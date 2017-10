დავით ნარმანია თბილისობის დღესასწაულის ფარგლებში „ხილის ფესტივალს“ დაესწრო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => tbilisoba-2017 [2] => khilis-festivali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172411 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => tbilisoba-2017 [2] => khilis-festivali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172411 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 370 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => tbilisoba-2017 [2] => khilis-festivali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => tbilisoba-2017 [2] => khilis-festivali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172411) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (370,20023,19241) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172369 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-08 11:17:26 [post_date_gmt] => 2017-10-08 07:17:26 [post_content] => "თბილისობის" დღესასწაულთან დაკავშირებით კონსტანტინე გამსახურდია სოციალურ ქსელში სტატუსს აქვეყნებს. "მახსოვს, "თბილისობები" ჩემი სტუდენტობისას დაიწყო: უამრავი ხალხი მოდიოდა, იქაურობა ვეღარ იტევდა ბრბოს. მაგრამ ძალიან ბევრს არაფერიც არ ხვდებოდა. ერთხელ ქუჩაში მიმავალს ყურში ჩამესმა გაღიზიანებული რუსი ვიზიტორის ხმა: "Eto ne Tbilisoba, eto aferistoba!" იმავე ხანებში ანსამბლ "ივერიას" სოლისტი, თ. წიკლაური ასეთ ტექსტს მღეროდა: "დღეგრძელი იყოს ის თბილისელი, / ვინც ჩვენი ოცნება საქმედ აქცია! / და სევდიანი დღე შემოდგომის, / დღესასწაულად გადაგვიქცია!" მნიშვნელობა არ ქონდა იმას, რომ ის კაცი სულ არ იყო "კარენოი" თბილისელი. მთავარია ხომ აქცია ოცნება საქმედ. არადა ეს ყველაფერი რაღაცნაირი ორთქლის გამოშვება იყო მაშინ. ისე, როგორც მე მინახავს ევროპის რამოდენიმე დიდ ქალაქში, აქ შეიძლებოდა რეგიონების პავილიონების გაკეთება (კახეთის, ქართლის, სამეგრელოს და ა.შ.) სადაც გაიყიდებოდა შემოდგომის მოსავლის სხვადასხვა პროდუქტი - იქნებოდა ბაზრობა და უფასოდაც დაურიგებდნენ ხალხს ღვინოსა და მწვადს. და რა თქმა უნდა ისე, რომ იქაურობა ერთ დიდ სანაგვედ არ იქცეს. წადით, გაიგეთ, აკრიფეთ ინფორმაციები როგორ კეთდება ასეთი დღეები სხვაგან, რა არის ძირითადი და შეცვალეთ ფორმატი, თორემ ერთი და იგივე ყელში ამოუვიდა ხალხს.“ - წერს კონსტანტინე გამსახურდია. ავრცელებს. „თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, 8 ოქტომბერს, სატრანსპორტო მოძრაობა შეიზღუდება ევროპის მოედანსა და მტკვრის მარცხენა სანაპიროდან ბარათაშვილის ხიდზე ამსვლელ პანდუსზე. შესაბამისად, დროებით იცვლება ბარათაშვილის ქუჩისკენ მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტები. ორთაჭალიდან ბარათაშვილის ქუჩისკენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გადაადგილდება კოტე აფხაზისა და თავისუფლების მოედნის გავლით. ხოლო ავტობუსები: N23, 59 და N95 ბარათაშვილის ქუჩას აღარ გაივლიან და მოძრაობას ზაარბრიუკენის მოედანზე დაასრულებენ“, – ნათქვამია განცხადებაში. [post_title] => ბარათაშვილის ქუჩისკენ მოძრაობის მარშუტი შეიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => baratashvilis-quchisken-modzraobis-marshuti-sheicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-08 10:45:34 [post_modified_gmt] => 2017-10-08 06:45:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172360 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 172313 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-07 17:34:45 [post_date_gmt] => 2017-10-07 13:34:45 [post_content] => თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში „თბილისზე მზრუნველები“ დააჯილდოვა. „თბილისზე მზრუნველის“ ჯილდო წელს 9 ადამიანმა მიიღო. ესენი არიან:

ჟურნალისტი, ფოტოხელოვანი და დიპლომატი ბადრი ვადაჭკორია;

„თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ავტობუსების ექსპლუატაციის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი დავით გრძელიძე,

„კომპანია ბლექ სი გრუპის“ წარმომადგენელი და პეკინის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის მენეჯერი დავით შონია;

„თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ელ. დეპო „ნაძალადევის“ №1 კომპლექსური შეკეთების და მომსახურების საამქროს ტექნიკოსი ელგუჯა მარკოზიშვილი, რომელიც გახსნის დღიდან თბილისის მეტროპოლიტენის თანამშრომელია;

რესტავრატორი ლევან რევაზაშვილი - უშუალოდ მისი ხელმძღვანელობით გაკეთდა მწერალთა სახლის შიდა აივნები, გარე ფასადის ფანჯრები, შიდა დარბაზები (თეთრი დარბაზი და კაკლის ოთახი).

შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ დირექტორი ლევან ჯღარკავა;

მზია ნადირაძე, რომელიც 40 წელია ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის შენარჩუნებასა და განვითარებაზე ზრუნავს, ავტორია რამდენიმე სამეცნიერო ნარკვევის და სამუზეუმო პრობლემატიკისადმი მიძღვნილი სტატიების;

ციალა ჩხაიძე - 96-ე ბაგა-ბაღის მუსიკის მასწავლებელი, რომელიც 51 წელია მუშაობს

ჰამლეტ ჟიჟიაშვილი, თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე - უშუალოდ კურირებდა პეკინის ქუჩის მასშტაბური რეაბილიტაციის პროცესს.

როგორც დავით ნარმანიამ აღნიშნა, ეს არიან ის ადამიანები, რომლებმაც იციან, თუ რას ნიშნავს ქალაქზე ზრუნვა.

„თბილისზე მზრუნველის“ ჯილდო წელს უკვე მეოთხედ იმ ადამიანებს გადაეცათ, რომლებიც ერთგულად ემსახურებიან საკუთარ პროფესიასა და ქალაქს. ზრუნავენ და წვლილი შეაქვთ დედაქალაქის განვითარებაში. ამ ადამიანებს კარგად აქვთ გააზრებული, რას ნიშნავს ქალაქზე ზრუნვა და კარგად იციან ის, რომ ქალაქი 24 საათიანი აქტიური მუშაობის გარეშე ვერ იდგება ფეხზე. დღეს ჩვენი ქალაქი ფეხზე დგას, წინ მიიწევს, ვითარდება და სწორედ ამ ადამიანების მხრებზე დგას“ - განაცხადა ნარმანიამ.

ყოველწლიურად „თბილისზე მზრუნველი“ მოქალაქეების დასახელება თბილისის მერის, დავით ნარმანიას ინიციატივა იყო და ნომინაციაში გამარჯვებულები წელსაც, გასული წლების მსგავსად, „თბილისობა 2017“-ის ფარგლებში დაჯილდოვდნენ.

"თბილისობის" დღესასწაულთან დაკავშირებით კონსტანტინე გამსახურდია სოციალურ ქსელში სტატუსს აქვეყნებს.

"მახსოვს, "თბილისობები" ჩემი სტუდენტობისას დაიწყო: უამრავი ხალხი მოდიოდა, იქაურობა ვეღარ იტევდა ბრბოს. მაგრამ ძალიან ბევრს არაფერიც არ ხვდებოდა. ერთხელ ქუჩაში მიმავალს ყურში ჩამესმა გაღიზიანებული რუსი ვიზიტორის ხმა: "Eto ne Tbilisoba, eto aferistoba!" იმავე ხანებში ანსამბლ "ივერიას" სოლისტი, თ. წიკლაური ასეთ ტექსტს მღეროდა: "დღეგრძელი იყოს ის თბილისელი, / ვინც ჩვენი ოცნება საქმედ აქცია! / და სევდიანი დღე შემოდგომის, / დღესასწაულად გადაგვიქცია!" მნიშვნელობა არ ქონდა იმას, რომ ის კაცი სულ არ იყო "კარენოი" თბილისელი. მთავარია ხომ აქცია ოცნება საქმედ. არადა ეს ყველაფერი რაღაცნაირი ორთქლის გამოშვება იყო მაშინ. ისე, როგორც მე მინახავს ევროპის რამოდენიმე დიდ ქალაქში, აქ შეიძლებოდა რეგიონების პავილიონების გაკეთება (კახეთის, ქართლის, სამეგრელოს და ა.შ.) სადაც გაიყიდებოდა შემოდგომის მოსავლის სხვადასხვა პროდუქტი - იქნებოდა ბაზრობა და უფასოდაც დაურიგებდნენ ხალხს ღვინოსა და მწვადს. და რა თქმა უნდა ისე, რომ იქაურობა ერთ დიდ სანაგვედ არ იქცეს. წადით, გაიგეთ, აკრიფეთ ინფორმაციები როგორ კეთდება ასეთი დღეები სხვაგან, რა არის ძირითადი და შეცვალეთ ფორმატი, თორემ ერთი და იგივე ყელში ამოუვიდა ხალხს.“ - წერს კონსტანტინე გამსახურდია.

[post_title] => „თბილისზე მზრუნველის“ სტატუსი ცხრა ადამიანს მიენიჭა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisze-mzrunvelis-statusi-ckhra-adamians-mienicha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-07 17:34:45 [post_modified_gmt] => 2017-10-07 13:34:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172313 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 172369 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-08 11:17:26 [post_date_gmt] => 2017-10-08 07:17:26 [post_content] =>https://www.facebook.com/konstantine.gamsakhurdia/posts/10212715728106076?pnref=story.unseen-section [post_title] => "ერთი და იგივე ყელში ამოუვიდა ხალხს" - კონსტანტინე გამსახურდია "თბილისობაზე" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => erti-da-igive-yelshi-amouvida-khalkhs-konstantine-gamsakhurdia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-08 11:53:47 [post_modified_gmt] => 2017-10-08 07:53:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172369 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 131 [max_num_pages] => 44 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 06fb4bc4c9f0b5d6ddd2aa6dd53f4ca2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )