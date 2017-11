დახედეთ ეტიკეტს: ჩამოსასხმელი ლუდი ყველგან ადგილობრივი წარმოებისაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ludi [1] => uckhouri-ludi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188990 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ludi [1] => uckhouri-ludi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188990 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3059 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ludi [1] => uckhouri-ludi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ludi [1] => uckhouri-ludi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188990) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21297,3059) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145372 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-12 11:52:32 [post_date_gmt] => 2017-07-12 07:52:32 [post_content] => დღეიდან ქართული ლუდის ბაზარზე ახალი პროდუქტი გამოჩნდება. ”ზედაზენი კრაფტი” ასე ჰქვია ლუდს, რომელსაც “ქართული ლუდის კომპანია” უშვებს. ახალი ბრენდის პრეზენტაცია საგურამოში, დღეს არის დაგეგმილი. პრეზენტაციაზე სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ, დაესწრონ წარმოების პროცესს და დააგემოვნონ ”კრაფტ” ლუდი. როგორც კომპანიის მენეჯმენტში აცხადებენ, „ზედაზენი კრაფტი“ სარეალიზაციო ქსელში უკვე დღეიდან ჩაეშვება და დახლებზე 0,33ლ, 0,5ლ 1,0ლ, 2.0 ლ და 2,5 ლიტრიანი შეფუთვით იქნება წარმოდგენილი. შეგახსენებთ, ლუდსახარში ”ზედაზენი” 2012 წელს გაიხსნა. ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების მწარმოებელი ქარხანა საგურამოსთან, ზედაზენის მთის ძირას მდებარეობს და აქ წარმოებული პროდუქტის ექსპორტი მსოფლიოს 10 -ზე მეტ ქვეყანაში ხორციელდება. ბაზარზე დღეიდან ახალი ქართული ლუდი გამოვა

2017-07-12

საქართველოში ახალი ქართული ლუდის წარმოება დაიწყო. "აისი" ასე ჰქვია პროდუქციას, რომელსაც კომპანია „გლობალ ბიერ ჯორჯია" უშვებს. როგორც "ფორტუნას" კომპანიიდან აცნობეს, ახალი ქართული ლუდი „აისი" ინოვაციური ტექნოლოგიით - ყინულის ფილტრაციით მზადდება, რომელიც პროდუქტს კიდევ უფრო დიდი ხნით უნარჩუნებს საუკეთესო გემოვნურ თვისებებს. მათივე ცნობით, „აისი" არის თანამედროვე, მაღალხარისხიანი ლაგერის ტიპის ლუდი, რომელიც 100%-ით ნატურალური ინგრედიენტებით იხარშება. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, „აისი" დასალევად მსუბუქი და რბილია. ცნობისთვის, ახალი ქართული ლუდი „აისი"-ს მწარმოებელი კომპანია „გლობალ ბიერ ჯორჯია" მსოფლიოში წამყვანი ლუდის ბრენდის, „ჰეინეკენი®"-ს (Heineken®) ლიცენზირებული პარტნიორია რეგიონში. ამასთან, ის ლუდის წარმოებისას იყენებს „Heineken®"-ის ხარისხის მართვის სტანდარტებს და ნიმუშების სავალდებულო ტესტირებებს. „ჩვენი ჯგუფი 10 წელზე მეტია ლუდი „Heineken®"-ის ოფიციალური იმპორტიორი და დისტრიბუტორია საქართველოში. გასული წლების განმავლობაში, დავაგროვეთ დიდი გამოცდილება ჩვენს უცხოელ კოლეგებთან ურთიერთობისას, 2015 წელს კი „Heineken®"-ის ლიცენზირებული პარტნიორი გავხდით მთელს რეგიონში. „გლობალ ბიერ ჯორჯია"-ს მიზანია, ადგილობრივი ლუდის ინდუსტრიისა და კულტურის ახალ საფეხურზე აყვანა, შესაბამისად, მაღალტექნოლოგიური წარმოების დანერგვა, " - განაცხადა კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა შოთა ხობელიამ. „ჰეინეკენის" სტანდარტებით ახალი ქართული ლუდის წარმოება დაიწყო

2017-06-15

დანიური სასმელები მალე სრულიად საქართველოს მასშტაბით გაიყიდება. კომპანია "კრისტალი" ჩვენს ქვეყანაში გერმანული და დანიური ორიგინალი სასმელების იმპორტს ახორციელებს. ამ ეტაპზე "კრისტალს" დანიიდან ენერგეტიკული სასმელები და საბავშვო წვენები ჩამოაქვს, გერმანიიდან კი - ლუდი. როგორც "ფორტუნას" "კრისტალის" გაყიდვების სამსახურის უფროსმა, დავით თავართქილაძემ განუცხადა, პროდუქციის ღირებულება მის ხარისხთან შედარებით გაცილებით დაბალია. "ჩვენი მუშაობის მთავარი პრინციპია, რომ ხარისხზე ვიყოთ ორიენტირებულნი. ამჟამად გერმანიიდან ლუდის 8 სახეობა ჩამოგვაქვს, დანიიდან კი საბავშვო, ნატურალური წვენების 5 სახეობა და 4 სხვადასხვა სახეობის ენერგეტიკული სასმელი, მათ შორის ძალიან ცნობილი X RAY", - განმარტა თავართქილაძემ. მისივე ინფორმაციით, უახლოეს დღეებში "კრისტალში" გერმანიიდან ლუდების ახალი პარტიის ჩამოსვლას ელიან. რაც შეეხება სასმელები გავრცელების არეალს- "კრისტალის" მიერ იმპორტირებული პროდუქცია თბილისში "სპარისა" და "ფუდმარტის" ქსელში იყიდება, რეგიონებში კი - აჭარაში, გურიაში, სამეგრელოსა და იმერეთის სავაჭრო ობიექტებში. ახლო მომავალში "კრისტალი" სადისტრიბუციო ქსელის გაფართოებასა და აღმოსავლეთ საქართველოს ათვისებასაც გეგმავს. ცნობისთვის, შპს "კრისტალი" 2016 წლის მაისში დაარსდა და მისი საქმიანობის ძირითად მიმართულებას ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელების იმპორტი წარმოადგენს. დანიური სასმელები მალე სრულიად საქართველოს მასშტაბით გაიყიდება

2017-05-30 ბაზარზე დღეიდან ახალი ქართული ლუდი გამოვა

2017-07-12