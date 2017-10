დავით ბაქრაძე ეგზიტპოლის შედეგებს აფასებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-baqradze [1] => evropuli-saqartvelo [2] => egzitpolis-shedegebi [3] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178677 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-baqradze [1] => evropuli-saqartvelo [2] => egzitpolis-shedegebi [3] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178677 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2859 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-baqradze [1] => evropuli-saqartvelo [2] => egzitpolis-shedegebi [3] => archevnebi-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-baqradze [1] => evropuli-saqartvelo [2] => egzitpolis-shedegebi [3] => archevnebi-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178677) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20173,2859,15482,12228) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178631 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-21 23:56:01 [post_date_gmt] => 2017-10-21 19:56:01 [post_content] => ტელეკომპანია "იმედი" ეგზიტპოლების შედეგებს აქვეყნებს. მათი ინფორმაციით, "ქართული ოცნების" კანდიდატს, კახა კალაძეს, ამომრჩეველთა 53%-მა მისცა ხმა. დამოუკიდებელი კანდაიდატი ალეკო ელისაშვილი და "ნაციონალური მოძრაობის" კანდიდატი, ზაალ უდუმაშვილი 14%-ით მეორე ადგილზე არიან. მერობის დანარჩენი კანდიდატის შედეგები, კი ამ ეგზიტპოლის მიხედვით, ასე გამოიყურება: "ლეიბორისტების" მერობის კანდიდატი, გიორგი გუგავა - 2% "ევროპული საქართველოს" კანდიდატი ელენე ხოშტარია- 5% "ერთობა-ახალი საქართველოს" კანდიდატი, გიორგი ვაშაძე -3% "პატრიოტთა ალიანსის" კანდიდატი ირმა ინაშვილი -4% "დემოკრატიული მოძრაობა - თავისუფალი საქართველო" კახა კუკავა - 3% "იმედის" ეგზიტპოლი სოციოლოგიური კვლევების კომპანია Gorbi–მ ჩაატარა. [post_title] => "იმედის" ეგზიტპოლით, კალაძემ 53% მიიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => imedis-egzitpolit-kaladzem-53-miigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 23:56:01 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 19:56:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178631 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 178704 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 23:47:49 [post_date_gmt] => 2017-10-21 19:47:49 [post_content] => "ქალაქ რუსთავში არის დაძაბული ვითარება, რამდენიმე უბანში გამორთეს შუქი და ბიულეტინების დათვლა მიმდინარეობს სანთლის შუქზე," - ეს განცხადება, „ევროპული საქართველოს“ ერთ-ერთმა ლიდერმა, ირმა ნადირაშვილმა, რამდენიმე წუთის წინ საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მისი თქმით, განსაკუთრებული ზეწოლა მიმდინარეობს იმ უბნებზე, სადაც ლიდერობენ „ევროპული საქართველო“ და მათი კანდიდატები. „მეათე სკოლაში, 35-ე უბანზე, სადაც ლიდერობს "ევროპული საქართველოს"კანდიდატი, გიორგი კიკოლაშვილი, გამორთულია შუქი, გარეთ არის მობილიზება სპორტსმენების. სწორედ იმ ადამიანების, რომლებიც დღის განმავლობაში ცდილობდნენ პროცესების ქუჩებიდან გაკონტროლებას. ხელისუფლება ცდილობს, ჩვენს კანდიდატს წაართვას გამარჯვება სწორედ ამ უბანზე," - განაცხადა ირმა ნადირაშვილმა. „ევროპული საქართველო“ მოუწოდებს ხელისუფლებას, შეწყვიტოს გაყალბების მცდელობა და ზეწოლა. ირმა ნადირაშვილმა დამკვირვებლებს და მედიასაშუალებებსაც მიმართა, რათა მოხდეს მიმდინარე პროცესების გაშუქება. [post_title] => რუსთავში ბიულეტინების დათვლა სანთლის შუქზე მიმდინარეობს - ირმა ნადირაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavshi-biuletinebis-datvla-santlis-shuqze-mimdinareobs-irma-nadirashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 23:48:52 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 19:48:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178704 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178684 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 21:12:00 [post_date_gmt] => 2017-10-21 17:12:00 [post_content] => "სავარაუდოდ, 10%-იანი გაყალბება იყო",-ამის შესახებ თბილისის მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ალეკო ელისაშვილმა განაცხადა. მისი განცხადებით, ეს ეგზიტპოლებიც კი ადასტურებს, რომ მეორე ტურის ალბათობა მაღალია. "უბნების დახურვამდეც ვთქვი, რომ "ქართული ოცნება" აპირებდა გამოეცხადებინა 54-დან 58%-მდე და მე ეს ინფორმაცია მქონდა ქართული ოცნების შტაბიდან, სარწუნო წყაროზე დაყრდნობით, ეს ციფრები ძლიან დამეთხვა ერთმანეთს, შესაბამისად, ეს მიღვივებს ეჭვებს, რომ მონაცემები ხმის დათვლის პროცესში შეიცვლება",-განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. [post_title] => "ოცნების" შტაბიდან მქონდა ინფორმაცია, რომ 54-დან 58%-მდე აპირებდნენ გამოცხადებას - ალეკო ელისაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ocnebis-shtabidan-mqonda-informacia-rom-54-dan-58-mde-apirebdnen-gamockhadebas-aleko-elisashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 21:12:00 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 17:12:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178684 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 178631 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-21 23:56:01 [post_date_gmt] => 2017-10-21 19:56:01 [post_content] => ტელეკომპანია "იმედი" ეგზიტპოლების შედეგებს აქვეყნებს. მათი ინფორმაციით, "ქართული ოცნების" კანდიდატს, კახა კალაძეს, ამომრჩეველთა 53%-მა მისცა ხმა. დამოუკიდებელი კანდაიდატი ალეკო ელისაშვილი და "ნაციონალური მოძრაობის" კანდიდატი, ზაალ უდუმაშვილი 14%-ით მეორე ადგილზე არიან. მერობის დანარჩენი კანდიდატის შედეგები, კი ამ ეგზიტპოლის მიხედვით, ასე გამოიყურება: "ლეიბორისტების" მერობის კანდიდატი, გიორგი გუგავა - 2% "ევროპული საქართველოს" კანდიდატი ელენე ხოშტარია- 5% "ერთობა-ახალი საქართველოს" კანდიდატი, გიორგი ვაშაძე -3% "პატრიოტთა ალიანსის" კანდიდატი ირმა ინაშვილი -4% "დემოკრატიული მოძრაობა - თავისუფალი საქართველო" კახა კუკავა - 3% "იმედის" ეგზიტპოლი სოციოლოგიური კვლევების კომპანია Gorbi–მ ჩაატარა. [post_title] => "იმედის" ეგზიტპოლით, კალაძემ 53% მიიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => imedis-egzitpolit-kaladzem-53-miigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 23:56:01 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 19:56:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178631 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 149 [max_num_pages] => 50 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 234e81a72752cdd1f2e228ca4d0e4518 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )