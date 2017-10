დამოუკიდებლობის ცალმხრივად გამოცხადება მიუღებელია – საგარეო საქმეთა სამინისტრო კატალონიაზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministro [1] => kataloniis-damoukidebloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174793 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministro [1] => kataloniis-damoukidebloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174793 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7910 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministro [1] => kataloniis-damoukidebloba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministro [1] => kataloniis-damoukidebloba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174793) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20135,7910) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174221 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 11:14:55 [post_date_gmt] => 2017-10-12 07:14:55 [post_content] => 10-11 ოქტომბერს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 41-ე რაუნდი გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც განხილვის მთავარ საგანს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში დარჩენილი ქართველების მიმართ მიმდინარე ეთნიკური წმენდა და რუსეთის დესტრუქციული ქმედებები წარმოადგენდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მოლაპარაკებებზე ქართველმა მონაწილეებმა ვრცლად განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული კუთხით შექმნილი რთული მდგომარეობა. საქართველოს წარმომადგენლებმა მწვავედ დააყენეს სოფელ ერედვში ეთნიკურად ქართველი დევნილი მოსახლეობის კუთვნილი სახლების მასიურად განადგურება. დღის წესრიგის ერთ-ერთი მწვავე თემა იყო ასევე გალის რაიონში მიმდინარე ეთნიკური დისკრიმინაცია. აქცენტი გაკეთდა გალისა და ახალგორის ქართულ სკოლებში განათლების მშობლიურ ენაზე აკრძალვაზე. მოლაპარაკებების ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი იყო აგრეთვე გარემოს დაცვის სფეროში არსებული გამოწვევები, კერძოდ, აზიური ფაროსანას მიერ კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობისთვის მიყენებული ზიანი. მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი გაიმართება 2017 წლის 12-13 დეკემბერს. [post_title] => ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების მთავარი საკითხი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები იყო [post_title] => რუსეთს ბევრი თავისი „კატალონია" აქვს - მიხეილ გორბაჩოვი
[post_content] => სსრკ-ის ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ გორბაჩოვის, განცხადებით, რუსეთს ბევრი თავისი „კატალონია" აქვს. თავისი წიგნის „მე ვრჩები ოპტიმისტი" პრეზენტაციისას მიხეილ გორბაჩოვს სთხოვეს, კომენტარი გაეკეთებინა კატალონიაში შექმნილ სიტუაციაზე. „არ ვაპირებ ესპანური კატალონიის შესახებ საუბარს. არ ვისაუბრებ ამ თემაზე, ვინაიდან ჩვენ ძალიან ბევრი ჩვენი „კატალონია" გვაქვს, რომელთანაც კიდევ მოგვიწევს ბევრი რამეს გარკვევა," - განაცხადა მიხეილ გორბაჩოვმა. კატალონიის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმი 1-ელ ოქტომბერს გაიმართა. რეფერენდუმზე მისული ამომრჩევლების 90%-მა მხარი დაუჭირა კატალონიის დამოუკიდებლობას. ესპანეთის ცენტრალური ხელისუფლება არაკანონიერად მიიჩნევს რეფერენდუმს და მის შედეგებს არ აღიარებს. [post_title] => ესპანეთის მთავრობა არ აღიარებს რეფერენდუმის კანონიერებას
[post_content] => ესპანეთის მთავრობა დაუშვებლად მიიჩნევს კატალონიის მთავრობის ხელმძღვანელის, კარლეს პუჩდემონის, განცხადებას დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ. „კარლეს პუჩდემონმა სიტუაცია მაქსიმალურ არასტაბილურობამდე მიიყვანა. მისი სიტყვით გამოსვლა იმ ადამიანის გამოსვლაა, ვინც არ იცის სად იმყოფება, სად მიდის და ვისთან ერთად უნდა წასვლა. ესპანეთის მთავრობას არ შეუძლია, აღიაროს რეფერენდუმის კანონიერება, რომელიც შეჩერებული იყო ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ. კატალონიას არ შეუძლია გამოიყენოს 1-ლი ოქტომბრის რეფერენდუმის შედეგები, ვინაიდან ეს არაკანონიერი ქმედება იყო," - განაცხადა ესპანეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილემ, სორაია საენს დე სანტამარიამ. გუშინ კარლეს პუჩდემონმა და კატალონიის სხვა ხელმძღვანელებმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას კატალონიის დამოუკიდებლობის შესახებ, თუმცა ეს ნაბიჯი დაუყოვნებლივ განხორციელებული არ იქნება, რადგან კატალონიის ხელისუფლებამ ოფიციალურ მადრიდთან აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები უნდა გამართოს. 