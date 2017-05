დაიწყე კარიერა – მერია სტუდენტებს სტაჟირების პროგრამას სთავზობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => stadjireba [2] => dedaqalaqis-meria [3] => stadjreba-studentebistvis ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128217 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => stadjireba [2] => dedaqalaqis-meria [3] => stadjreba-studentebistvis ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128217 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => მეტრო ახმეტელის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაძევებულმა გარე მოვაჭრეებმა, აქცია გამართეს იმ ბაზარში, სადაც სამომავლოდ, ვაჭრობა უნდა დაიწყონ. ე.წ. გარე მოვაჭრეებმა უკმაყოფილება გამოთქვეს იმის გამო, რომ მათ მერიის მიერ დაპირებული კეთილმოწყობილი ფართები არ დახვდათ. „არ არის ადგილები გათვალისწინებული ჩვენთვის, ასევე არ არის გადახურული მთლიანი ტერიტორია", – განაცხადეს მოვაჭრეებმა. მათთან ერთად იმყოფებოდნენ პოლიტიკური პარტია „თავისუფალი საქართველოს" წარმომადგენლები, რომლებმაც განაცხადეს, რომ მერიას აღებული ვალდებულებების შესრულებას მოსთხოვენ. პოლიტიკური პარტიის ადგილზე მისვლა გააპროტესტეს ბაზრის ადმინისტრაციაში. მათ პარტიის წარმომადგენლებს ბაზრის ტერიტორიის გარეთ გასვლა მოსთხოვეს, რადგან მათი თქმით, აქცია პარტიის მიერ იყო ორგანიზებული და პროტესტის გამო, სავაჭრო პროცესი ჩაიშალა. რაც შეეხება გარე მოვაჭრეების მოთხოვნებს, ბაზრის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მოვაჭრეები ბაზარში სპონტანურად შევიდნენ და მათ კეთილმოწყობილი ფართი სწორედ ამიტომ არ დახვდათ. ბაზრის დირექტორის ზურაბ ნადარაიას განცხადებით, გარემოვაჭრეებისთვის სხვა ბაზარში იყო ადგილი გამზადებული, თუმცა მოვაჭრეებმა მეტროსთან ახლოს ბაზარში განთავსება მოითხოვეს. ნადარაია ამბობს, რომ ეს ყველაფერი გათვალისწინებული არ იყო. მისი თქმით, ამის გამო, შესაძლოა გარე მოვაჭრეებისთვის გადასახადთან დაკავშირებით 6 თვიანი შეღავათიც არ დაწესდეს. „სანამ მათ მყიდველები არ ეყოლებათ, მანამდე გადასახადებს არ გადაიხდიან. თუმცა, იმ გარემოვაჭრეების გარდა, რომლებზეც შეთანხმება იყო, ბაზარში სხვა ხალხიც შემოდის... როგორ დარეგულირედება სიტუაცია, ვაჭრობის პროცესი გვიჩვენებს, როცა ახალი მოვაჭრეები ბაზარში მყიდველებს მიიჩვევენ და შემოსავალიც დარჩებათ ისინი ფულსაც გადაიხდიან. ვინც ვერ ივაჭრებს და არ გადაიხდის, გამოდის რომ მას მყიდველი არ ჰყავს და ადგილს ტყუილად აცდენს“, – განაცხადა ნადარაიამ. ნადარაიას თქმით, დროთა განმავლობაში ბაზრის ადმინისტრაცია, სავაჭრო ადგილების კეთილმოწყობას უზრუნველყოფს. პირველ რიგში კი ბაზრის გადახურვა იგეგმება. ადმინისტრაციის წარმომადგენლის თქმით, მათ ამის თანხა არ აქვთ, თუმცა მოიძიებენ და მოვაჭრეების ადგილების მოწყობას უზრუნველყოფენ. მეტრო ახმეტელის მიმდებარე ტერიტორიიდან გარემოვაჭრეების დახლები 25 აპრილს აიღეს. აქცია გლდანში: გარე მოვაჭრეებს საქმიანობა კვლავ ღია ცის ქვეშ მოუწევთ?! ვაშლიჯვრიდან გელოვანის გამზირზე ჩამავალი ესტაკადის მშენებლობა 2017 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის. ამის შესახებ "ფორტუნას" თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურში განუცხადეს. კეთილმოწყობის სამსახურში ამბობენ, რომ ესტაკადის პროექტი უკვე შემუშავებულია, თუმცა როდის დაიწყება მისი მშენებლობა არ იციან. ამ ესტაკადის მშენებლობა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ 2016 წლის 28 დეკემბერს დააანონსა და აღნიშნა, რომ ეს დედაქალაქისთვის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი საინჟინრო ნაგებობა უნდა ყოფილიყო. დავით ნარმანიამ აღნიშნა, რომ თბილისის ბიუჯეტიდან საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა-აღდგენა-რეკონსტრუქციისთვის, 2017 წელს 24 მლნ ლარზე მეტი დაიხარჯება. ვაშლიჯვრიდან გელოვანის გამზირზე ჩამავალი ესტაკადის მშენებლობა გადაიდო

თბილისის მერის მოადგილემ ირაკლი ლექვინაძემ ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად დაზიანებული ხე-მცენარეების შესახებ ბრიფინგი გამართა. ლექვინაძის განცხადებით, აღნიშნულ ტერიტორიაზე ხეების დაზიანების კვალი 2012 და 2016 წლის ხანძრის შედეგად აღენიშნება. ,,გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოსდა, ხე-მცენარეები უახლოესი დღეების განმავლობაში დაზიანდა და ფაქტს მერიის მხრიდან რეაგირება არ მოჰყოლია სიმართლეს არ შეესაბამება. ის ტერიტორია, სადაც დაზიანებული ხეებია „ლისი დეველოპმენტის" კერძო საკუთრებას წარმოადგენს და ფაქტზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, რასთან დაკავშირებითაც კერძო მესაკუთრემ შესაბამისი განცხადებაც გაავრცელა. ამასთან, არსებობს ფოტომასალა, რომელიც 2016 წლით თარიღდება და ზუსტად იმ ტერიტორიაზე გაჩენილ ხანძარს, ასევე, დაზიანებულ ხე-მცენარეებს ასახავს, რომელსაც „სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველო"-ს ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი სოციალურ ქსელში ავრცელებს, როგორც ახალ ამბავს. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება და თბილისის მერია ქალაქში ხე-მცენარეების დაზიანების არც ერთ ფაქტს რეაგირების გარეშე არ ტოვებს. ამასთან, გვინდა მოვუწოდოთ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებს ნუ შეეცდებიან საზოგადოებისთვის სენსიტიური თემებით მანიპულირებას",- განაცხადა ირაკლი ლექვინაძემ. "მერია ხე-მცენარეების დაზიანების ფაქტებს რეაგირების გარეშე არ ტოვებს" აქცია გლდანში: გარე მოვაჭრეებს საქმიანობა კვლავ ღია ცის ქვეშ მოუწევთ?! 