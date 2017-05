დაპირისპირება პარლამენტთან: პოლიციამ აქციის მონაწილეები დააკავა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => policia [2] => parlamenti [3] => aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129450 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => policia [2] => parlamenti [3] => aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129450 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => policia [2] => parlamenti [3] => aqcia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => policia [2] => parlamenti [3] => aqcia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129450) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1445,1013,179,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129438 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 21:32:51 [post_date_gmt] => 2017-05-09 17:32:51 [post_content] => მოძრაობა "აუდიტორია 115"-მა, ტყიბულში, მეშახტეების დაღუპვასთან დაკავშირებით, პარლამენტთან აქცია დაგეგმა. "აუდიტორია 115" მოუწოდებს ხალხს, 22:30 საათზე თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, პარლამენტთან გამოვიდნენ. აქცია ფეისბუქით დაიგეგმა "ტყიბულში ოთხი მეშახტე დაიღუპა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ყელშიბურთგაჩხერილები ვისხდეთ სახლში, ტელევიზორებთან, სოციალურ ქსელებთან ან ვთქვათ, რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება! ჩვენ გვაქვს განსხვავებული პოლიტიკური ხედვები, ვემხრობით სხვადასხვა ეკონომიკურ მოდელებს, მაგრამ დღეს საქმე ეხება ადამიანის თავისუფლებასა და სიცოცხლეს. უპასუხისმგებლო სახელმწიფო და ბიზნეს ელიტები აიძულებენ ადამიანებს იცხოვრონ და იმუშაონ მონურ პირობებში. ელიტები ამბობენ,რომ მუშები შეიძლება დაიხოცნენ ერთეულების გამდიდრებისათვის. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება! აქ და ახლა ჩვენ უნდა დავიწყოთ ბრძოლა მონობის წინააღმდეგ, თავისუფლებისთვის და სიცოცხლის გადასარჩენად. დღეს. 22:30 საათზე, შევიკრიბოთ პარლამენტთან !", - მოუწოდებს "აუდიტორია 115 ხალხს. ტყიბულის შახტაში მომხდარ შემთხვევაზე შსს-მ გამოძიება დაიწყო. როგორც "ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, ტყიბულში მომხდარ შემთხვევაზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით დაიწყო რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისა უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. აღნიშნული მუხლი, ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. ადგილზე მობილიზებულები არიან, როგორც სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები ასევე, სამართალდამცველები. უწყების ცნობით, ტყიბულში შემთხვევის ადგილზე, დამატებითი სამთო მაშველთა ჯგუფი თბილისიდანაც მიემართება. პირველად მონაცემებით, ტყიბულში, მინდელის შახტაში, სარემონტო სამუშაოების დროს, 4 მეშახტე გარდაიცვალა. ტყიბულში უკვე გაემგზავრა ეკონომიკის მინისტრი გიორგი გახარია. შშს: ტყიბულში თბილისიდან სამთო მაშველთა ჯგუფი გაიგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მაისის დასაწყისიდან დღემდე საქართველოში შემოსვლაზე უარი 100-ზე მეტმა ბაიკერმა მიიღო. ბაიკერები რუსული კლუბის, "ღამის მგლების" წევრები იყვნენ. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ საქართველოს სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტზე პოლიციამ ქვეყანაში შემოსვლის ნება რამდენჯერმე არ მისცა „ღამის მგლების" ორგანიზებულ ჯგუფებს, რამდენიმე ბაიკერი კი საქართველოში ყოველგვარი ამოსაცნობი ატრიბუტიკის გარეშე შემოვიდა. „ღამის მგლების" ჯგუფის ორი წევრი დღეს ვაკის პარკშიც იმყოფებოდა, ბაიკერებმა უცნობი ჯარისკაცის საფლავი ყვავილებით შეამკეს.

როგორ მოხვდნენ „ღამის მგლების" წევრები საქართველოში - შსს განმარტება "აუდიტორია 115" მოუწოდებს ხალხს, 22:30 საათზე თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, პარლამენტთან გამოვიდნენ. აქცია ფეისბუქით დაიგეგმა "ტყიბულში ოთხი მეშახტე დაიღუპა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ყელშიბურთგაჩხერილები ვისხდეთ სახლში, ტელევიზორებთან, სოციალურ ქსელებთან ან ვთქვათ, რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება! ჩვენ გვაქვს განსხვავებული პოლიტიკური ხედვები, ვემხრობით სხვადასხვა ეკონომიკურ მოდელებს, მაგრამ დღეს საქმე ეხება ადამიანის თავისუფლებასა და სიცოცხლეს. უპასუხისმგებლო სახელმწიფო და ბიზნეს ელიტები აიძულებენ ადამიანებს იცხოვრონ და იმუშაონ მონურ პირობებში. ელიტები ამბობენ,რომ მუშები შეიძლება დაიხოცნენ ერთეულების გამდიდრებისათვის. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება! აქ და ახლა ჩვენ უნდა დავიწყოთ ბრძოლა მონობის წინააღმდეგ, თავისუფლებისთვის და სიცოცხლის გადასარჩენად. დღეს. 22:30 საათზე, შევიკრიბოთ პარლამენტთან !", - მოუწოდებს "აუდიტორია 115 ხალხს. 