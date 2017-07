დათო გომართელი და „შვიდკაცა“ კლასიკური სიმღერების პოპურს წერენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shvidkaca [1] => dato-gomarteli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144158 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shvidkaca [1] => dato-gomarteli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144158 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 131 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shvidkaca [1] => dato-gomarteli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shvidkaca [1] => dato-gomarteli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144158) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (645,131) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125740 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-27 12:22:47 [post_date_gmt] => 2017-04-27 08:22:47 [post_content] => დათო გომართელი იმ ქართველ შემსრულებლებს შორისაა, რომლებიც წლების განმავლობაში არ გაჩერებულან. სულ წერდა ახალ სიმღერებს და კონცერტებიც მუდმივად ჰქონდა. ახლა თურქეთში იმყოფება, სადაც კონცერტისა და ახალი კლიპის პრეზენტაციისთვის ემზადება. დათო გომართელს ექსკლუზიურად დავუკავშირდით ახალი ამბების გასაგებად. დათო გომართელი: ახალი კლიპი სეიშელის კუნძულებზე გადავიღე. რეჟისორი მე გახლავართ, ოპერატორი - ადგილობრივი ავიყვანეთ. სიმღერის სახელწოდებაა „მზე და სიყვარული“. მელოდიის ავტორია ლილიკო ნემსაძე, ტექსტის - ირინა სანიკიძე. კლიპში არის მზე, სიყვარული და კარგი განწყობა. რაც შეეხება ჩემს კონცერტს, ის 28 აპრილს, „კალისტა ლაქშერი რეზორთის“ ღია აუზზე გაიმართება. პირველად ვაჩვენებთ კლიპს და გავმართავ კონცერტს. ლოკაციიდან გამომდინარე, შესრულდება ჩემი ჰიტები და შემდეგ უკვე უცხოური სიმღერების რემიქსები. ქართველი მაყურებელი როდის იხილავს თქვენს ახალ კლიპს? იხილავს ეკა ხოფერიას შოუში. ეკა აქ არის და ყველაფერს იღებს. ნინო მურღულია პლასტიკური ბოთლები, შინაური ცხოველების განავალი, ქაღალდები. ავტომობილები სადაც უნდა, იქ დადიან და სადაც უნდა, იქ აჩერებენ. პატრული რომ კარგი ხანია აღარ არსებობს, გავიგეთ. გაუგებარი ხალხი, რომლებიც რაღაც გაუგებარ და ვადაგასულ პროდუქტს თუ სასმელებს ყიდიან ჩვენს შვილებზე. ვინმე ამოწმებს ამ პროდუქტის ვარგისიანობას ან თუ აქვს ამ ადამიანებს სერთიფიკატი ან უფლება ასეთი პროდუქციით ვაჭრობისა?! აბსოლუტური ქაოსი! ეს არ არის თავისუფლება, ეს არის საშიში ქაოსი, რომელიც ყველას წინ დაგვხდება ავადმყოფობითა თუ ჯანმრთელობის გაუარესებით. ვინ ფიქრობს მოსახლეობაზე, ჩვენი შვილების მომავალზე? არავინ, ყველა თავის კეთილდღეობასა თუ გამდიდრებაზე ფიქრობს. არ გიშველით საზღვარგარეთ შვილების გადამალვა, ეს მათი სამშობლოცაა და ისინი ბოლოს და ბოლოს თავიანთ ქვეყანაში უნდა დაბრუნდნენ. რა დახვდებათ, რომ ჩამოვლენ? არავინ ქალაქზე არ ფიქრობს, ქვეყანაზე ხომ აღარ არის ლაპარაკი!.." - აღნიშნავს დათო გომართელი. დათო გომართელი: „არ გიშველით საზღვარგარეთ შვილების გადამალვა..."