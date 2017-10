“დაიღუპა 3 წლის ბავშვი, იმიტომ რომ მძღოლის კალთაში იჯდა!”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => salome-barkeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175502 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => salome-barkeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175502 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => salome-barkeri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => salome-barkeri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175502) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (53,7265) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175501 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-15 11:00:33 [post_date_gmt] => 2017-10-15 07:00:33 [post_content] => გორი-შინდისის მონაკვეთზე ავარიის შედეგად 3 წლის ბავშვი დაიღუპა. ორი მანქანის შეჯახების შედეგად სხვა მგზავრები არ დაშავებულან. სამედიცინო დახმარების ბრიგადის წევრების თქმით, ავარიის დროს ბავშვი მძღოლის კალთაში იჯდა, რამაც ფატალური შედეგი გამოიწვია. 2017-10-09
დედოფლისწყაროში ავარიას ორი ადამიანი ემსხვერპლა. სამარშუტო ტაქსი გაჩერებულ ტრაილერს დაეჯახა. შეჯახების შედეგად სამარშუტო ტაქსის ორი მგზავრი ადგილზე გარდაიცვალა, მძღოლი კი სხეულის სხვადასხვა დაზიანებებით რაიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. წინასწარი ინფორმაციით, ავარიის მიზეზი, სავარაუდოდ, გადაჭარბებული სიჩქარე გახდა. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება. დედოფლისწყაროში ავარიის შედეგად ორი ადამიანი გარდაიცვალა 2017-09-13
ქუთაისი- წყალტუბოს გზაზე ერთმანეთს მსუბუქი ავტომობილი და სამარშუტო ტაქსი შეეჯახა. დაშავდა სამი ადამიანი. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ინფორმაციით, დაშავებულების ნაწილს დახმარება ადგილზე გაეწია, ხოლო ორი მათგანი ინტერვენციული მედიცინის ცენტრშია გადაყვანილი. თვითმხილველების ინფორმაციით, ორივე ავტომობილი მაღალი სიჩქარით მოძრაობდა. შსს ინფორმაციით, გამოძიება 276-ე მუხლით მიმდინარეობს.
ავარია ქუთაისი-წყალტუბოს გზაზე - დაშავებულია 3 ადამიანი გორი-შინდისის გზაზე ავარიას 3 წლის ბავშვი ემსხვერპლა