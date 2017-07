დავით ბერიაშვილის ქუჩაზე ხანძარია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142847 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142847 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142847) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1780,8838) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141625 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-27 16:00:35 [post_date_gmt] => 2017-06-27 12:00:35 [post_content] => შატილთან, საზოგადოებრივი მაუწყებლის კუთვნილ ავტომანქანა „ნივას“ ცეცხლი გაუჩნდა. ხანძრის გამო, ავტომობილი აფეთქდა და დაიწვა. საზოგადოებრივის გადამღები ჯგუფი შემთხვევის შედეგად არ დაშავებულა. მძღოლმა დროულად მოხდინა რეაგირება და ჟურნალისტსა და ოპერატორს ავტომანქანის სალონი დაატოვებინა. ინფორმაციას და ფოტოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. "რუსთავი ინფოს" ინფორმაციით, ცეცხლი თავდაპირველად სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენს გაუჩნდა, მოგვიანებით კი ბალახზე გავრცელდა. თვითმხილველების თქმით, ცეცხლი ქუჩის მხრიდან გაჩნდა და შემდეგ უკვე რამდენიმე ჰექტარს მოედო. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე მობილიზებულია ხანძარსაწინააღმდეგო ბრიგადები და მიმდინარეობს ცეცხლის ლოკალიზება. რუსთავში ხანძარია - ცეცხლი რამდენიმე ჰექტარზეა მოდებული საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, გუშინ, ღამის განმავლობაში გამოძახებების რაოდენობა გაიზარდა. წუხელ ძლიერი წვიმის გამო საქართველოს მასშტაბით 437, ხოლო თბილისში 401 გამოძახება დაფიქსირდა. გამოძახებები ძირითადად შეეხებოდა ეზოებისა და სადარბაზოების დატბორვის შემთხვევებს. მათივე ინფორმაციით, დაშავებულის ან დაღუპულის შესახებ შეტყობინება არ დაფიქსირებულა. "წუხელ ძლიერი წვიმის გამო საქართველოს მასშტაბით 437 გამოძახებება დაფიქსირდა. რაც შეეხება თბილისს, 401 გამოძახება დაფიქსირდა. ვმუშაობდით საგანგებო რეჟიმში. აბსოლუტურად ყველა დაფიქსირებულ შეტყობინებაზე მოხდა რეაგირება სამაშველო ჯგუფების მიერ. ძირითადად გამოძახებები წყლის ამოტუმბვით სამუშაოებს შეეხებოდა. იყო ეზოების, სადარბაზოების დატბორვის შემთხვევები. რეგიონებში იყო სახლების დატბორვის ფაქტები", - განაცხადეს შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში.

წუხელ ძლიერი წვიმის გამო საგანგებო სამსახურში საქართველოს მასშტაბით 437 გამოძახება დაფიქსირდა 