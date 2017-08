დავით ნარმანია: შესაძლოა ვერტმფრენის ჩარევა გახდეს საჭირო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => khandzari-mtawmindaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152272 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => khandzari-mtawmindaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152272 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 370 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => khandzari-mtawmindaze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => khandzari-mtawmindaze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152272) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (370,17981) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152292 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-09 00:25:09 [post_date_gmt] => 2017-08-08 20:25:09 [post_content] => სოციალურ ქსელში ნოდარ ცხვირაშვილი მთაწმინდაზე, ხანძრის დროს გადაღებულ ფოტოს ავრცელებს. ფოტომ, სადაც ჩანს როგორ ცდილობენ მეხანძრეები ცეცხლის ჩაქრობას, ქსელში დიდი გამოხმაურება გამოიწვია. ხანძარი მთაწმინდაზე გვიან ღამით გაჩნდა. იწვოდა 2 ჰექტრამდე ტერიტორია. ცეცხლის ჩასაქრობად 70 მეხანძრე მაშველი მუშაობდა. ამ ეტაპზე ხანძარი ლოკალიზებულია. ტერიტორიაზე დაიწვა ბუჩქნარი და ნაძვნარი. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი უცნობია. [post_title] => მთაწმინდის ხანძრის საოცარი ფოტო - გმირი მაშველები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mtawmindis-khandzris-saocari-foto-gmiri-mashvelebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 00:25:59 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 20:25:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152292 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 152285 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-09 00:05:09 [post_date_gmt] => 2017-08-08 20:05:09 [post_content] => მთაწმინდაზე, ხანძრის ლოკალიზებაში ვერტმფრენები მონაწილეობას ვერ მიიღებენ. თბილისის მერის დავით ნარმანიას და შსს-ს განცხადებით, ცუდი ხილვადობის გამო, ვერტმფრენების გამოყენება საშიშია. ამ ეტაპზე მთაწმინდაზე ცეცხლის გავრცელების საფრთხე არ არსებობს. ხანძრის მასშტაბი შემცირებულია. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლის თქმით, ხანძარი ლოკალიზებულია. მიმდინარეობს ხანძრის მცირე კერების ჩაქრობა. "იწვოდა 2 ჰექტრამდე ტერიტორია, ძირითადად ნარგავები და მცირე დოზით ნაძვნარიც", - განაცხადა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენელმა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ ხანძრის შედეგად მოსახლეობის ევაკუაცია საჭირო არ გახდა. ხანძარი მთაწმინდაზე გვიან ღამით გაჩნდა და სწრაფად გავრცელდა, თუმცა ამ დროისთვის პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ამ დრომდე უცნობია. [post_title] => "მთაწმინდაზე ხანძრის ჩასაქრობად ვერტმფრენებს ვერ გამოიყენებენ" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mtawmindaze-khandzris-chasaqrobad-vertmfrenebs-ver-gamoiyeneben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 00:10:36 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 20:10:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152285 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 152280 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-08 23:33:44 [post_date_gmt] => 2017-08-08 19:33:44 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მთაწმინდაზე გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზაციის მიზნით, ადგილზე 70-მდე მეხანძრე-მაშველი, ასევე, საკმარისი რაოდენობით წყლის ცისტერნაა მობილიზებული. "რთული რელიეფური მდებარეობის გამო, სახანძრო-სამაშველო ტექნიკის გადაადგილება გართულებულია. თუმცა, მეხანძრე-მაშველების ეფექტური მუშაობის შედეგად, ხანძრის გავრცელების საშიშროება ამ ეტაპზე აღარ არსებობს. დასახლებულ პუნქტებს საფრთხე არ ემუქრება", - ნათქვამია შსს-ს პრესსამსახურის უფროსის თეა პერტაიას განცხადებაში. ხანძარი მთაწმინდაზე ცოტა ხნის წინ გაჩნდა. ცეცხლი გამხმარ ბალახსა და ნარგავებს უკიდია. ძნელად მისადგომი ადგილის გამო, მეხანძრეებს მუშაობა უჭირთ. მათ ცეცხლის ჩაქრობაში ადგილობრივი მოსახლეობაც ეხმარება. ადგილზე სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად, დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია, მერობის კანდიდატი კახი კალაძე და პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე იმყოფებიან. [post_title] => შსს: მეხანძრეების მეშვეობით, ხანძრის გავრცელების საფრთხე აღარ არსებობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shss-mekhandzreebis-meshveobit-khandzris-gavrcelebis-safrtkhe-ar-arsebobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 00:46:34 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 20:46:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152280 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 152292 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-09 00:25:09 [post_date_gmt] => 2017-08-08 20:25:09 [post_content] => სოციალურ ქსელში ნოდარ ცხვირაშვილი მთაწმინდაზე, ხანძრის დროს გადაღებულ ფოტოს ავრცელებს. ფოტომ, სადაც ჩანს როგორ ცდილობენ მეხანძრეები ცეცხლის ჩაქრობას, ქსელში დიდი გამოხმაურება გამოიწვია. ხანძარი მთაწმინდაზე გვიან ღამით გაჩნდა. იწვოდა 2 ჰექტრამდე ტერიტორია. ცეცხლის ჩასაქრობად 70 მეხანძრე მაშველი მუშაობდა. ამ ეტაპზე ხანძარი ლოკალიზებულია. ტერიტორიაზე დაიწვა ბუჩქნარი და ნაძვნარი. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი უცნობია. [post_title] => მთაწმინდის ხანძრის საოცარი ფოტო - გმირი მაშველები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mtawmindis-khandzris-saocari-foto-gmiri-mashvelebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 00:25:59 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 20:25:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152292 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 108 [max_num_pages] => 36 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fdd7c5ee7b25850222be888d1dc28dc6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )