დავით ოქიტაშვილმა საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა

SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163672) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4513) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163460 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-14 11:45:19 [post_date_gmt] => 2017-09-14 07:45:19 [post_content] => პროფკაშირების არჩევნებში მონაწილეობას დღეს 3 კანდიდატი მიიღებს. ირაკლი პეტრიაშვილი, რომელიც პროფკავშირებს უკვე 12 წელია, ხელმძღვანელობს, ენერგეტიკოსთა გაერთიანების თავმჯდომარე, ამირან ზენაიშვილი და დავით ოქიტაშვილი, რომელმაც საკუთარი კანდიდატურა რამდენიმე დღის წინ დაუპირისპირა ირაკლი პეტრიაშვილის კანდიდატურას. არჩევნების დაწყებამდე დავით ოქიტაშვილი ირაკლი პეტრიაშვილს „გარიგებას" სთავაზობს: იმ შემთხვევაში, თუ ირაკლი პეტრიაშვილი მოხსნის საკუთარ კანდიდატურას, კანდიდატურას მოხსნის ოქიტაშვილიც. თუკი არჩევნები მაინც გაიმართება და ოქიტაშვილი გაიმარჯვებს, ის გეგმავს, რომ პოსტი ახალგაზრდა პროფკავშირელს დაუთმოს. არჩევნები 12 საათზე დაიწყება. [post_title] => თუ პეტრიაშვილი კანდიდატურას მოხსნის, მეც მოვხსნი ჩემს კანდიდატურას - დავით ოქიტაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tu-petriashvili-kandidaturas-mokhsnis-mec-movkhsni-chems-kandidaturas-davit-oqitashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-14 11:45:19 [post_modified_gmt] => 2017-09-14 07:45:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163460 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 159682 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-04 14:44:12 [post_date_gmt] => 2017-09-04 10:44:12 [post_content] => პროფკავშირების გაერთიანების სხვადასხვა დარგის ხელმძღვანელების გადაწყვეტილებით, 15 სექტემბერს ყრილობაში მონაწილე დელეგატთა ვინაობა არ გასაჯაროვდება. როგორც დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საჯარო მოხელეთა პროფკავშირების ხელმძღვანელმა, ნუგზარ ჭინჭარაულმა, განაცხადა, დელეგატებზე სავარაუდო ზეწოლის თავიდან ასაცილებლად, ისინი დელეგატთა ვინაობას არ გაასაჯაროვებენ. „დათო ოქიტაშვილს საშუალება ჰქონდა, თავის დროზე დარგის ხელმძღვანელებისთვის ეთხოვა დელეგატების ვინაობის გამხელა, თუმცა ახლა ეს დაგვიანებულია. ბოლო რამდენიმე თვეა, ის გამგეობის სხდომებს არ დასწრებია, 40 გამგეობის სხდომიდან მხოლოდ 20-ზეა ნამყოფი. შესაბამისად, ვერ ექნებოდა ინფორმაცია დეტალებზე, თუ როგორ უნდა მოქცეულიყო. ახლა კი ყველა ეს პროცესი დამთავრებულია. ამას თავისი არტგუმენტიც აქვს, არის შანსი, რომ დელეგატებზე ზეწოლა განხორციელდეს და ეს ყველაფერი დელეგატების უსაფრთხოების დაცვის მიზნიდან გამომდინარეობს," - განაცხადა ჭინჭარაულმა. შეგახსენებთ, რომ პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარეობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა, დათო ოქიტაშვილმა, პროფკავშირების გამგეობებს დელეგატთა სიების გასაჯაროვების მოთხოვნით მიმართა. ახალი თავმჯომარე ყრილობაზე 15 სექტემბერს უნდა აირჩიონ, პროცესში მონაწილეობას 22 დარგის 225 დელეგატი მიიღებს. [post_title] => პროფკავშირების 15 სექტემბერის ყრილობაში მონაწილე დელეგატთა ვინაობა არ გასაჯაროვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => profkavshirebis-15-seqtemberis-yrilobashi-monawile-delegatta-vinaoba-ar-gasajarovdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 16:09:22 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 12:09:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159682 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 159635 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-04 13:12:56 [post_date_gmt] => 2017-09-04 09:12:56 [post_content] => გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატი, დავით ოქიტაშვილი, პროკურატურას მოქმედი თავმჯდომარის, ირაკლი პეტრიაშვილის, საქმიანობის შესწავლას თხოვს. როგორც მან დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, 2005-დან 2012 წლამდე პეტრიაშვილი პროფკავშირებში მავნებლურ პოლიტიკას აწარმოებდა. „თუ ეს ადამიანი არ იქნება სათანადოდ დასჯილი, ცუდი ეჭვები გაჩნდება. ვთხოვ მთავარ პროკურატურას, დაინტერესდეს ამ ადამიანის მოღვაწეობით. სირცხვილია, სანდრო გირგვლიანის მკვლელების ხელის დამფარებლები და „გამპრავებლები" იყვნენ თანამდებობებზე, ისინი უნდა ისხდნენ ციხეში და ერთ-ერთი ასეთი არის ირაკლი პეტრიაშვილი," - განაცხადა დათო ოქიტაშვილმა. მისივე თქმით, ამ ბრალდებების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია მას უკვე მოეპოვება. „ვპირდები საზოგადოებას, რომ 15 სექტემბერს ეს პროცესი დასრულდება. მინდა, გირგვლიანის მკვლელების გამპრავებლები არჩევნებში დავამარცხო," - განაცხადა დავით ოქიტაშვილმა. [post_title] => ვთხოვ პროკურატურას, დაინტერესდეს ამ ადამიანის მოღვაწეობით - ოქიტაშვილი პეტრიაშვილის წინააღმდეგ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vtkhov-prokuraturas-dainteresdes-am-adamianis-moghvaweobit-oqitashvili-petriashvilis-winaaghmdeg [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 15:07:48 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 11:07:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159635 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 163460 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-14 11:45:19 [post_date_gmt] => 2017-09-14 07:45:19 [post_content] => პროფკაშირების არჩევნებში მონაწილეობას დღეს 3 კანდიდატი მიიღებს. ირაკლი პეტრიაშვილი, რომელიც პროფკავშირებს უკვე 12 წელია, ხელმძღვანელობს, ენერგეტიკოსთა გაერთიანების თავმჯდომარე, ამირან ზენაიშვილი და დავით ოქიტაშვილი, რომელმაც საკუთარი კანდიდატურა რამდენიმე დღის წინ დაუპირისპირა ირაკლი პეტრიაშვილის კანდიდატურას. არჩევნების დაწყებამდე დავით ოქიტაშვილი ირაკლი პეტრიაშვილს „გარიგებას" სთავაზობს: იმ შემთხვევაში, თუ ირაკლი პეტრიაშვილი მოხსნის საკუთარ კანდიდატურას, კანდიდატურას მოხსნის ოქიტაშვილიც. თუკი არჩევნები მაინც გაიმართება და ოქიტაშვილი გაიმარჯვებს, ის გეგმავს, რომ პოსტი ახალგაზრდა პროფკავშირელს დაუთმოს. არჩევნები 12 საათზე დაიწყება. [post_title] => თუ პეტრიაშვილი კანდიდატურას მოხსნის, მეც მოვხსნი ჩემს კანდიდატურას - დავით ოქიტაშვილი