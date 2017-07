დაკარგული მოხუცი პოლიციელებმა სახლში დააბრუნეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => policia [2] => dakarguli-bebo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149356 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => policia [2] => dakarguli-bebo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149356 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => policia [2] => dakarguli-bebo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => policia [2] => dakarguli-bebo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149356) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17678,179,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149325 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-26 19:03:15 [post_date_gmt] => 2017-07-26 15:03:15 [post_content] => კახეთში, ყვარლის მუნიციპალიტეტში, ავტოსაგზაო შემთხვევა ფატალურად დასრულდა სამი ადამიანისთვის. როგორც "ფორტუნას" შსს-დან აცნობეს, მსუბუქი ავტომობილი რომლითაც ხუთი ადამიანი მგზავრობდა, ხეს შეეჯახა. შემთხვევის შედეგად სამი ახალგაზრდა გარდაიცვალა, ორი კი მძიმედ დაშავდა და ტრამვებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შსს-ს ცნობით, გამოძიება სისხლის სამართლის 276-ე მუხლის მეშვიდე ნაწილით დაიწყო. ფოტო არ ასახავს რეალობას [post_title] => ყვარელში ავარიის შედეგად 3 ახალგაზრდა გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvarelshi-avariis-shedegad-3-akhalgazrda-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 19:03:15 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 15:03:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149325 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 149120 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-26 10:51:40 [post_date_gmt] => 2017-07-26 06:51:40 [post_content] => უბედური შემთხვევა დიდუბეში - სახლის დემონტაჟის დროს ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, რამდენიმე კი დაშავდა. შემთხვევა სოხუმის ქუჩაზე მოხდა. ორი დაშავებული ჰოსპიტალიზებულია, ერთმა კი კლინიკაში მოთავსებაზე უარი განაცხადა. მომხდარზე უკვე დაიწყო გამოძიება. შსს-ს ინფორმაციით, საქმე სსკ 240-ე მუხლის მეორე ნაწილით არის აღძრული, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია. ყვარელში ავარიის შედეგად 3 ახალგაზრდა გარდაიცვალა
დიდუბეში სახლის დემონტაჟის დროს გარდაიცვალა ერთი, დაშავდა რამდენიმე ადამიანი
უბედური შემთხვევა დიდუბეში - სახლის დემონტაჟის დროს ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, რამდენიმე კი დაშავდა. შემთხვევა სოხუმის ქუჩაზე მოხდა. ორი დაშავებული ჰოსპიტალიზებულია, ერთმა კი კლინიკაში მოთავსებაზე უარი განაცხადა. მომხდარზე უკვე დაიწყო გამოძიება. შსს-ს ინფორმაციით, საქმე სსკ 240-ე მუხლის მეორე ნაწილით არის აღძრული, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია. შსს: მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია„ძალა ერთობაშია" ინიციატივის განხორციელება საოკუპაციო ზოლთან
შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები საზოგადოებრივი მოძრაობის - „ძალა ერთობაშია" ინიციატორებსა და ორგანიზატორებს შეხვდნენ, რომლებიც საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე პერმანენტულ გადაადგილებას გეგმავენ. უწყების წარმომადგენლებმა აქციის ორგანიზატორებს ის რისკები და გამოწვევები განუმარტეს, რომლებიც მათ ინიციატივას უკავშირდება. "საოკუპაციო ზოლთან ინტენსიურად მუშაობენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და შსს-ს დანაყოფები, რომლებიც მონიტორინგის შესაბამისი ფუნქციებით არიან აღჭურვილნი. საოკუპაციო ზონა არის მაღალი რისკის არეალი, სადაც მსგავსი ტიპის გადაადგილება საფრთხის შემცველია. ამიტომ, მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია საზოგადოებრივი მოძრაობის - „ძალა ერთობაშია" ინიციატივის განხორციელება" - ნათქვამია შსს-ს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სამოქალაქო მოძრაობა "ძალა ერთობაშია"-ს აქტივისტები საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ყარაფილაში ჩავიდნენ და მცოცავი ანექსია გააპროტესტეს. აქტივისტები საოკუპაციო ზოლთან სამართალდამცველებთან ერთად, 3-კაციანი ჯგუფებით პატრულირებას გეგმავენ.