დარიალის ხეობაში ამინდი ისევ გაუარესდა

დარიალის ხეობაში საავტომობილო მოძრაობა აღდგენილია, - ამის შესახებ ინფორმაციას საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. ინფორმაციის თანახმად, ამ ეტაპზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დასაშვებია გაუჩერებლად გავლის რეჟიმში. მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის კმ134-კმ135 (დარიალის ხეობა) მონაკვეთზე 00:00 სთ-დან 06:00სთ-მდე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალული იყო. დარიალის ხეობაში შექმნილი საგანგებო ვითარების გამო, 14 აგვისტოს სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტ „ყაზბეგში" სამუშაო პროცესი რამდენიმე საათის განმავლობაში შეწყდა. საგანგებო რეჟიმი ამალი-დევდორაკის ხეობაში ღვარცოფული პროცესების გააქტიურებას უკავშირდებოდა. ხეობაში დამონტაჟებულმა წინასწარი შეტყობინების სისტემამ მყინვარის ინტენსიური დნობის შედეგად წარმოქმნილი ღვარცოფული ნაკადის თაობაზე ავტომატური განგაშის სიგნალი შესაბამის უწყებებს გადასცა. შედეგად, დროულად განხორციელდა ევაკუაცია საავტომობილო გზის სახიფათო მონაკვეთიდან და სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტ "ყაზბეგიდან". შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გაეგზავნა რუსეთის ფედერაციის საბაჟო სამსახურს. დარიალის ხეობაში საავტომობილო მოძრაობა აღდგენილია

ამალი-დევდორაკის ხეობაში ღვარცოფული პროცესების გააქტიურების გამო, მცხეთა-სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის 134-კმ - 135კმ მონაკვეთზე, ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათი ინფორმაციით, "ხეობაში დამონტაჟებულმა წინასწარი შეტყობინების სისტემამ წარმატებით იმუშავა და მყინვარის ინტენსიური დნობის შედეგად წარმოქმნილი ღვარცოფული ნაკადის თაობაზე ავტომატური განგაშის სიგნალი შესაბამის უწყებებს გადასცა. შედეგად, დროულად განხორციელდა ევაკუაცია საავტომობილო გზის სახიფათო მონაკვეთიდან და სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტ „ყაზბეგიდან". შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გაეგზავნა რუსეთის ფედერაციის საბაჟო სამსახურს". ამჟამად, მცხეთა-სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის 134-კმ - 135კმ მონაკვეთზე, ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების, ასევე ფიზიკური პირების გადაადგილება შეჩერებულია. სტიქიურ პროცესზე დაკვირვება გრძელდება, რაშიც ჩართულია ყველა შესაბამისი უწყება. ადგილზე იმყოფებიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები, რომლებიც ვითარებას ადგილზე შეისწავლიან. საავტომობილო გზაზე მოძრაობა სპეციალისტების დასკვნის შესაბამისად, რისკის შემცირების შემდეგ აღდგება. ღვარცოფის გამო, მცხეთა-სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზა ჩაიკეტა აგვისტო ცხელი და ნაკლებნალექიანი იქნება - სინოპტიკოსები მაღალ ტემპერატურას პროგნოზირებენ

აგვისტოს თვე ცხელი და ნაკლებნალექიანი იქნება - ამის შესახებ „ფორტუნას" გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელმა სვეტა ნიორაძემ განუცხადა. მისი თქმით, აგვისტოს თვეში დასავლეთ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსამდე აიწევს, აღმოსავლეთ საქართველოში კი საშუალო ტემპერატურა 39 გრადუსი იქნება. „აგვისტოს თვეში ჰაერის ტემპერატურა კლიმატურ ნორმაზე 1 გრადუსით მეტი იქნება როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ნალექი კი, სავარაუდოდ კლიმატურ ნორმაზე ცოტა დაბალი იქნება. თუმცა ეს პროგნოზი აგვისტოს თვის დასაგეგმად არ ივარგებს, ტემპერატურა ყოველთვის ზუსტდება 10 დღის, ერთი კვირის და 3 დღის პროგნოზებით," - აღნიშნავს „ფორტუნასთან" სვეტა ნიორაძე. 26-დან 30 ივლისის ჩათვლით კი საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსამდე აიწევს. დარიალის ხეობაში საავტომობილო მოძრაობა აღდგენილია