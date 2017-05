დარღვევების გამო 13 ბიზნესოპერატოს საწარმოო პროცესი შეუჩერდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sursatis-erovnuli-saagento [1] => biznesoperatori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127766 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sursatis-erovnuli-saagento [1] => biznesoperatori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127766 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2080 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sursatis-erovnuli-saagento [1] => biznesoperatori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sursatis-erovnuli-saagento [1] => biznesoperatori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127766) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13267,2080) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124348 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-21 15:03:34 [post_date_gmt] => 2017-04-21 11:03:34 [post_content] => სურსათის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის რეგიონული სამსახურის სპეციალისტები ხორცისა და ყველის სარეალიზაციო ობიექტების მონიტორინგს ახორციელებენ. მოწმდება მაღალი რისკის სურსათის შენახვისა და რეალიზაციის პირობები, ბიზნესოპერატორებს კიდევ ერთხელ განუმარტავენ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. „მომხმარებლის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, სურსათის ეროვნული სააგენტო აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას ატარებს და მუდმივად თანამშრომლობს ბიზნესოპერატორებთან. მნიშვნელოვანია მომხმარებლის და ბიზნესოპერატორების ინფორმირებულობის გაზრდა მაღალი რისკის სურსათის - ხორცის და რძის ნაწარმის შენახვისა და რეალიზაციის წესებთან დაკავშირებით. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს მომხმარებელს, თავი შეიკავოს არორგანიზებული ვაჭრობის ადგილებში მაღალი რისკის სურსათის შეძენისაგან“ - განაცხადა სურსათის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის რეგიონული სამსახურის უფროსმა მირანგულ ლიპარტელიანმა. “საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების ეტიკეტირების წესი” 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. რეგლამენტის მიხედვით, ბიზნესოპერატორი ვალდებულია, ეტიკეტზე დაიტანოს სრული ინფორმაცია ხორცის წარმომავლობის შესახებ, როდის და რომელ სასაკლაოზეა საქონელი დაკლული, ცხოველის ასაკი, ვარგისიანობის ვადა და ა. შ. ბიზნესოპერატორებს დაურიგდათ საინფორმაციო მასალები ხორცის და ყველის შენახვის და რეალიზაციის წესებთან დაკავშირებით, რომელიც მერსი ქორფსის „კავკასიის ალიანსების პროგრამა“ შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით მომზადდა.​ [post_title] => სეს–ი ქვემო ქართლში მაღალი რისკის სურსათს ამოწმებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ses-i-qvemo-qartlshi-maghali-riskis-sursats-amowmebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 15:03:34 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 11:03:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124348 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 121704 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-11 12:17:24 [post_date_gmt] => 2017-04-11 08:17:24 [post_content] => სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით, საქართველოს მასშტაბით არსებული „ფუდმარტის“, „იოლის“, „სპარის“ და „ორი ნაბიჯის“ სავაჭრო ობიექტებში გადახდის ქვითრის უკანა მხარეს მითითებული იქნება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთიანი საინფორმაციო სამსახურის ცხელი ხაზის ნომერი - 15 01. მომხმარებელს, სურსათის შენახვისა და რეალიზაციის სტანდარტის დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, შეუძლია დარეკოს აღნიშნულ ნომერზე და დატოვოს შეტყობინება. აქცია ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება და მიზნად მომხმარებლის ჩართულობის გაზრდას ისახავს. „მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად, მნიშვნელოვანია სააგენტოს და კერძო სექტორის თანამშრომლობა. ამ მიზნით, რამდენიმე მსხვილი სავაჭრო ქსელის მონაწილეობით ვატარებთ აქციას, რომელიც მოსახლეობის ჩართულობას ითვალისწინებს. სურსათის შენახვისა და რეალიზაციის სტანდარტის დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებელს აქტიურობისკენ მოვუწოდებთ. არცერთი შეტყობინება არ დარჩება რეაგირების გარეშე,“ - განაცხადა სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა ზურაბ ჩეკურაშვილმა. მომხმარებელთა ინფორმირებულობისა და ჩართულობის გაზრდის კამპანიას სურსათის ეროვნული სააგენტო ევროკავშირის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის (CIB) მხარდაჭერით ახორციელებს. [post_title] => საქართველოში, მსხვილ სავაჭრო გადახდის ქვითრებზე ახალი ინფორმაცია განთავსდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-mskhvil-savachro-gadakhdis-qvitrebze-akhali-informacia-gantavsdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 12:17:24 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 08:17:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121704 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 119866 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-04 12:37:12 [post_date_gmt] => 2017-04-04 08:37:12 [post_content] => სურსათის ეროვნული სააგენტო სააღდგომო დღესასწაულებთან დაკავშირებით, მოსახლეობას აფრთხილებს. სეს–ის განცხახდებით, დღესასწაულის მოახლოებასთან ერთად, არაორგანიზებული ვაჭრობის ადგილებში, მაღალი რისკის შემცველი სურსათის რეალიზაციის საფრთხე იზრდება. სურსათის ეროვნული სააგენტო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს მოსახლეობას, თავი შეიკავოს სურსათის შეძენისაგან ისეთ ადგილებში, სადაც არ არის დაცული შენახვისა და რეალიზაციის სათანადო პირობები. „განსაკუთრებით საშიშია ხორცის და ხორცპროდუქტების, თევზის, რძის და რძის ნაწარმის, კვერცხის, მალფუჭებადი საკონდიტრო პროდუქტების შეძენა. სურსათის ეროვნული სააგენტო გაფრთხილებთ - არასათანადო პირობებში განთავსებული სურსათი საფრთხეს უქმნის თქვენს ჯანმრთელობას!“, – ნათქვამია სეს–ის განცხადებაში. სურსათის ეროვნული სააგენტო მიესალმება თბილისის მერიის გადაწყვეტილებას ე. წ. გარე მოვაჭრეებისათვის შესაბამისი ფართის შეთავაზებაზე, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება სურსათის უვნებლობის სტანდარტები და რეალიზაციის პირობები. [post_title] => სეს–ი მოსახლეობას აფრთხილებს: "განსაკუთრებით საშიშია ამ პროდუქტების შეძენა..." [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ses-i-mosakhleobas-afrtkhilebs-gansakutrebit-sashishia-am-produqtebis-shedzena [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-04 12:38:17 [post_modified_gmt] => 2017-04-04 08:38:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119866 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 124348 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-21 15:03:34 [post_date_gmt] => 2017-04-21 11:03:34 [post_content] => სურსათის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის რეგიონული სამსახურის სპეციალისტები ხორცისა და ყველის სარეალიზაციო ობიექტების მონიტორინგს ახორციელებენ. მოწმდება მაღალი რისკის სურსათის შენახვისა და რეალიზაციის პირობები, ბიზნესოპერატორებს კიდევ ერთხელ განუმარტავენ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. „მომხმარებლის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, სურსათის ეროვნული სააგენტო აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას ატარებს და მუდმივად თანამშრომლობს ბიზნესოპერატორებთან. მნიშვნელოვანია მომხმარებლის და ბიზნესოპერატორების ინფორმირებულობის გაზრდა მაღალი რისკის სურსათის - ხორცის და რძის ნაწარმის შენახვისა და რეალიზაციის წესებთან დაკავშირებით. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს მომხმარებელს, თავი შეიკავოს არორგანიზებული ვაჭრობის ადგილებში მაღალი რისკის სურსათის შეძენისაგან“ - განაცხადა სურსათის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის რეგიონული სამსახურის უფროსმა მირანგულ ლიპარტელიანმა. “საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების ეტიკეტირების წესი” 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. რეგლამენტის მიხედვით, ბიზნესოპერატორი ვალდებულია, ეტიკეტზე დაიტანოს სრული ინფორმაცია ხორცის წარმომავლობის შესახებ, როდის და რომელ სასაკლაოზეა საქონელი დაკლული, ცხოველის ასაკი, ვარგისიანობის ვადა და ა. შ. ბიზნესოპერატორებს დაურიგდათ საინფორმაციო მასალები ხორცის და ყველის შენახვის და რეალიზაციის წესებთან დაკავშირებით, რომელიც მერსი ქორფსის „კავკასიის ალიანსების პროგრამა“ შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით მომზადდა.​ [post_title] => სეს–ი ქვემო ქართლში მაღალი რისკის სურსათს ამოწმებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ses-i-qvemo-qartlshi-maghali-riskis-sursats-amowmebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 15:03:34 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 11:03:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124348 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 32 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 29a7356b02220d8f84a86d4909536cb1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )