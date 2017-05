დათო ხუჯაძე და დათო ოქიტაშვილი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ – „სახისთვის“ ვარსკვლავის გახსნა ადრეა…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dato-khujadze [1] => jgufi-sakhe [2] => dato-oqitashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130319 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dato-khujadze [1] => jgufi-sakhe [2] => dato-oqitashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130319 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5830 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dato-khujadze [1] => jgufi-sakhe [2] => dato-oqitashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dato-khujadze [1] => jgufi-sakhe [2] => dato-oqitashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130319) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5830,15667,7863) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 119984 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-04 15:42:33 [post_date_gmt] => 2017-04-04 11:42:33 [post_content] => ჯგუფ „სახეს“ წელს დაარსებიდან 20 წელი შეუსრულდა. დათო ხუჯაძის, დათო ფორჩხიძისა და გოგა ხაჩიძის ტრიომ ქართულ თანამედროვე მუსიკაში ნამდვილი გადატრიალება მოახდინა. პროდიუსერ შალვა რამიშვილთან ერთად შექმნილი ალბომი „შენ რა სექსი“ ხარ ნამდვილ აღმოჩენად იქცა იმ პერიოდის ქართულ მუსიკაში. გავიდა წლები და მათი სიმღერები ახალი თაობისთვისაც აქტუალური და საყვარელია. ჯგუფის „ვარსკვლავი“ 14 მაისს გაიხსნება, ამ თარიღისა და „ვარსკვლავის“ გახსნის აღსანიშნად, გაიმართება კონცერტი, რომელშიც ჯგუფის წევრები, დათო ხუჯაძე და დათო ფორჩხიძე და სხვადასხვა მომღერალი მიიღებს, რომლებსაც „სახის“ სხვადასხვა სიმღერა შეუსრულებიათ. სიურპრიზი ელოდება ქართველ მსმენელს - „სახის“ 20 წლის იუბილეს აღსანიშნად თბილისში ჩამოვა და კონცერტში მონაწილეობას მიიღებს ჯგუფი „Poetry’N’Motion“, რომელიც „სახესთან“ ერთად ასრულებდა სიმღერას „წვიმად გადავიქეცი“. „ფორტუნა“ ულოცავს ჯგუფის წევრებს 20 წლის იუბილეს და კიდევ ბევრი კარგი სიმღერის შექმნას უსურვებს. ნინო სურგულაძემ სოციალურ ქსელში იშვიათი ჩანაწერი გამოაქვეყნა პირადი არქივიდან. ჯგუფ „სახის" ძველი შემადგენლობა, სადაც დათო ფორჩხიძესა და გოგა ხაჩიძეს იცნობთ მხოლოდ, ნინო სურგულაძესთან ერთად ასრულებს ცნობილ სიმღერას „A Whole New World". სიმღერა სატელევიზიო პრემია „მანას" დაჯილდოვების ცერემონიაზეა გადაღებული.

[video width="720" height="540" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2016/08/13686213_1013747795409417_376279350_n.mp4"][/video] მსახიობმა ნინი ონიანმა დათო ხუჯაძის ახალი კლიპის გადაღებიდან ვიდეო და ფოტომასალა გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელში. კლიპი, როგორც შევიტყვეთ, ძალიან თამამი და სექსუალური სცენებითაა სავსე. დათოს ახალ სიმღერას „Сильная Любовь" ჰქვია. კლიპი გიორგი კიკალეიშვილმა გადაიღო. ვიდეო რუსული ბაზრისთვისაა განკუთვნილი, მაგრამ პრემიერა ქართველი მაყურებლისთვისაც იგეგმება. კლიპის შინაარსი შემდეგნაირია, დათო ხუჯაძეს სხვა გოგონა უყვარს, მაგრამ რომანი ნინი ონიანის პერსონაჟთან აქვს. ბოლოს კი მომღერალი ნამდვილ სიყვარულს ირჩევს. ნინი ონიანი: დათოს ვიცნობდი მანამდეც და შესაბამისად, თამაში არ გამჭირვებია. ისედაც არ მიჭირს თამამი სცენები. კლიპში გადაღება კიკალამ შემომთავაზა. რამდენიმე საათში დასრულდა გადაღება, გადაღებისას თავს ძალიან კომფორტულად ვგრძნობდი. ძალიან მომეწონა ეს სცენარი, ვგიჟდები ინტრიგებზე. დანარჩენი უკვე მაყურებელს დავუტოვოთ შესაფასებლად (იღიმის).

[video width="222" height="400" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2016/05/13241795_1216419318390488_553871578_n.mp4"][/video] 