დაუსრულებელი მშენებლობები თბილისში – კომპანია “სვეტთან” პრეტენზიები აქვთ [ვიდეო]

დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე მოზარდები;

დიალეზზე მყოფი პირები;

ჯანდაცვის სფეროს მომსახურე პერსონალი;

ბავშვთა და მოხუცთა სახლების ბინადრები და პერსონალი;

ორსულები;

აივ ინფექციით დაავადებული პირები.

ზემოთჩამოთვლილ

სანოფის

ლაქსიგრიპით

ინფლუვაკით

საქართველოში შემოტანილი ფასიანი და უფასო ვაქცინები „ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის“ მიერ არის რეკომენდებული და ნებადართული.

რისკჯგუფები და გვერდითი მოვლენები

გართულების შემთხვევაში, განსაკუთრებული საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან:

ბავშვები;

65 წელს გადაცილებული ადამიანები;

ორსულები - გრიპმა, შესაძლოა, ნაყოფის განვითარებაზე საზიანოდ იმოქმედოს.

აცრა ადამიანს გრიპით ავადობისგან 100% არ იცავს, თუმცა, 60%-მდე ამცირებს ინფექციის გადადების რისკს და, თითქმის, მინიმუმამდე დაჰყავს შესაძლო გართულებები.

გრიპზე ვაქცინაცია უსაფრთხოა.

„ვაქცინა „ ლაქსიგრიპი “ აბსოლუტურად უსაფრთხოა, არ ახლავს მძიმე გვერდითი მოვლენები. ვაქცინაცია მხოლოდ მწვავე დაავადებების დროს არ არის რეკომენდებული. გრიპზე ვაქცინაციას ისევე, როგორც სხვა ნებისმიერი ტიპის ვაქცინას, შეიძლება, მოჰყვეს სუსტი გვერდითი მოვლენები - ნაჩხვლეტი ადგილის შეწითლება, შესიება ,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ხათუნა ზახაშვილი .

ვაქცინაციის გვერდითი მოვლენები აცრიდან 24 საათში შიძლება, გამოვლინდეს და გრიპისმაგვარი სიმპტომები ახასიათებდეს. გრიპისგან განსხვავებით, სიმპტომები მსუბუქია და სწრაფად ქრება.

იქედან გამომდინარე, რომ ვირუსის შტამები ყოველწლიურად ცვალებადია, გრიპის საწინააღმდეგო აცრა მხოლოდ ერთ სეზონზე მოქმედებს.

აცრისთვის საუკეთესო პერიოდი სწორედ ახლა - ნოემბრის შუა რიცხვებამდეა .

ერთ-ერთი ნიმუში:

მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი და უცხოელი ექიმები ვაქცინაციის საჭიროებაზე ერთხმად საუბრობენ, კითხვა - საჭიროა თუ არა გრიპზე აცრა და რამდენად უსაფრთხოა ვაქცინა, წელსაც აქტუალურია.

ქართველი მედიკოსები ვაქცინისადმი ფრთხილ დამოკიდებულებას საზოგადოებაში ინფორმაციის ნაკლებობას უკავშირებენ. გამოკითხულთა უმრავლესობას გართულებების შესახებ ინფორმაცია არ სმენია, მაგრამ ვაქცინაციისგან თავს იკავებს.

გრიპზე

„ექიმებმა ყოველწლიურად, წინასწარ იციან, რა ტიპის გრიპი გავრცელდება სეზონზე და შესაბამისი ვაქცინა იქმნება. ამიტომ ვარ დარწმუნებული ვაქცინის ეფექტურობაში. რაც შეეხება რისკებს, 2 წლიდან ვცრი ბავშვს და არც ერთხელ არანაირი გართულება არ მოჰყოლია,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ეკა ნანობაშვილი.

ინფორმაცია ვაქცინაზე

მსოფლიოში გრიპის წინააღმდეგ ორი ტიპის ვაქცინა გამოიყენება - დახოცილი ვაქცინები და ცოცხალი, შესუსტებული ვაქცინები. დახოცილი ვაქცინები ინექციის სახით შეჰყავთ ორგანიზმში, ხოლო შესუსტებული ვაქცინები ნაზალურად - ცხვირში შესხურებით .

ზახაშვილის

საინექციო

VAXIGRIP-ს

ვაქცინაა

