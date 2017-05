დანიური სასმელები მალე სრულიად საქართველოს მასშტაბით გაიყიდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => importi [1] => ludi [2] => wveni [3] => sasmeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135152 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => importi [1] => ludi [2] => wveni [3] => sasmeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135152 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2345 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => importi [1] => ludi [2] => wveni [3] => sasmeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => importi [1] => ludi [2] => wveni [3] => sasmeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135152) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2345,3059,16160,10942) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132900 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-22 13:51:40 [post_date_gmt] => 2017-05-22 09:51:40 [post_content] => პირველი ქართული ზეთისხილის ზეთის რეალიზება 25 მაისიდან დაიწყება. პროდუქცია საწყის ეტაპზე ”კარფურის” ქსელში გამოჩნდება, უახლოეს პერიოდში კი სხვა სავაჭრო ქსელებშიც გაიყიდება. როგორც ”ფორტუნას” შპს ”ქართული ზეთისხილის” დირექტორმა ნელი გეთიაშვილმა განუცხადა, კომპანიამ საწყის ეტაპზე 30 ტონა ზეთი დაამზადდა. ”ახლა მიმდინარეობს ამ ზეთის ბოთლებში ჩამოსხმის პროცესი. ვასხმათ 250, 500 და 750 მილილიტრიან ბოთლებში, შესაბამისად, ღირებულებაც სხვადასხვა იქნება. თუმცა, ეს არის უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია და მისი ფასი იმპორტირებულ ზეთთან შედარებით გაცილებით იაფი იქნება”, - აღნიშნა გეთიაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ”კარფურთან” პროდუქციის ღირებულებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, შპს ”ქართული ზეთისხილი” რამდენიმე წელია საქართველოში ზეთისხილის პლანტაციების გაშენებით არის დაკავებული. 300 ჰექტარზე გაშენებულ ზეთისხილის ბაღებში და გადამამუშავებელ საწარმოში 5 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩაიდო. პროექტი საქართველოდან წასულმა ქართველმა ბიზნესმენმა, გიორგი სვანიძემ განახორციელა. საქარმო, სადაც 100 ადამიანია დასაქმებული, უშვებს ორგანულ, ბიოლოგიურად სუფთა ზეთისხილის ზეთს და ასევე დაფასოებულ ზეთისხილს. ცნობისთვის, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ზეთისხილის გადამამუშავებელი პირველი საწარმო სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოში მდებარეობს. ქართული ზეთისხილის ზეთი იმპორტირებულზე იაფი ეღირება

ევროკავშირისა და დსთ-ს ბაზრებზე საქართველოდან ექსპორტი გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2017 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 849 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 19 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 195 მლნ. აშშ დოლარი იყო (33 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 654 მლნ. აშშ დოლარი (15 პროცენტით მეტი). რაც შეეხება დსთ-ს ქვეყნებს, აქაც ზრდაა - საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წლის იანვარ-აპრილში 1027 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, წლიურად 35%-იანი ზრდა ფიქსირდება. 61%-ით გაიზარდა ექსპორტი, 295 მლნ. აშშ დოლარამდე, ხოლო იმპორტი 731 მლნ. აშშ დოლარი იყო (27 პროცენტით მეტი). ცნობისთვის, 2017 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარი- რებული ვაჭრობის გარეშე) ჯამში 3091 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 17 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 788 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (30 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 2303 მლნ. აშშ დოლარს (13 პროცენტით მეტი). ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი 33%-ით გაიზარდა

ინდონეზიას საქართველოდან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი სურს. საკითხზე ქვეყნის პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, ფადლი ზონმა განაცხადა, რომელსაც სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე შეხვდა. კერესელიძემ ყურადღება ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ზრდაზე და მის საექსპორტო პოტენციალზე გაამახვილა. ინდონეზიას სურს განახორციელოს თხილისა და კაკლოვანი კულტურების, მინერალური წყლებისა და უალკოჰოლო სასმელების, ხილისა და ბოსტნეულის წვენების, ასევე მინერალური და ორგანული სასუქების იმპორტი. საუბარი ასევე შეეხო ინდონეზიიდან საქართველოში ყავისა და ტროპიკული ხილის იმპორტის შესაძლებლობებს. ინდონეზია საქართველოდან თხილსა და ბოსტნეულის წვენებს გაიტანს

პირველი ქართული ზეთისხილის ზეთის რეალიზება 25 მაისიდან დაიწყება. პროდუქცია საწყის ეტაპზე "კარფურის" ქსელში გამოჩნდება, უახლოეს პერიოდში კი სხვა სავაჭრო ქსელებშიც გაიყიდება. როგორც "ფორტუნას" შპს "ქართული ზეთისხილის" დირექტორმა ნელი გეთიაშვილმა განუცხადა, კომპანიამ საწყის ეტაპზე 30 ტონა ზეთი დაამზადდა. "ახლა მიმდინარეობს ამ ზეთის ბოთლებში ჩამოსხმის პროცესი. ვასხმათ 250, 500 და 750 მილილიტრიან ბოთლებში, შესაბამისად, ღირებულებაც სხვადასხვა იქნება. თუმცა, ეს არის უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია და მისი ფასი იმპორტირებულ ზეთთან შედარებით გაცილებით იაფი იქნება", - აღნიშნა გეთიაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე "კარფურთან" პროდუქციის ღირებულებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, შპს "ქართული ზეთისხილი" რამდენიმე წელია საქართველოში ზეთისხილის პლანტაციების გაშენებით არის დაკავებული. 300 ჰექტარზე გაშენებულ ზეთისხილის ბაღებში და გადამამუშავებელ საწარმოში 5 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩაიდო. პროექტი საქართველოდან წასულმა ქართველმა ბიზნესმენმა, გიორგი სვანიძემ განახორციელა. საქარმო, სადაც 100 ადამიანია დასაქმებული, უშვებს ორგანულ, ბიოლოგიურად სუფთა ზეთისხილის ზეთს და ასევე დაფასოებულ ზეთისხილს. ცნობისთვის, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ზეთისხილის გადამამუშავებელი პირველი საწარმო სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოში მდებარეობს. ქართული ზეთისხილის ზეთი იმპორტირებულზე იაფი ეღირება