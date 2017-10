დაშავებულთა რიცხვი 460-მდე გაიზარდა: კატალონიის რეფერენდუმი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => espaneti [2] => kataloniis-referendumi [3] => damoukideblobis-referendumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169819 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => espaneti [2] => kataloniis-referendumi [3] => damoukideblobis-referendumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169819 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 225 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => espaneti [2] => kataloniis-referendumi [3] => damoukideblobis-referendumi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => espaneti [2] => kataloniis-referendumi [3] => damoukideblobis-referendumi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169819) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (225,19788,312,19386) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169770 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-01 15:57:14 [post_date_gmt] => 2017-10-01 11:57:14 [post_content] => ესპანეთის პოლიცია კატალონიაში საარჩევნო უბნებზე შეიჭა, სადაც ესპანეთის ხელისუფლების მიერ აკრძალული რეფერენდუმი მიმდინარეობდა. პოლიციამ უბნები შტურმით აიღო, ხალხთან შეტაკებისას კი რეზინის ტყვიები გამოიყენა. დაშავებულია 38 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ მსუბუქი ფორმის დაზიანებები აღენიშნებათ. მომხდართან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა კატალონიის მეთაურმა კარლეს პუიჩდემონმა. მისი თქმით, აქტივისტებისა და რეფერენდუმში მონაწილეობის მსურველი კატალონიელების წინააღმდეგ რეზინის ხელკეტების გამოყენება „გაუმართლებელი ძალადობაა“. ესპანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ამტკიცებს, რომ ხალხი პოლიციელებს ნივთებს ესროდა. მისი თქმით, დაშავდა 11 პოლიციის ოფიცერი. "ფორტუნა" ევრონიუსის მიერ გავრცელებულ ფოტოებს გთავაზობთ:

რა ხდება კატალონიაში? - ფოტოები კატალონიაში დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი ქაოტურ სიტუაციაში მიმდინარეობს. ხალხსა და პოლიციას შორის შეტაკებები მოხდა. პოლიციამ რეფერენდუმში მონაწილეობის მსურველი კატალონიელების წინააღმდეგ რეზინის ხელკეტები გამოიყენა. შედეგად დაშავებულია 40-მდე ადამიანი. კატალონიაში დღეს, ესპანეთის ხელისუფლების მიერ აკრძალული რეფერენდუმი მიმდინარეობს, რომელიც ავტონომიის დამოუკიდებლობას ითვალისწინებს. პოლიცია ცდილობს ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღასრულოს, რომელმაც კატალონიის პარლამენტის მიერ მიღებული კენჭისყრა შეაჩერა.

კატალონიის რეფერენდუმი: პოლიციამ რეზინის ტყვიები გამოიყენა (ვიდეო) თბილისიდან პარიზის, ბარსელონას, ბერლინის, ბრიუსელის და ბოლონიის მიმართულებით პირდაპირი ავიარეისი ინიშნება. ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways ევროპის 5 უმსხვილესი ქალაქისკენ ფრენას 2018 წლის გაზაფხულზე დაიწყებს. როგორც "ფორტუნას" Georgian Airways-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელმა, ბექა მჭედლიშვილმა განუცხადა, ჯერჯერობით უცნობია ფრენები რა სიხშირით შესრულდება, ასევე უცნობია ავიაბილეთის ღირებულებაც. "აღნიშნული მიმართულებებით პირდაპირი ავიამიმოსვლის დაწყება, საზოგადოების მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნის გამო გადაწყვიტეთ. ჩავატარეთ ბაზრის კვლევა და აღმოჩნდა, რომ აღნიშნულ ქალაქებზე ძალიან დიდი მოთხოვნაა პირდაპირ ავიამიმოსვლაზე. ამიტომ, გაზაფხულიდან ჩვენი მგზავრები უკვე შეძლებენ მარტივად და კონფორტულად იმგზავრონ. ამასთან განიხილება სხვა მიმართულებების დამატება, რომლებსაც მალე დავაანონსებთ", - აღნიშნა ბექა მჭედილშვილმა. შეგახსენებთ, 2017 წლის გაზაფხულზე Georgian Airways-მა პირდაპირი რეგულარული რეისების შესრულება ლონდონისა და პრაღის მიმართულებითაც დაიწყო.

თბილისიდან 5 ახალი მიმართულებით პირდაპირი ავიარეისი ინიშნება 