19538,21335) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189642 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-22 12:58:06 [post_date_gmt] => 2017-11-22 08:58:06 [post_content] => ინგოროყვას კლინიკის ექიმის განცხადებით, სპეცოპერაციის დროს დაჭრილი სპეცრაზმელი არ გარდაცვლილა. მისი თქმით, სპეცრაზმელის მდგომარეობა მძიმე და კრიტიკულია, რაც გამოიხატება ქალა სარქვლის ძვლების მრავლობითი დაზიანებით. [video width="640" height="360" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/myvideo-gpb.mp4"][/video] [post_title] => დაჭრილი სპეცრაზმელის მდგომარეობა კრიტიკულია - ექიმი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dachrili-specrazmelis-mdgomareoba-kritikulia-eqimi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-22 13:05:07 [post_modified_gmt] => 2017-11-22 09:05:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189642 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 189584 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-22 11:10:25 [post_date_gmt] => 2017-11-22 07:10:25 [post_content] => დაჭრილი სპეცრამზელი ინგოროყვას კლინიკაშია გადაყვანილი და არაოფიციალური ინფორმაციით ის თავის არეშია დაჭრილი. ოფიციალურ კომენტარს ამ დროისთვის კლინიკაში არ აკეთებენ. არსებული ინფორმაციით, სპეცრაზმელს სასწრაფო ოპერაციისთვის ამზადებენ. [post_title] => არსებული ინფორმაციით, სპეცრაზმელი თავის არეშია დაჭრილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => arsebuli-informaciit-specrazmeli-tavis-areshia-dachrili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-22 14:07:47 [post_modified_gmt] => 2017-11-22 10:07:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189584 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 168805 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-28 15:05:13 [post_date_gmt] => 2017-09-28 11:05:13 [post_content] => 206-ე საჯარო ბაღის მეორე სართულიდან გადმოვარდნილი სამი წლის გოგონას ჯანმრთელობის მდგომარეობა მცირედით გაუმჯობესდა. ამის შესახებ ინგოროყვას კლინიკის ექიმმა, თინათინ იმერლიშვილმა, განაცხადა. იმერლიშვილის თქმით, ბავშვის მდგომარეობა სტაბილურია. იგი მკურნალობას რეანიმაციულ განყოფილებაში განაგრძობს. ბავშვს სუნთქვის უკმარისობა აღენიშნება, აქედან გამომდინარე, ჟანგბადდამოკიდებულია და ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება. ექიმის ინფორმაციით, 3 წლის პაციენტს მარცხენა ფილტვის დაჟეჟილობა და ქალა–ტვინის ტრავმა აქვს მიღებული. ზემო ფონიჭალის 206-ე საჯარო ბაღის მეორე სართულიდან 3 წლის გოგონა 25 სექტემბერს გადმოვარდა. ფაქტის გამო საბავშვო ბაღის დირექტორი, მარინა გოგოლაძე, ასევე, ჯგუფის აღმზრდელი და აღმზრდელის თანაშემწე სამსახურიდან დაითხოვეს. [post_title] => საბავშვო ბაღის მეორე სართულიდან გადმოვარდნილი ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მცირედით გაუმჯობესდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sabavshvo-baghis-meore-sartulidan-gadmovardnili-bavshvis-janmrtelobis-mdgomareoba-mciredit-gaumjobesda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 15:05:13 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 11:05:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168805 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 189642 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-22 12:58:06 [post_date_gmt] => 2017-11-22 08:58:06 [post_content] => ინგოროყვას კლინიკის ექიმის განცხადებით, სპეცოპერაციის დროს დაჭრილი სპეცრაზმელი არ გარდაცვლილა. მისი თქმით, სპეცრაზმელის მდგომარეობა მძიმე და კრიტიკულია, რაც გამოიხატება ქალა სარქვლის ძვლების მრავლობითი დაზიანებით. [video width="640" height="360" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/myvideo-gpb.mp4"][/video] [post_title] => დაჭრილი სპეცრაზმელის მდგომარეობა კრიტიკულია - ექიმი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dachrili-specrazmelis-mdgomareoba-kritikulia-eqimi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-22 13:05:07 [post_modified_gmt] => 2017-11-22 09:05:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189642 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8b657cfab31ab5d6fc19cdcb1e232713 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )