WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => finansta-saministros-sagamodziebo-samsakhuri [2] => yalbi-fulis-gasagheba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147084 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => finansta-saministros-sagamodziebo-samsakhuri [2] => yalbi-fulis-gasagheba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147084 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1136 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => finansta-saministros-sagamodziebo-samsakhuri [2] => yalbi-fulis-gasagheba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => finansta-saministros-sagamodziebo-samsakhuri [2] => yalbi-fulis-gasagheba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147084) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1136,1785,17367) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147003 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-18 10:31:26 [post_date_gmt] => 2017-07-18 06:31:26 [post_content] => თბილისში 19 წლის გოგონას მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ფოთში დააკავეს, - ამის შესახებ „ფორტუნას“ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. არსებული ინფორმაციით, დაკავებულია მოკლული გოგონას, ანა ხელაძის, ბიძაშვილი, რომელთან ერთადაც გოგონა თბილისში დეიდის სახლში ცხოვრობდა. თუმცა, ამ ინფორმაციას შსს-ში ჯერჯერობით არ ადასტურებენ და როგორც "ფორტუნასთან" განაცხადეს, კონკრეტულ ინფორმაციას სამინისტრო უახლოეს პერიოდში გაავრცელებს. გოგონას ცხედარი, რომელსაც ჭრილობა ყელში აქვს მიყენებეული, გუშინ უზნაძის ქუჩაზე, მის საცხოვრებელ სახლში იპოვეს. საქმეზე შინაგან საქმეთა საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. [post_title] => თბილისში 19 წლის გოგონას მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ფოთში დააკავეს - შსს ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-19-wlis-gogonas-mkvlelobashi-echvmitanili-fotshi-daakaves-shss-oficialur-ganckhadebas-gaaketebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 10:31:26 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 06:31:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147003 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145316 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-12 10:24:05 [post_date_gmt] => 2017-07-12 06:24:05 [post_content] => საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ქრთამის აღების ფაქტზე თბილისის მერიის თანამშრომელი, ოთარ აბესაძე, დააკავა. მას 6-9-წლიანი პატიმრობა ემუქრება. ამის შესახებ განცხადებას სუს-ი ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ "გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2017 წლის მაისში ოთარ აბესაძე საქართველოს მოქალაქეებს ქ. თბილისში მდინარე მტკვარზე, ტივზე არსებული კაფის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის საჭირო ნებართვების, ქ. თბილისის მერიის სხვადასხვა სამსახურებიდან, დაჩქარებული წესით აღებაში დახმარებას დაჰპირდა, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით 3000 აშშ დოლარის გადახდა მოითხოვა". გარდა ამისა, როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, ის ამ მოქალაქეს არწმუნებდა, რომ თბილისის მერიის არქიტექტურის, ქონების და ზედამხედველობის სამსახურებში ყველა საკითხი შეთანხმებული იყო მის მიერ და ტივის მოსაწყობად საჭირო სამუშაოები შეეძლოთ, უპრობლემოდ დაეწყოთ. ამასთან, იგი უზრუნველყოფდა, რომ სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას არ მომხდარიყო მათი დაჯარიმება ქ.თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლების მიერ. "მიმდინარე წლის 11 ივლისს ოთარ აბესაძემ ზემოაღნიშნულ ერთ-ერთ მოქალაქეს გამოართვა მის მიერ ქრთამის სახით მოთხოვნილი თანხა 3000 აშშ დოლარის ოდენობით, რის შემდეგაც იგი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ბრალდებულის სახით დააკავეს," - ნათქვამია განცხადებაში. გამოძიება ქრთამის აღების ფაქტზე , საქართველოს სსკ-ის 338-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით ექვსიდან ცხრა წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. [post_title] => სუს-მა თბილისის მერიის თანამშრომელი, ოთარ აბესაძე, ქრთამის აღებისთვის დააკავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sus-ma-tbilisis-meriis-tanamshromeli-otar-abesadze-qrtamis-aghebistvis-daakava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 12:51:54 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 08:51:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145316 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143620 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-04 19:49:26 [post_date_gmt] => 2017-07-04 15:49:26 [post_content] => შსს-ს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისან-სამგორის სამმართველოს პირველი განყოფილების თანამშრომლებმა, ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, ინდოეთის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე - 1991 წელს დაბადებული ჰ.ს. და 1995 წელს დაბადებული რ.ს. თბილისში დააკავეს. შს სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ვარკეთილში, დროებით საცხოვრებელ ბინაში, არასრულწლოვნის მიმართ გარყვნილი ქმედება განახორციელეს. გამოძიება გარყვნილი ქმედების ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 141-ე მუხლით). [post_title] => არასრულწლოვნის მიმართ გარყვნილი ქმედების განხორციელბისთვის ინდოეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => arasrulwlovnis-mimart-garyvnili-qmedebis-gankhorcielbistvis-indoetis-respublikis-moqalaqeebi-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 19:49:26 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 15:49:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143620 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147003 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-18 10:31:26 [post_date_gmt] => 2017-07-18 06:31:26 [post_content] => თბილისში 19 წლის გოგონას მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ფოთში დააკავეს, - ამის შესახებ „ფორტუნას“ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. არსებული ინფორმაციით, დაკავებულია მოკლული გოგონას, ანა ხელაძის, ბიძაშვილი, რომელთან ერთადაც გოგონა თბილისში დეიდის სახლში ცხოვრობდა. თუმცა, ამ ინფორმაციას შსს-ში ჯერჯერობით არ ადასტურებენ და როგორც "ფორტუნასთან" განაცხადეს, კონკრეტულ ინფორმაციას სამინისტრო უახლოეს პერიოდში გაავრცელებს. გოგონას ცხედარი, რომელსაც ჭრილობა ყელში აქვს მიყენებეული, გუშინ უზნაძის ქუჩაზე, მის საცხოვრებელ სახლში იპოვეს. საქმეზე შინაგან საქმეთა საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. [post_title] => თბილისში 19 წლის გოგონას მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ფოთში დააკავეს - შსს ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-19-wlis-gogonas-mkvlelobashi-echvmitanili-fotshi-daakaves-shss-oficialur-ganckhadebas-gaaketebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 10:31:26 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 06:31:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147003 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 66 [max_num_pages] => 22 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 38f1c72bde8fffd5281317af4ca05dd1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )