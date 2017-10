დავით ნარმანია “თბილისობის” ღონისძიებას განახლებულ აღმაშენებელზე ესწრება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => tbilisoba-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172258 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => tbilisoba-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172258 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 370 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => tbilisoba-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => tbilisoba-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172258) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (370,19241) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172282 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-07 13:20:15 [post_date_gmt] => 2017-10-07 09:20:15 [post_content] => საქართველოს პრემიერმინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, მოსახლეობას თბილისობას ულოცავს. კვირიკაშვილი თბილისობის დღესასწაულს ოჯახთან ერთად განახლებულ აღმაშენებელზე ხვდება. „ყველას გილოცავთ ამ ულამაზეს დღესასწაულს. დღეს ასეთი მშვენიერი ამინდიც გამოვიდა. მინდა, რომ ყველას ჰქონდეს ისეთი განწყობა, როგორც ამ უბანშია. მომწონს, როგორ გაკეთდა აღმაშენებელი და ნამდვილად უნდა ვთქვა, რომ თბილისს აქვს უამრავი საგანძური, რომელიც მიხედვის შემთხვევაში ძალიან ლამაზი იქნება. ყველას გილოცავთ. ეს არის ლამაზი შემოდგომის დღესასწაული,“ - აღნიშნა კვირიკაშვილმა. გიორგი კვირიკაშვილი მოსახლეობას თბილისობას ულოცავს

„თბილისობა მართლაც სახალხო დღესასწაულია," - ამის შესახებ „ქართული ოცნების" თბილისის მერობის კანდიდატმა, კახა კალაძემ განაცხადა. კალაძე „თბილისობის" დღესასწაულს განახლებული აღმაშენებლის გამზირზე ხვდება და მოსახლეობას „თბილისობას" ულოცავს. „მინდა, თბილისელებს დღევანდელი დღე მივულოცო. თბილისობა მართლაც სახალხო დღესასწაულია. კარგია, რომ ამინდიც გამოვიდა და მინდა, პირველ რიგში, ყველას ჯანმრთელობა ვუსურვო. დღეგრძელობა ბედნიერება და ყოველივე საუკეთესო," - დასძინა კალაძემ. თბილისობა მართლაც სახალხო დღესასწაულია - კახა კალაძე

[video width="640" height="368" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/video-1507364760.mp4"][/video] "თბილისობასთან" დაკავშირებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების მარშრუტი დროებით შეიცვალა

"თბილისობის" დღესასწაულის გამო, ორთაჭალიდან ბარათაშვილის ქუჩისკენ მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების მარშრუტი დროებით შეიცვალა. ამის შესახებ თბილისის მერია იუწყება. სატრანსპორტო მოძრაობა შეზღუდულია ევროპის მოედანსა და მტკვრის მარცხენა სანაპიროდან ბარათაშვილის ხიდზე ამსვლელ პანდუსზე. ორთაჭალიდან ბარათაშვილის ქუჩისკენ ტრანსპორტი გადაადგილდება კოტე აფხაზისა და თავისუფლების მოედნის გავლით. 