დაუბანელი ხელით მოხვეული ხინკალი და ვირთხები სამზარეულოებში – რას გვაჭმევენ რესტორნებში

თბილისური რესტორანი, რომელიც შუა საუკუნეების ციხე-სიმაგრეს წარმოადგენს - "ავალონი" მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარეობს და 200 სტუმარს იტევს. "ჩვენი რესტორანი ქალაქის დამქანცველი ხმაურისგან მოშორებითაა განთავსებული. მისი ექსტერიერი და ინტერიერი განსხვავებულია, ვინაიდან, შუა საუკუნეების ტრადიციების მიხედვითაა მოწყობილი. ორსართულიანი დარბაზი 200 სტუმარს იტევს. სამზარეულო კი მრავალფერვანია - უგემრიელესი ევროპული და ქართული კერძებითა და დესერტებით", - განაცხადეს "ავალონის" მენეჯმენტში. მათივე ინფორმაციით, "ავალონის" სტუმრების განწყობის ასამაღლებლად, რესტორანში მრავალფეროვანი მუსიკალური პროგრამაც აქვთ. აქ მღერიან თამთა ცხვიტავა, თეო თევზაძე, გიორგი სუხიტაშვილი, „ავალონის" კვარტეტი... უკრავს ვიოლინო, საქსოფონი... ასევე, წარმოდგენილია ქართული ცეკვები, ჯაზისა და ბლუზის საღამოები... როგორც რესტორნის მენეჯმენტში აცხადებენ, "ავალონის" მიმართ განსაკუთრებით დიდია სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება. ბანკეტებთან დაკავშირდებით, მათი რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. „უკვე დაწყებულია ჯავშნების მიღება... ჩვენი რესტორანი მოსწონთ როგორც ინტერიერ-ექსტერიერით, ასევე გემრიელი კერძებით, სასიამოვნო გარემოთი, მრავალფეროვანი მუსიკალური პროგრამით და ძალიან მისაღები ფასებით, რომელსაც მათ ვთავაზობთ. სკოლის ბანკეტზე მოსულ სტუმრებს რესტორანი საჩუქრად დამატებით მომსახურებასაც სთავაზობს: წითელი ხალიჩა, სადღესასწაულო ტორტი, შამპანურის პირამიდა, ფოიერვერკი, დიჯეი", - აღნიშნეს "ავალონში". ცნობისთვის, რესტორანი "ავალონი" აკაკი ბაქრაძის #40-ში მდებარეობს და ღიაა ყოველდღე 12:00-დან 03:00 საათამდე. აჭარული ხაჭაპური, ჩაქაფული, ხინკალი და მწვადი გერმანულ ქალაქში - დიუსელდორფში პირველი ქართული ბარ-რესტორნი გაიხსნა, სახელწოდებით Pepella. როგორც რესტორნის ქართველი დამფუძნებლები ამბობენ, Pepella-ს გახსნამდე მათ გერმანელ მომხმარებელზე დაკვირვება აწარმოეს. "რესტორნის გახსნამდე, ქათულ კერძებს ვამზადებდით და ჩვენს გერმანელ მეგობრებს ვთავაზობდით, რომლებსაც ჩვენი კერძები ძალიან მოსწონდათ . სწორედ ამიტომ, გადავწყვიტეთ აქ რესტორანი გაგვეხსნა. შევარჩიეთ ადგილი და ყველაფერი ჩვენი ძალისხმევით გავაკეთეთ", - აღნიშნეს დამფუძნებლებმა. მათივე ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ბარ-რესტორანი დიუსელდორფში ახალი გახსნილია, მოთხოვნა უკვე მზარდია და არც სტუ მრების სიმცირეს უჩივის. "ხალხს ძალიან მოსწონს ქართული კერძები, გვყავს როგორც გერმანელი, ასევე საქართველოდან და პოსტსაბჭოთა სივრციდან ჩამოსული სტუმრებიც, მათ შორის აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან", - აცხადებენ Pepella-ში. ქართული ბარ-რესტორანი გერმანიაში მომხმარებელს ყოველდღე, ორშაბათის გარდა, მასპანძლობს. აქ შესაძლებელია ოცამდე ქართული კერძისა და სხვადასხვა სასმელის დაგემოვნება. მათ შორის: ხინკალი, მწვადი, ჩაქაფული, ფხალეულობა, სალათები, ხაჭაპური, ლობიანი და სხვა... რაც შეეხება სასმელს, რესტორანი მომხმარებლებს როგორც ქართულ, ისე იტალიური ასორტიმენტის ღვინოებს, ქართული მინერალურ წყალსა და ლიმონათებს სთავაზობს. ცნობისთვის, ქართული ბარ-რესტორნი დიუსელდორფში მარტის ბოლოს გაიხსნა. ის სამმა ქართველმა მეგობარმა: კახაბერ გაბელაიამ, რატი წაქაძემ და ელენე ყიფიანმა გახსნეს.

მადრიდის ერთ-ერთი რესტორნის მენეჯერმა უარი თქვა რუსი ქალების ჯგუფის მიღებაზე, ჯგუფში 100 ადამიანი შედიოდა. მენეჯერის თქმით, „რუსების მომსახურება რესტორნის ფორმატი არ არის", ამის შესახებ „ფეისბუქზე" ანასტასია სამოტოროვა, დაწერა, რომელიც მადრიდში ცხოვრობს. მისი თქმით, რუსულენოვანი ქალები მადრიდში პერიოდულად სხვადასხვა საკითხის განსახილველად იკრიბებიან. „ბოლოს ეს 8 მარტს მოხდა, 150-მდე ადამიანი შევიკრიბეთ. 1 აპრილისთვის კი დავჯავშნეთ ბარი რესტორანში Sagardi 1 აპრილისთვის, 100 ადამიანისთვის. გუშინ საღამოს დამირეკა რესტორნის მენეჯერმა და განმიცხადა, რომ ჯავშანი გაუქმებულია," - წერს სამოროტოვა. მისი თქმით, მიზეზად მენეჯერმა განუცხადა, რომ „წარმოშობით რუსი ხალხი მათი რესტორნის ფორმატი არ არის". სამოროტოვამ განცხადება პოლიციაში შეიტანა. „საქმე გაიხსნა, თუმცა გავაფრთხილე სამართალდამცველები, რომ სატელეფონო საუბარი ჩაწერილი არ გვქონია. რეზერვიც კი მხოლოდ სიტყვიერი იყო," - წერს სამოროტოვა და აღნიშნავს, რომ ასე დამცირებულად თავი აქამდე არ უგრძვნია. მოგვიანებით მან დაწერა, რომ დაუკავშირდა Sagardi-ს რესტორნების მფლობელი ინიაკე ვინიასპრე, ბოდიში მოუხადა მენეჯერის საქციელის გამო და განუცხადა, რომ კლუბში ეროვნების მიხედვით არ არჩევენ სტუმრებს. 