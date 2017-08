დაკავების მიზეზი არავის განუმარტავს, პირდაპირ ქუჩიდან წამიყვანეს – მეარაყიშვილის პირველი კომენტარი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => komentari [1] => tamar-mearayishvili [2] => akhalgorshi-dakaveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154697 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => komentari [1] => tamar-mearayishvili [2] => akhalgorshi-dakaveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154697 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1231 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => komentari [1] => tamar-mearayishvili [2] => akhalgorshi-dakaveba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => komentari [1] => tamar-mearayishvili [2] => akhalgorshi-dakaveba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154697) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18308,1231,18278) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154682 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-17 16:32:54 [post_date_gmt] => 2017-08-17 12:32:54 [post_content] => „მიზანი უშუალოდ ამ დაკავების არის ის, რომ მან სამუდამოდ დატოვოს ახალგორი,“ - ასე აფასებს სახალხო დამცველი, უჩა ნანუაშვილი, ახალგორში ჟურნალისტის დაკავების ფაქტს. ამ ეტაპზე თამარ მეარაყიშვილი სახლში იმყოფება, თუმცა, გუშინ ის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა დააკავეს. „სამხრეთ ოსეთში რეგულარული ხასიათი მიიღო სამოქალაქო აქტივისტებზე ზეწოლამ. აუცილებელია, საქართველოს მთავრობამ ყველა ზომას მიმართოს იმისთვის, რომ მისი უსაფრთხოება იყოს დაცული. ჩვენ გუშინვე საქმის კურში ჩავაყენეთ ჟენევის მოლაპარაკებების დისკუსიის თანათავმჯდომარეები და ასევე, მათგან ველით, რომ იქნება აქტიური ზეწოლა იმასთან დაკავშირებით, რომ ზოგადად ზეწოლა თამარზე შეწყდეს," - აცხადებს უჩა ნანუაშვილი. სამოქალაქო აქტივისტი და ჟურნალისტი საოკუპაციო რეჟიმის პროკურატურის წარმომადგენლებმა გუშინ დააკავეს. დაკავების მომენტში მან მედიისთვის სატელეფონო ინტერვიუს მიცემა მოასწრო, სადაც ყვებოდა, რომ მას საოკუპაციო რეჟიმი, ყოველგვარი ახსნა-განმარტების და ორდერის გარეშე აკავებდა. მეარაყიშვილის დაკავების მიზანი არის ის, რომ მან სამუდამოდ დატოვოს ახალგორი - უჩა ნანუაშვილი

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ქეთევან ციხელაშვილი, იმედოვნებს, რომ სამოქალაქო აქტივისტ თამარ მეარაყიშვილზე ზეწოლა დასრულდება. როგორც ციხელაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, მეარაყიშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით ინფორმირებული არიან საერთაშორისო პარტნიორები, მათ შორის, ევროკავშირის მონიტორინგის მისია. „თამარ მეარაყიშვილის ინფორმაციით, ის კვლავ არის დაბარებული ე.წ. პროკურატურაში დაკითხვაზე. იმედს გამოვთქვამთ, რომ ჩვენი საერთო ძალისხმევა შედეგს გამოიღებს, ამით ამოიწურება მის მიმართ ზეწოლის განხორციელება და თამარ მეარაყიშვილს, მის ოჯახს და საერთოდ ყველა ოჯახს მიეცემა საკუთარ სახლში უსაფრთხოდ ცხოვრების შესაძლებლობა," - განაცხადა ციხელაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე თამარ მეარაყიშვილი ახალგორში, მის ოჯახთან იმყოფება. „ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მსგავსი ქმედებები ხორციელდება მის მიმართ. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანის უფლებები არ ირღვეოდეს უხეშად ამ ტერიტორიებზე და სწორედ ამიტომ ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია იმისკენ, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ინსტრუმენტები ამოქმედდეს," - განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. სამოქალაქო აქტივისტი, თამარ მერაყიშვილი ოკუპირებულ ახალგროში გუშინ დააკავეს და გამთენიისას გაათავისუფლეს. მას დე ფაქტო პრეზიდენტ ბიბილოვის პარტიის წევრის, სპარტაკ დრიაევის, მიმართ ცილისმწამებლური ინფორმაციის გავრცელება ედება ბრალად. ვიმედოვნებთ, ჩვენი ძალისხმევის შედეგად, თამარ მეარაყიშვილზე ზეწლა შეწყდება - ქეთევან ციხელაშვილი

ახალგორში დაკავებული ადგილობრივი აქტივისტი, თამარ მეარაყიშილი, დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს, თუმცა სამართალდამცველები მის საცხოვრებელ სახლს რამდენიმე საათის განმავლობაში ჩხრეკდნენ. მეარაყიშვილის ნათესავების განცხადებით, ძალოვანები სახლში ექსტრემისტულ ლიტერატურას ეძებდნენ. მეარაყიშვილი პროკურატურაში დღეს ისევ უნდა გამოცხადდეს და ჩვენების მიცემა უნდა განაგრძოს. თამარ მეარაყიშვილი საოკუპაციო რეჟიმის პროკურატურის წარმომადგენლებმა გუშინ დააკავეს. დაკავებამდე მეარაყიშვილმა მედიისთვის სატელეფონო ინტერვიუს მიცემა მოასწრო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, მომხდარის შესახებ უკვე ინფორმირებულია ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, გააქტიურებულია ე.წ. "ცხელი ხაზის" მექანიზმი და მიმდინარეობს დეტალების დაზუსტება. ახალგორში დაკავებული თამარ მეარაყიშვილი დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს 