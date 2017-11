დაუთვლელი უსახლკაროები – რა ელით მიუსაფარ ადამიანებს ზამთარში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => tavshesafrebi [2] => miusafari-adamainebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190608 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => tavshesafrebi [2] => miusafari-adamainebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190608 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16375 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => tavshesafrebi [2] => miusafari-adamainebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => tavshesafrebi [2] => miusafari-adamainebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190608) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21384,21385,16375) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 190506 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-24 16:35:15 [post_date_gmt] => 2017-11-24 12:35:15 [post_content] => საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო და სარემონტო პროცესი ყოველთვის დროსთან და დიდ ხარჯებთანაა დამოკიდებული. გარდა ამისა, კერძო ბინის მშენებლობასთან დაკავშირებით გარკვეული რეგულაციებიც მოქმედებს. კერძოდ, თუ თქვენ მიწის ნაკვეთი გაქვთ, სადაც ბინის აშენება გსურთ, ეს მიწის ნაკვეთი მინიმუმ 200 კვ.მეტრის ფართობის უნდა იყოს. ასევე, საჭიროა სამშენებლო ნებართვა, ბინის მონახაზი და პროექტი. ერთ-ერთმა მოქალაქემ, „ფორტუნას“ უთხრა, რომ გასულ წელს სახლის აშენების მიზნით თბილისში, გლდანის რაიონში, ჯერ 300 კვ. მ-ის მიწის ნაკვეთი შეიძინა, ხოლო შემდეგ ამავე ნაკვეთზე სახლი ტრადიციული მეთოდით, ბეტონით ააშენა. „სახლის აშენებამდე მიწის ნაკვეთის შეძენა 15 000 აშშ დოლარი დამიჯდა. სახლი ბეტონით ავაშენე, ჩემი აზრით, ბეტონით აშენება ბლოკთან შედარებით, ცოტა ძვირია, მაგრამ იმიტომ, რომ დიდი ვადით ვაპირებ ამ სახლში ცხოვრებას და თან სამსართულიანი ბინა ავაშენე, რომელიც მინდოდა, მყარი ყოფილიყო, ვარჩიე, სამშენებლო მასალად ბეტონი გამომეყენებინა. სამივე სართული მთლიანობაში 240 კვ.მ გამოვიდა. რადგან სახლი დიდია და, შესაბამისად, კომუნიკაციებიც ცოტა მეტი იყო საჭირო, 240 კვ.მ. საცხოვრებელი სახლის თეთრი კარკასით აშენება 65 000 აშშ დოლარი დამიჯდა. კომუნიკაციები ადგილზე უკვე გაყვანილი იყო, შესაბამისად, ცალკე, ამ მხრივ, ხარჯის გაღებამ არ მომიწია,“ - გვითხრა ახალაშენებული სახლის მფლობელმა. ვინაიდან სახლი მთლიანად თავად ააშენა, როგორც მოქალაქე ამბობს, სამშენებლო გარანტიებს არავინ აძლევს, თუმცა ფიქრობს, რომ 60-70 წელი სახლს არაფერი მოუვა, რადგან, მისი თქმით, ეს ბევრმა კომპეტენტურმა არქიტექტორმა დაუდასტურა. შედარებით ახალი მეთოდით, ე.წ. „სენდვიჩ პანელებისგან“ აგებული საცხოვრებელი კონტეინერით ააშენა სახლი გიორგი დათიაშვილმა. მისი ეს, საქართველოსთვის ახალი იდეის წყარო, ინტერნეტში 5-6 წლის წინ ნანახი ლამაზი დიზაინით გაფორმებული ბინა გახდა. „დაახლოებით 8-9 წლის წინ შევიძინე 750 კვ. მ. მიწის ნაკვეთი ბორჯომსა და წაღვერს შორის სოფელში. მაშინ 1 კვ.მ. 10 აშშ დოლარად ვიყიდე, მთლიანობაში მხოლოდ მიწის ნაკვეთი 7 500 აშშ დოლარი დამიჯდა. მოგვიანებით 2 მეორადი მოხმარების კონტეინერი შევიძინე, ერთი ვაგონი დაახლოებით 21 კვ. მ-ა, მეორე - 18 კვ.მ. ორივეში მთლიანობაში 6 000 აშშ დოლარი გადავიხადე. ვაგონები ერთმანეთს კუთხოვნად ისე დავადგი, რომ ზედა კონტეინერის ქვეშ რჩებოდა 6 მეტრი ადგილი დამატებითი სივრცისთვის, სადაც ჩვენივე სახსრებით შუშის სამი კედლით კიდევ ერთი ოთახი ავაშენეთ. ჩვენი გემოვნების გარემონტება-მოპირკეთებაში მთლიანობაში 20 000 აშშ დოლარი გამოვიდა,“ - გვითხრა გიორგი დათიაშვილმა. დათიაშვილმა ე.წ. „სენდვიჩ პანელის“ ხარისხი და გამძლეობაც შეაფასა. მისი თქმით, ე.წ. „სენდვიჩ პანელი“ ისეთი მასალისგან არის გაკეთებული, რომ ყივასაც უძლებს და დიდ სიცხესაც. „ეს მოდელი წლების განმავლობაში საკუთარ მაგალითზე გამოვცადე. სიმართლე რომ გითხრათ, ეს ჯანმრთელობისთვის მთლად კარგი არ არის, მაგრამ თავად ნაგებობას დაზიანება წლების განმავლობაში არ მიუღია, შესაბამისად, მსგავსი ტიპის ვაგონ-კონტეინერები საცხოვრებლად ვარგისია,“ - თქვა გიორგი დათიაშვილმა. ბოლო პერიოდში ინტერნეტში მსგავსი, ე.წ. „სენდვიჩ პანელების“ მასალით აშენებული კოტეჯები გამოჩნდა. ეს არის ეს არის 9 კვ.მ-ის ფართობის ბინა, რომელიც, როგორც დამფუძნებლები ამბობენ, საცხოვრებლად გამოსადეგია. „ფორტუნა“ kote.ge-ის დამფუძნებელსა და ტექნიკურ დირექტორს, ლევან ტყემალაძეს, ახალი კოტეჯების დეტალებზე ესაუბრა. ასეთი, 9 კვ. მეტრის ფართობის, უკვე აშენებული კოტეჯის შეძენა მოქალაქეებს 5 000 ლარიდან შეეძლებათ. [video width="1920" height="1080" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/kote.ge_02.mp4"][/video] - ჩვენი კოტეჯების ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის ის, რომ კოტეჯი DIY ტიპისაა, რაც ასე იშიფრება - Do It Yourself, ანუ გააკეთე თავად. ეს მოიაზრებს იმას, რომ ჩვენი კოტეჯის აწყობა არ უნდა საჭიროებდეს სპეცმომზადებას ან მძიმე ტექნიკას და უნდა იყოს ძალიან მარტივი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი კოტეჯი ძალიან მცირე ფართობისაა. შესაძლებელი უნდა იყოს, რომ ადამიანმა თავისი ხელით ააწყოს კოტეჯი. ეს პროტოტიპი 9 კვ.მ-იანი კოტეჯისას ვცადეთ და გამოვიდა, ასევე უნდა ვცადოთ 12 კვ.მ-იანი კოტეჯის აწყობა. იმის შემდეგ, რაც დავრწმუნდებით, რომ კოტეჯი არ არის ძალიან მძიმე და შესაძლებელი იქნება მისი DIY ტიპის შენარჩუნება, ამ 12 კვ. მ-იანსაც გავუშვებთ წარმოებაში. სამომავლოდ, ალბათ უფრო დიდი ფართობისასაც გავაკეთებთ, მაგრამ ეს პრინციპი არ უნდა დაგვერღვეს. რაც შეეხება ფართობის სიმწირეს, ვმუშაობთ კოტეჯების ერთმანეთთან დაკავშირების პრინციპზე, რაც მოგვცემს საშუალებას, თუ დიდი ფართი გვინდა, რომ გვქონდეს, დიდი კოტეჯი კი არ გავაკეთოთ, ორი კოტეჯი დავუკავშიროთ ერთმანეთს ან დერეფნით, ან საერთოდ კედლით. ამ პრინციპით, შეიძლება 9 კვ.მ-იანი ფართობი მივუერთოთ 12 კვ.მ-იან კოტეჯს. - რა მასალას იყენებთ კოტეჯების ასაგებად? - კოტეჯის ძირითადი შემადგენლები არის ხის კარკასი, ე.წ. „სენდვიჩ პანელები“, რომლებიც მზადდება OSB (Oriented Structure Board). ეს ხის კარკასი ამ „სენდვიჩ პანელშია“ მოყოლებული გამყარების უზრუნველსაყოფად. დანარჩენი თითქმის ყველაფერი არის ჩვეულებრივ სამშენებლო ფუნქციებით, დაწყებული საკომუნიკაციო სისტემით, დამთავრებული მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრებით. გაყვანილობა, სანტექნიკა, გადახურვა, იატაკის მოპირკეთება, ავეჯის დეტალები, ტიხრები, ანტრესოლი - ყველაფერი ფუნქციური და ტრადიციულია. - კოტეჯი ხანგრძლივი პერიოდით საცხოვრებლად გამოყენებადია? - ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენი „სენდვიჩ პანელები“. ეს მოდელი ცნობილია იმით, რომ ძალიან მყარია და კარგი მონაცემები აქვს თბო- და ბგერითი იზოლაციის მიმართულებით. ძირითადად, ვიყენებთ 70 მმ-იანი სისქის „სენდვიჩს“, ესეც იმ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია 30 კვ.მ-ის ფართობის მქონე კოტეჯებზე. ჩვენი „სენდვიჩ პანელები“ შედარებით თხელია, თუმცა ის ფაქტი, რომ კოტეჯები ძალიან პატარაა, ამას აბალანსებს. აღნიშნული „სენდვიჩ პანელები“ სრულიად საკმარისია როგორც ზამთრის, ასევე ზაფხულის კლიმატური პირობებისთვის. ეს კოტეჯები ნებისმიერი სახის გათბობა-გაგრილებას ექვემდებარება, შესაძლებელია როგორც ცენტრალური, ასევე ლოკალური გათბობის სისტემის მონტაჟი. ის მასალები, რომლებსაც კოტეჯების ასაშენებლად ვიყენებთ, სერტიფიკატების მიხედვით, არააალებადია და ამ მიზნით დამუშავებულია. OSB-ც და EPS-იც არ იწვის, ხანძრის შემთხვევაში, უბრალოდ დნება და ეს მასალები ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. - კომუნიკაციებთან მიმართებით რამდენად მოხერხებულია კოტეჯი? - ყველა საკომუნიკაცია სისტემა: კანალიზაცია, წყალი, გაზი, ინტერნეტი ჩვეულებრივ უერთდება კოტეჯს, თუ კოტეჯს ვდგამთ მიწის ნაკვეთზე, სადაც კომუნიკაციები არსებობს, აბსოლუტურად ჩვეულებრივად მიერთებადია კოტეჯი ამ სისტემებზე, მაგრამ არსებობს ე.წ. ავტონომიური საკომუნიკაცია სისტემები, მაგალითად, მზისა და ქარის ელემენტები, ან ბიონარჩენგადამამუშავებელი სისტემები, რომლებიც გვაძლევს საშუალებას, ამ კომუნიკაციებზე დამოკიდებული, ეს ყველაფერი მომხმარებლისთვის ასევე გვექნება შეთავაზებული. ჩვენს პლატფორმაზე განთავსდება მზის ენერგიაც, ბიონარჩენგადამამუშავებელი სისტემებიც და ყველა სხვა საჭირო მოწყობილობები. - ვინაიდან კოტეჯი სულ რაღაც 9 კვ.მ-ის ფართობისაა, მასზე მეორე კოტეჯის დაშენება რამდენად შესაძლებელია? - ამ ეტაპზე, კონსტრუქცია დაშენების საშუალებას არ გვაძლევს, მაგრამ არ არის გამორიცხული, მომავალში შევიმუშავოთ ისეთი მოდელები, რომ ასეთი ვარიანტიც იყოს შესაძლებელი. - რა ღირს უკვე აშენებული კოტეჯი? - საბაზო მოდელის ღირებულება 5 000 ლარია. ამ საბაზო მოდელის დაკომპლექტებაში შედის კოტეჯის 7 სეგმენტი: 4 კედელი, 2 სახურავი და იატაკი, 1 კარი, 1 ფანჯარა, 4 ფეხი, რაზეც კოტეჯი იდგმება და საძირკვლის პრობლემას ხსნის. რაც შეეხება საექსპლუატაციო ვადას, ჩვენს კოტეჯებს 5-დან 10-წლამდე გარანტია აქვს. თათია კაკიაშვილი

წესი #1 - იმ შემთხვევაში, თუ პლასტიკური ბარათით ვიხდით, ბარათი ტერმინალს არა კონსულტანტმა ან სხვა თანამშრომელმა, არამედ თავად უნდა დავადოთ ან ყურადღება უნდა მივაქციოთ, ბარათის CVV კოდი დაფარული იყოს, რათა უცხო პირმა არ დაიმახსოვროს და არ მოხდეს მისი არაკეთილსინდისიერი მიზნებისთვის გამოყენება.

წესი #2 - იმ შემთხვევაში, თუ ბარათის ინფორმაცია „ვერ დავიცავით“, უნდა დავაზღვიოთ პლასტიკური ბარათი, რადგან არაკეთილსინდისიერად მისი გამოყენების შემთხვევაში არ დავზარალდეთ და ბანკმა ზიანის ანაზღაურება შეძლოს.

ბანკები მომხმარებლებს ბარათის დაზღვევის სერვისს სთავაზობენ.

„უპირველეს ყოვლისა, ბარათს აქვს CVC კოდი და ვებგვერდების უმეტესობა ამ კოდის მითითების გარეშე ტრანზაქციას არ ასრულებს. “საქართველოს ბანკს” აქვს დამატებით მომსახურება - 3D დაცვა, რომლის ჩართვაც უფასოა და ბარათის ონლაინ ტრანზაქციის განხორციელება შეუძლებელი ხდება SMS და/ან დიჯიპასით გენერირებული კოდის გარეშე. საქართველოს ბანკს ასევე აქვს ბარათის არაავტორიზებული მოხმარებისგან დაცვის მომსახურება, რაც წელიწადში სულ 4 ლარიდან 50 ლარამდე ღირს იმისდა მიხედვით, თუ რა მოცულობის პაკეტს შეარჩევს მომხმარებელი,” - განაცხადეს „საქართველოს ბანკში“.

პირადი მონაცემები, ინტერნეტი და უსაფრთხოება

შეინახეთ პაროლები და PIN კოდი უსაფრთხო ადგილას – ნუ შეინახავთ საბანკო ბარათსა და PIN კოდს ერთსა და იმავე ადგილას. თუ ვინმე ინფორმაციას მოგთხოვთ, არ გაანდოთ პირადი მონაცემები უცნობ პირებს.

დაიცავით თქვენი კომპიუტერის უსაფრთხოება – ისარგებლეთ ანტივირუსებით. ყურადღება გამოიჩინეთ WIFI სისტემების მიმართ და ნუ ისარგებლებთ ყველა მათგანით. ასევე, სიფრთხილე გმართებთ, თუკი ინტერნეტკაფის კომპიუტერით სარგებლობთ.

არ გაანდოთ ინტერნეტბანკის მონაცემენები მესამე პირს – ნუ ეტყვით სხვას თქვენი ინტერნეტბანკის მომხმარებლის სახელს, პაროლსა და კოდს. აღნიშნული ინფორმაცია უსაფრთხოდ შეინახეთ.

ნუ ენდობით მეილებში არსებულ ბმულებს - არასოდეს გადახვიდეთ ინტერნეტ ბანკის ვებგვერდზე მეილებში არსებული ბმულებიდან . ყოველთვის აკრიფეთ ინტერნეტ ბანკის მისამართი ვებ ბრაუზერში .

იმ შემთხვევაში, თუ მოხდა თქვენი მონაცემების არალეგალურად გამოყენება, დაუყოვნებილ უნდა მიმართოთ სამართალდამცავ უწყებებს.

გუშინდელი მასშტაბური ანტიტერორისტული ოპერაციის შემდეგ საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ საქმე გვაქვს საერთაშორისო ტერორიზმთან. შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ საერთაშორისო ტერორიზმი ჩვენს ქვეყანაში და რეგიონში გააქტიურდა?

როგორ მოხდა, რომ თბილისში, ერთ კონკრეტულ ბინაში, ყოფილიყო ისეთი რაოდენობის იარაღი, რომ 20 საათის განმავლობაში ინტენსიურ სროლას ეჭვმიტანილები ასე მომზადებულად შეხვდნენ? რამდენად სწორი იყო ამ სპეცოპერაციის დაგეგმვა ისეთ კორპუსში, სადაც ამდენი ადამიანი ცხოვრობდა?

არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ რუსეთი უჭერდა მხარს ჩრდილოკავკასიელს ბოევიკებს.

ეს ბოევიკები იყვნენ ან ჩრდილოეთ კავკასიასთან, ან რუსეთთან დაკავშირებულები, ან ე.წ. „ისლამურ სახელმწიფოსთან“.

გლობალიზაციის პირობებში მსოფლიო მასშტაბით რომ განვიხილოთ, თუ გავითვალისწინებთ მიგრაციის კუთხით დღევანდელ მდგომარეობას, რამდენად შესაძლებელია, ტერორიზმი სრულად აღმოიფხვრას ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა საფრანგეთი და აშშ? ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით რომ ვიმსჯელოთ, როგორ შეიძლება დაიცვას საქართველომ და მსგავსი მასშტაბის ქვეყნებმა თავი?

ინტერნეტით განხორციელებული არალეგალურითავის დასაზღვევად, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ,მომსახურება ფასიანია, თუმცა შედეგად თქვენ იღებთ დაცულბანკომატიდან, უსაფრთხო შოპინგს ინტერნეტში დადაცული ხართ. შედეგად, ბანკი არალეგალურად ჩატარებული ოპერაციისას მიყენებულ ზიანს, წინასწარ შერჩეული პაკეტისა და ლიმიტის მიხედვით, ანაზღაურებს. როგორც „ფორტუნას“განუცხადეს, პლასტიკური ბარათი გადახდის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო მეთოდია. ბარათის უსაფრთხოების კიდევ უფრო მეტი დაცვისთვის, არაერთი დამატებითი საშუალება და მეთოდი არსებობს, მათ შორის ონლაინ გადახდის შემთხვევაშიც.ინტერნეტში ნებისმიერი მოქმედება, იქნება ეს ვებგვერდზე ვიზიტი, ნივთისა თუ მომსახურების ყიდვა თუ უბრალოდ რეგისტრაცია, ტოვებს გარკვეულ ინფორმაციას. ინტერნეტ შესყიდვებისას რეკომენდირებულია სანდოსარგებლობა და რთული სიმბოლოებისშემდგარი პაროლის გამოყენება.რომ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, ვებ-გვერდის, რომლითაც საგნისა თუ მომსახურების ყიდვას ვგეგმავთ, მისამართის ველის დასაწყისში სიმბოლოებს - https სწორედ ამდა სრულად უნდა ეწეროს. სხვა ყველა შემთხვევაში ვებგვერდი არ არის დაცული ჰაკერული თავდასხმებისგან. შესაბამისად, არც ჩვენ უსიამოვნო შემთხვევებისგან. როგორც შსს-ში „ფორტუნას“ უთხრეს, გამოძიების დაწყება და შესაძლო დანაშაულის კვალიფიკაცია მოქალაქის განცხადებასა და მის შინაარსზეა დამოკიდებული.[post_title] => პლასტიკური ბარათით თაღლითობის ახალი მეთოდი - როგორ დავიცვათ საკუთარი ფული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => plastikuri-baratit-taghlitobis-akhali-metodi-rogor-davicvat-sakutari-fuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-24 13:50:00 [post_modified_gmt] => 2017-11-24 09:50:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=190300 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 190032 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-23 15:11:01 [post_date_gmt] => 2017-11-23 11:11:01 [post_content] => თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე, 20-საათიან ანტიტერორისტულ ოპერაციას „ფორტუნასთან“ ექსპერტი უსაფრთოხების საკითხებში, ნიკა ჩიტაძე, აფასებს. ჩიტაძის თქმით, არსებობს იმის ალბათობაც, რომ ეჭვმიტანილები რუსეთთან კავშირში იყვნენ. ჩიტაძე ხაზს უსვამს ჩვენი ქვეყნის გეოპოლიტიკურ მდგომარეობას და ამბობს, რომ საქართველო საერთაშორისო ტერორიზმის კუთხით, საფრთხის ქვეშაა.საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე, მას, ერთი მხრივ, ესაზღვრება ჩრდილოეთ კავკასია, სადაც ტერორისტების მნიშვნელოვანი კონცენტრაცია შეინიშნება და, მეორე მხრივ, საქართველო მდებარეობს უშუალოდ ახლო აღმოსავლეთის სიახლოვეს იმ ქვეყნებთან, სადაც ბოლო წლების განმავლობაში ე.წ. „ისლამური სახელმწიფოს“ გააქტიურება შეინიშნება. ვგულისხმობ ერაყსა და სირიას. ამ ქვეყნებთან საქართველოს გამოყოფს მხოლოდ და მხოლოდ თურქეთი. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ, როდესაც საერთაშორისო ტერორიზმზე ვსაუბრობთ, უნდა შევეხოთ იმ დიდ საფრთხეებსაც, რომელსაც ე.წ. „ისლამური სახელმწიფო“ წარმოადგენს. 2014 წლის მონაცემებით, აღნიშნულ ე.წ. „ისლამური სახელმწიფოს“ წევრებში მოიაზრებოდა 20-დან 31 ათასამდე ტერორისტი, მათ შორის ბევრი ჩრდილოეთ კავკასიელი. ბუნებრივია, აქედან გამომდინარე, ბევრს სჭრიდება საქართველოს ტერიტორია იმისთვის, რომ გადაკვეთონ ჩრდილოეთ კავკასია. ბევრი კითხვა არსებობს, იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ გადალახეს ტერორისტებმა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი, სად მიიღეს მათ იარაღი. ჩვენ ვიცით, რომ ისინი შეიარაღებული იყვნენ ავტომატებით, ყუმბარ-სატყორცნებით და 22 საათის განმავლობაში ქართველ სამართალდამცავებს წინააღმდეგობას უწევდნენ. ამიტომ არსებობს ბევრი კითხვა, თუნდაც იარაღთან დაკავშირებით - სად აპირებდნენ ტერორისტები შემდგომში იარაღის გამოყენებას. როდესაც ჩვენ საერთაშორისო ტერორიზმზე ვსაუბრობთ, ცხადია, რომ ე.წ. „ისლამური სახელმწიფო“ არის საფრთხე. მსოფლიოში 44 ტერორისტული ორგანიზაცია აღირიცხება. ასევე, არ უნდა დაგვავიწყდეს ტერორიზმის ისეთი მნიშვნელოვანი ფორმის შესახებ, როგორიცაა სახელმწიფო ტერორიზმი, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს. ამ შემთხვევაში, არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ რუსეთი უჭერდა მხარს ჩრდილოკავკასიელს ბოევიკებს.ვიცით, რომ რუსეთიც, თავისი პოლიტიკური მიზნების განსახორციელებლად, ხშირად იყენებს ჩრდილოეთ კავკასიელ ბოევიკებს, ამიტომაც ეს ბოევიკები იყვნენ ან ჩრდილოეთ კავკასიასთან, ან რუსეთთან დაკავშირებულები, ან ე.წ. „ისლამურ სახელმწიფოსთან“. რაც შეეხება სხვადასხვა პოლიტიკურ შეფასებას, პირადად მე, როგორც საქართველოს რიგითმა მოქალაქემ, მინდა, ჩემი პატივისცემა გამოვხატო იმ სპეცრაზმელების მიმართ, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად იცავდნენ საქართველოს მოქალაქეთა უსაფრთხოებას და, რა თქმა უნდა, მინდა, მწუხარება გამოვხატო დაღუპული სპეცრაზმელის მიმართ. გამოძიება ყველაფერს დაადგენს, რა მოხდა, ვისთან არიან კავშირში ეს ბოევიკები იმიტომ, რომ ერთ-ერთი მათგანი დაკავებულია, სამი - ლიკვიდირებული. საუბარი იმაზე, რომ ოპერაციაში ახმედ ჩატაევი მონაწილეობდა, ამის იდენტიფიცირება შესაძლებელია, ვინაიდან ვიცით, რომ მას ჩაუტარდა ფეხის ამპუტაცია. როდესაც გვამების ამოცნობა მოხდება, ბუნებრივია, ეს საკითხიც დადგინდება. რაც შეეხება ტექნიკურ დეტალებს, რთულია, ამაზე ისაუბრო, როდესაც შემთხვევის ადგილზე არ იყავი, თუმცა მაინც გარკვეული კითხვები არსებობს. თუ დადგინდება, რომ ეს ადამიანები ტერორისტები იყვნენ, იყო თუ არა შესაძლებელი მათი მანამდე აყვანა სპეცოპერაციის ჩატარების გარეშე, თუმცა გამოძიება ყველაფერს შესაბამის პასუხს გასცემს. რა თქმა უნდა, გუშინდელ მოვლენას, მომავალში აღნიშნული ფაქტის პრევენციის მიზნით, შესაბამისი ანალიზი და დასკვნების გაკეთება სჭირდება.რაც შეეხება ტერორიზმს და საერთაშორისო დანაშაულს, აღნიშნული გლობალური კუთხით რომ გავაანალიზოთ, რა თქმა უნდა, საფრთხე არსებობს, იქიდან გამომდინარე, რომ ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში მოსახლეობის 15% ცხოვრობს, მაგრამ ისინი აწარმოებენ მსოფლიოს შიდა პროდუქტის 60%-ზე მეტს. ამიტომაც მოსახლეობის 85% ცხოვრობს გლობალური სამხრეთის ქვეყნებში, სადაც ცხოვრების დონე გაცილებით დაბალია. ამასთან, დემოგრაფიულ ვითარებას თუ გადავხედავთ, 80 მილიონი ადამიანით იზრდება ყოველწლიურად მსოფლიო მოსახლეობა და ეს მაჩვენებელი, ძირითადად, მოდის გლობალური სამხრეთი ქვეყნებზე, ბუნებრივია, ბევრი ადამიანი, რომელიც შეჭირვებაში იმყოფება, აწყდება გლობალურ ჩრდილოეთს, ამიტომაც ტერორისტულ ორგანიზაციაში ისეთი ადამიანის დაქირავება, ვისაც ფინანსურად უჭირს, გაცილებით ადვილია.

თათია კაკიაშვილი

არ არის გამორიცხული, რომ ჩრდილოკავკასიელ ბოევიკებს რუსეთი უჭერდა მხარს - ნიკა ჩიტაძე [video width="1920" height="1080" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/kote.ge_02.mp4"][/video] - ჩვენი კოტეჯების ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის ის, რომ კოტეჯი DIY ტიპისაა, რაც ასე იშიფრება - Do It Yourself, ანუ გააკეთე თავად. ეს მოიაზრებს იმას, რომ ჩვენი კოტეჯის აწყობა არ უნდა საჭიროებდეს სპეცმომზადებას ან მძიმე ტექნიკას და უნდა იყოს ძალიან მარტივი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი კოტეჯი ძალიან მცირე ფართობისაა. შესაძლებელი უნდა იყოს, რომ ადამიანმა თავისი ხელით ააწყოს კოტეჯი. ეს პროტოტიპი 9 კვ.მ-იანი კოტეჯისას ვცადეთ და გამოვიდა, ასევე უნდა ვცადოთ 12 კვ.მ-იანი კოტეჯის აწყობა. იმის შემდეგ, რაც დავრწმუნდებით, რომ კოტეჯი არ არის ძალიან მძიმე და შესაძლებელი იქნება მისი DIY ტიპის შენარჩუნება, ამ 12 კვ. მ-იანსაც გავუშვებთ წარმოებაში. სამომავლოდ, ალბათ უფრო დიდი ფართობისასაც გავაკეთებთ, მაგრამ ეს პრინციპი არ უნდა დაგვერღვეს. რაც შეეხება ფართობის სიმწირეს, ვმუშაობთ კოტეჯების ერთმანეთთან დაკავშირების პრინციპზე, რაც მოგვცემს საშუალებას, თუ დიდი ფართი გვინდა, რომ გვქონდეს, დიდი კოტეჯი კი არ გავაკეთოთ, ორი კოტეჯი დავუკავშიროთ ერთმანეთს ან დერეფნით, ან საერთოდ კედლით. ამ პრინციპით, შეიძლება 9 კვ.მ-იანი ფართობი მივუერთოთ 12 კვ.მ-იან კოტეჯს.- კოტეჯის ძირითადი შემადგენლები არის ხის კარკასი, ე.წ. „სენდვიჩ პანელები“, რომლებიც მზადდება OSB (Oriented Structure Board). ეს ხის კარკასი ამ „სენდვიჩ პანელშია“ მოყოლებული გამყარების უზრუნველსაყოფად. დანარჩენი თითქმის ყველაფერი არის ჩვეულებრივ სამშენებლო ფუნქციებით, დაწყებული საკომუნიკაციო სისტემით, დამთავრებული მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრებით. გაყვანილობა, სანტექნიკა, გადახურვა, იატაკის მოპირკეთება, ავეჯის დეტალები, ტიხრები, ანტრესოლი - ყველაფერი ფუნქციური და ტრადიციულია. -- ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენი „სენდვიჩ პანელები“. ეს მოდელი ცნობილია იმით, რომ ძალიან მყარია და კარგი მონაცემები აქვს თბო- და ბგერითი იზოლაციის მიმართულებით. ძირითადად, ვიყენებთ 70 მმ-იანი სისქის „სენდვიჩს“, ესეც იმ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია 30 კვ.მ-ის ფართობის მქონე კოტეჯებზე. ჩვენი „სენდვიჩ პანელები“ შედარებით თხელია, თუმცა ის ფაქტი, რომ კოტეჯები ძალიან პატარაა, ამას აბალანსებს. აღნიშნული „სენდვიჩ პანელები“ სრულიად საკმარისია როგორც ზამთრის, ასევე ზაფხულის კლიმატური პირობებისთვის. ეს კოტეჯები ნებისმიერი სახის გათბობა-გაგრილებას ექვემდებარება, შესაძლებელია როგორც ცენტრალური, ასევე ლოკალური გათბობის სისტემის მონტაჟი. ის მასალები, რომლებსაც კოტეჯების ასაშენებლად ვიყენებთ, სერტიფიკატების მიხედვით, არააალებადია და ამ მიზნით დამუშავებულია. OSB-ც და EPS-იც არ იწვის, ხანძრის შემთხვევაში, უბრალოდ დნება და ეს მასალები ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. -- ყველა საკომუნიკაცია სისტემა: კანალიზაცია, წყალი, გაზი, ინტერნეტი ჩვეულებრივ უერთდება კოტეჯს, თუ კოტეჯს ვდგამთ მიწის ნაკვეთზე, სადაც კომუნიკაციები არსებობს, აბსოლუტურად ჩვეულებრივად მიერთებადია კოტეჯი ამ სისტემებზე, მაგრამ არსებობს ე.წ. ავტონომიური საკომუნიკაცია სისტემები, მაგალითად, მზისა და ქარის ელემენტები, ან ბიონარჩენგადამამუშავებელი სისტემები, რომლებიც გვაძლევს საშუალებას, ამ კომუნიკაციებზე დამოკიდებული, ეს ყველაფერი მომხმარებლისთვის ასევე გვექნება შეთავაზებული. ჩვენს პლატფორმაზე განთავსდება მზის ენერგიაც, ბიონარჩენგადამამუშავებელი სისტემებიც და ყველა სხვა საჭირო მოწყობილობები. -- ამ ეტაპზე, კონსტრუქცია დაშენების საშუალებას არ გვაძლევს, მაგრამ არ არის გამორიცხული, მომავალში შევიმუშავოთ ისეთი მოდელები, რომ ასეთი ვარიანტიც იყოს შესაძლებელი. -- საბაზო მოდელის ღირებულება 5 000 ლარია. ამ საბაზო მოდელის დაკომპლექტებაში შედის კოტეჯის 7 სეგმენტი: 4 კედელი, 2 სახურავი და იატაკი, 1 კარი, 1 ფანჯარა, 4 ფეხი, რაზეც კოტეჯი იდგმება და საძირკვლის პრობლემას ხსნის. რაც შეეხება საექსპლუატაციო ვადას, ჩვენს კოტეჯებს 5-დან 10-წლამდე გარანტია აქვს. თათია კაკიაშვილი

როგორ ავიშენოთ სახლი იაფად [ფოტო, ვიდეო]