დავით ნარმანია: „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრები საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მიზანმიმართულად ავრცელებენ ცრუ ინფორმაციას

არარეგისტრირებული ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი ნივთმტკიცებად ამოიღო. შემთხვევის ადგილიდან სამართალდამცველებმა ასევე ამოიღეს გასროლილი მასრები და ნოდარ შ.-ს შვილის, მიხეილ შ.ს- კუთვნილი ავტომანქანა, რომელსაც ძარაზე აღენიშნებოდა ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის შედეგად მიყენებული დაზიანების სამი კვალი. საგამოძიებო მოქმედებების დროს გამოკითხულმა პირებმა პოლიციას განუცხადეს, რომ ნოდარ შ.-ს შვილთან - 1993 წელს დაბადებულ მიხეილ შ.-სთან ურთიერთშელაპარაკება მოუხდა, რა დროსაც მან საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ეზოსა და ქუჩაში რამდენიმე გასროლა განახორციელა. ხოლო ის ფაქტი, რომ მიხეილ შ. მამამისის მიერ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის შედეგად ფეხის არეში დაიჭრა, პოლიციას გამოკითხულმა პირებმა დაუმალეს. აღნიშნულის შესახებ დუმდა თავად დაჭრილიც, გარეგნულად კი მას დაზიანება არ აღენიშნებოდა. ეზოში და მიმდებარე ტერიტორიაზე სისხლის კვალი ასევე არ დაფიქსირდა. როგორც მიხეილ შ.-ს მეუღლემ, 1997 წელს დაბადებულმა მარიამ ტ.-მ მოგვიანებით პოლიციისთვის მიცემულ ჩვენებაში განაცხადა, დაჭრის ფაქტი მან თავდაპირველად პოლიციას მეუღლის კატეგორიული მოთხოვნით დაუმალა. თუმცა, მიუხედავად მიხეილ შ.-ს გაფრთხილებისა, როდესაც მან შენიშნა, რომ მისი მეუღლე შეუძლოდ გახდა, პოლიციას სიმართლე გაუმხილა და დახმარება ითხოვა. აღნიშნულის შემდეგ, სამართლდამცველებმა, ოპერატიული რეგირებისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მიზნით, მიხეილ შ. დაუყოვნებლივ ჩასვეს ავტომანქანაში და უახლოეს საავადმყოფოში მიიყვანეს. მიუხედავად ჩატარებული სამედიცინო ღონისძიებებისა, მიხეილ შ. საავადმყოფოში მიყვანიდან, დაახლოებით, ერთ საათში გარდაიცვალა. მიხეილ შ.-ს გარდაცვალების უშუალო მიზეზის დასადგენად დანიშნულია სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა. გამოძიება ოჯახური კონფლიქტის ნიადაგზე ჩადენილი განზრახ მკვლელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვის ფაქტებზე, საქართველოს სსკ-ის 236-ე მუხლის მე-2 ნაწილით და 11-108-ე მუხლებით მიმდინარეობს”, - ნათქვამია შსს-ს განცხადებაში. [post_title] => იგეგმება თუ არა ფალოსის ფორმის ნახევარკუნძულის გაკეთება თბილისის ზღვაზე - ნარმანიას განმარტება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => igegmeba-tu-ara-falosis-formis-nakhevarkundzulis-gaketeba-tbilisis-zghvaze-narmanias-ganmarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-05 17:05:04 [post_modified_gmt] => 2017-04-05 13:05:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120313 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 119544 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-03 12:01:46 [post_date_gmt] => 2017-04-03 08:01:46 [post_content] => თბილისის მერი დავით ნარმანია არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრემიერ მინისტრს , ვიცე - პრეზიდენტს და დუბაის მმართველს , შეიხ მუჰამედ ბინ რაშიდ ალ მაკტოუმს და საამიროების ეკონომიკის მინისტრს , სულთან ბენ საედ ალ მანსურის დახურულ კარს მიღმა შეხვდა . დუბაის ყოველწლიური საინვესტიციო ფორუმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე , რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირები ესწრებოდნენ , საამიროების ეკონომიკის მინისტრმა საქართველოსთან მჭიდრო თანამშრომლობას გაუსვა ხაზი . სულთან ბენ საედ ალ მანსურის თქმით , თბილისში ჩაფრენა დუბაიდან პირდაპირი რეისით ძალიან მოკლე დროშია შესაძლებელი და ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობები დიდია . დავით ნარმანიამ , თავის მხრივ , ყურადღება თბილისის საინვესტიციო პოტენციალსა და ტურიზმის ნაწილში , მდიდარ კულტურულ მემკვიდრეობაზე გაამახვილა , ამასთან , აღნიშნა , რომ თბილისსა და დუბაის შორის მჭიდრო ეკონომიკური , საინვესტიციო და სავაჭრო კავშირები , ასევე ქალაქების ადმინისტრაციებს შორის არსებული ურთიერთობები კიდევ უფრო მეტად უნდა გაღრმავდეს , რაზეც არაბულმა მხარემ ღია მზადყოფნა გამოთქვა . დუბაის ყოველწლიური საინვესტიციო ფორუმის ფარგლებში გამართულ მაღალი რანგის შეხვედრაზე დავით ნარმანიამ საამიროების მთავრობას თბილისში დაგეგმილი ორი მნიშვნელოვანი პროექტის : მრავალდონიანი ავტოპარკინგების მშენებლობის და თბილისის ზღვის განვითარების გეგმის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია და იმედი გამოთქვა, რომ არაბული მხარე ისევე, როგორც აქამდე, აღნიშნული საინვესტიციო პროექტებითაც დაინტერესდება. დავით ნარმანიას თქმით, საინვესტიციო პროექტებთან დაკავშირებით გარკვეული შეთანხმებები შედგა. თბილისის ზღვაში ფალოსის ფორმის ნახევარკუნძულის გაკეთება განვითარების გეგმის მიხედვით არ იგეგმება. ნახევარკუნძულის შესახებ საკრებულოს დეპუტატი, ალექსანდრე ელისაშვილი „ფეისბუქზე" წერს. "ალბათ იფიქრებთ, რომ გავგიჟდი და საძაგლობებს ვდებ. არა, მე არ გავგიჟებულვარ – ეს არის თბილისის მერიის მიერ შეკვეთილი – თბილისის ზღვის კონცეპტუალური განვითარების გეგმის ერთ-ერთი ილუსტრაცია. ამ გეგმაში თბილისის მერიამ ერთ უცხოურ კომპანიას 476 ათასი ლარი გადაუხადა. დიახ, ნახევარი მილიონი გადაიხადეს ჩვენი ჯიბეებიდან ამ ფალოსის ნახევარკუნძულის დაპროექტებაში. ეგ ერთი საკითხია და მეორე ისაა, რომ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა თითქმის, მზადაა და ამ დროს საგანგებოდ მხოლოდ თბილისის ზღვის კონცეპტუალური განვითარების გეგმის შეკვეთა და დამუშავება არის ძალიან საეჭვო რამ", – წერს ელისაშვილი. დეპუტატის მიერ გავრცელებულ მასალას აბსურდს უწოდებს თბილისის მერი. დავით ნარმანიამ „ფორტუნას" ჟურნალისტის კითხვაზე განაცხადა, რომ თბილისის ზღვის კონცეპტუალური განვითარების გეგმა უკვე მზად არის და საზოგადოებას მალე წარუდგენენ. "თქვენც გეღიმებათ, ხომ ხედავთ, მეც მეღიმება ამასთან დაკავშირებით. ეს არის აბსურდი, როგორიც მან გამოაქვეყნა. ამას არანაირი შეხება არ აქვს რეალობასთან. ძალიან საინტერესო კვლევა გავაკეთეთ და უახლოეს მომავალში ვგეგმავთ მის პრეზენტაციას. როგორც ჩანს, ელისაშვილს არ აწყობს ასეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება ჩვენს ქალაქში, ის სიკეთეები, რაც კეთდება, მისი მხრიდან უკუღმა არის, როგორ წესი დანახული. მე მას ძალიან მკაცრად მოვთხოვ პასუხს დედაქალაქის საკრებულოში როდესაც მივალ",-განაცხადა ნარმანიამ. "განხორციელებული ინვესტიციები და ტურისტული ნაკადები თბილისში ყოველწლიურად მზარდია, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ეს კავშირები კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდეს. თბილისი საინტერესოა, როგორც პოტენციური ინვესტორებისთვის, ასევე, ჩვენს დედაქალაქს აქვს მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობა. რაც შეეხება დუბაის, ძალიან საინტერესო ქალაქია, როგორც არქიტექტურული თვალსაზრისით, ისე ბევრი სხვა კუთხით და საჭიროა, რომ ამ ორი მიმართულებით მჭიდრო თანამშრომლობა გაგრძელდეს. ასევე, ფორუმი ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმაა იმისათვის, რომ ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა არაბი ინვესტორებისთვის მზა საინვესტიციო პროექტები გაგვეცნო და შედგა გარკვეული შეთანხმებებიც, რაც თბილისისთვის მეტი ეკონომიკური სარგებლის მიღების გარანტი იქნება", -განაცხადა თბილისის მერმა. დავით ნარმანიამ შეხვედრა გამართა ასევე, არაბეთის გაერთიანებული საამიროების საერთაშორისო საინვესტიციო საბჭოს გენერალურ მდივანთან , ჯამალ საიფ ალ ჯარვანთან , სადაც თბილისის მერმა ზემოაღნიშნული პროექტების შესახებ დეტალურად ისაუბრა . საინვესტიციო საბჭოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა , რომ გასულ წელს დუბაის ყოველწლიურ საინვესტიციო ფორუმში მონაწილეობა საქართველოს პრემიერ - მინისტრმა , გიორგი კვირიკაშვილმა მიიღო და მისი ვიზიტის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი . ჯამალ საიფ ალ ჯარვანის თქმით , გაერთიანებული საამიროების როგორც ცენტრალურ , ისე ადგილობრივ ხელისუფლებას ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები აქვს საქართველოსთან , ეს კავშირები ყოველწლიურად ღრმავდება და საინვესტიციო თვალსაზრისით თბილისი არაბი ინვესტორებისთვის გამორჩეულად საინტერესო ქალაქია . ,,თბილისში ორი წლის წინ ვიყავი . თქვენმა ქვეყანამ და ქვეყნის , როგორც ცენტრალურმა , ისე ადგილობრივმა ხელისუფლებებმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე . დასაფასებელია საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული ნაბიჯები ქვეყნის საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩენის კუთხით . შეხვედრაზე განვიხილეთ თბილისში ამჟამად არსებული საინვესტიციო შესაძლებლობები და ის ახალი პროექტები , რომელიც თბილისის მთავრობის ინიციატივით უახლოეს მომავალში განხორციელდება ", - აღნიშნა საინვესტიციო საბჭოს გენერალურმა მდივანმა და ხაზი გაუსვა საქართველოს სტრატეგიულ ადგილმდებარეობას , ასევე , ინვესტორებისთვის ხელსაყრელ გარემოს და ქვეყანაში არსებულ მოქნილ საკანონმდებლო ნორმებს . დუბაის ყოველწლიურ საინვესტიციო ფორუმში თბილისის მერთან ერთად საქართველოს ელჩი ქუვეითსა და გაერთიანებულ საამიროებში როლანდ ბერიძე მონაწილეობს . დღის ბოლოს , დავით ნარმანია არაბეთის გაერთიანებული საამიროების მაღალი თანამდებობის პირებთან ერთად დუბაის ყოველწლიური საინვესტიციო ფორუმის (AIM) მიერ ორგანიზებულ გალა ვახშამს დაესწრო , სადაც რეგიონების მიხედვით , 2016 წლის საუკეთესო საინვესტიციო პროექტები გამოვლინდა . "განხორციელებული ინვესტიციები და ტურისტული ნაკადები თბილისში ყოველწლიურად მზარდია, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ეს კავშირები კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდეს. თბილისი საინტერესოა, როგორც პოტენციური ინვესტორებისთვის, ასევე, ჩვენს დედაქალაქს აქვს მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობა. რაც შეეხება დუბაის, ძალიან საინტერესო ქალაქია, როგორც არქიტექტურული თვალსაზრისით, ისე ბევრი სხვა კუთხით და საჭიროა, რომ ამ ორი მიმართულებით მჭიდრო თანამშრომლობა გაგრძელდეს. ასევე, ფორუმი ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმაა იმისათვის, რომ ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა არაბი ინვესტორებისთვის მზა საინვესტიციო პროექტები გაგვეცნო და შედგა გარკვეული შეთანხმებებიც, რაც თბილისისთვის მეტი ეკონომიკური სარგებლის მიღების გარანტი იქნება", -განაცხადა თბილისის მერმა. დავით ნარმანიამ შეხვედრა გამართა ასევე, არაბეთის გაერთიანებული საამიროების საერთაშორისო საინვესტიციო საბჭოს გენერალურ მდივანთან , ჯამალ საიფ ალ ჯარვანთან , სადაც თბილისის მერმა ზემოაღნიშნული პროექტების შესახებ დეტალურად ისაუბრა . საინვესტიციო საბჭოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა , რომ გასულ წელს დუბაის ყოველწლიურ საინვესტიციო ფორუმში მონაწილეობა საქართველოს პრემიერ - მინისტრმა , გიორგი კვირიკაშვილმა მიიღო და მისი ვიზიტის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი . ჯამალ საიფ ალ ჯარვანის თქმით , გაერთიანებული საამიროების როგორც ცენტრალურ , ისე ადგილობრივ ხელისუფლებას ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები აქვს საქართველოსთან , ეს კავშირები ყოველწლიურად ღრმავდება და საინვესტიციო თვალსაზრისით თბილისი არაბი ინვესტორებისთვის გამორჩეულად საინტერესო ქალაქია . ,,თბილისში ორი წლის წინ ვიყავი . თქვენმა ქვეყანამ და ქვეყნის , როგორც ცენტრალურმა , ისე ადგილობრივმა ხელისუფლებებმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე . დასაფასებელია საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული ნაბიჯები ქვეყნის საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩენის კუთხით . შეხვედრაზე განვიხილეთ თბილისში ამჟამად არსებული საინვესტიციო შესაძლებლობები და ის ახალი პროექტები , რომელიც თბილისის მთავრობის ინიციატივით უახლოეს მომავალში განხორციელდება ", - აღნიშნა საინვესტიციო საბჭოს გენერალურმა მდივანმა და ხაზი გაუსვა საქართველოს სტრატეგიულ ადგილმდებარეობას , ასევე , ინვესტორებისთვის ხელსაყრელ გარემოს და ქვ 